Армии Бенилюкса защищаться не способны

Строевой смотр армии Люксембурга в Дикирхе 20 июня 2023 года. Фото со страницы армии Люксембурга в Twitter.

Но кое-какими вооружениями с Украиной могут поделиться

Страны Бенилюкса в годы холодной войны пытались строить полноценные армии («Фантомные армии Бенилюкса», «НВО» от 28.07.23). Когда она закончилась, военное строительство для них во многом утратило смысл.

Сейчас идет вторая холодная война, причем она уже гораздо горячее предыдущей. Но пока разворота в сторону укрепления обороны у европейцев не просматривается. Скорее все их оставшиеся средства обороны достаются Украине.

УМЕРЕННО ЛЕТУЧИЕ ГОЛЛАНДЦЫ

В годы холодной войны Голландия, находившаяся на основном центральном направлении сил НАТО в Европе, несмотря на свои небольшие размеры, обладала очень мощными ВС. На начало 1990 года в их составе числилось 913 танков, 1467 ББМ, 838 артсистем, 196 боевых самолетов, 91 ударный вертолет.

После роспуска Варшавского договора и распада СССР голландская армия, как и все остальные натовские армии, перешла с призывного на наемный принцип комплектования и подверглась значительным сокращениям, которые продолжаются до сих пор. Вооруженные силы Нидерландов носят теперь чисто экспедиционный характер: они рассчитаны на противопартизанские и миротворческие операции в развивающихся странах в составе международных коалиций.

Сухопутные войска включают 13-ю легкую, 43-ю механизированную и 11-ю аэромобильную бригады (включены в состав соответственно 10-й танковой дивизии, 1-й танковой дивизии и дивизии сил быстрого реагирования ВС Германии), а также Командование обеспечения.

У страны формально остается до пяти танков «Леопард-1». Имеется более 200 боевых разведывательных машин (БРМ) – одна немецкая «Фукс» (еще до 23 на хранении), до 197 немецко-голландских «Феннек».

В связи с отказом от танков самыми мощными боевыми машинами голландской армии являются БМП – 108 шведских CV9035 (также имеются 32 командно-штабные машины (КШМ) и 8 учебных машин на их базе) и 1 собственная YPR-765 с 25-мм пушкой.

Большую часть бронетехники составляют бронеавтомобили и БТР – 293 собственных YPR-765, до 61 австралийских «Бушмастер» (еще до 53 вспомогательных машин на их базе), 45 шведских BVS-10 (еще 20 КШМ, по 4 инженерных и медицинских машин на их базе), до 63 немецко-голландских «Феннек». Имеются также 203 вспомогательные машины на шасси БТР «Боксер».

Артиллерия насчитывает 24 немецкие самоходные артиллерийские установки (САУ) PzH-2000 (еще 25 и 6 старых американских М109 на хранении), 244 французских миномета «Брандт» (76 штук – 120 мм, 168 штук (еще до 12 на хранении) – 81 мм, в том числе 39 на БТР «Феннек»). А также 244 австрийских миномета М6 (60 мм).

На вооружении состоят 297 израильских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Спайк», в том числе 48 на БТР «Феннек».

Наземная ПВО включает 2 батареи (6 пусковых установок) норвежско-американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и 72 американских переносных зенитных ракетных комплекса (ПЗРК) «Стингер» в самоходном варианте (по 2 ПЗРК на 18 БТР «Феннек» и 18 автомобилях).

Кроме перечисленной техники на хранении может находиться до 50 БТР М113, 5 финских БТР ХА-188, до 10 САУ М110 и 2 САУ М109, до 8 буксируемых орудий L-118, 46 М101 и 31 М114, до 35 зенитных самоходных установок (ЗСУ) «Гепард». Вся эта техника не находится на балансе Вооруженных сил, используется как источник запчастей, а также утилизируется и продается за рубеж.

ВВС Голландии имеют на вооружении 24 истребителя-бомбардировщика F-16A (еще от 14 до 25 А и 4 F-16В находятся на хранении) и 34 истребителя 5-го поколения F-35А (всего будет 37).

Кроме того, в составе ВВС имеются 4 канадских базовых патрульных самолета DHC-8 (2 немецких Do-228 на хранении), 5 американских транспортных самолетов (4 С-130Н, 1 «Гольфстрим-4»), 13 швейцарских учебных самолетов РС-7.

Голландия – одна из трех европейских стран, имеющих на вооружении американские боевые вертолеты AH-64 «Апач» (14 D, 6 Е, еще 8 D проходят модернизацию в вариант Е).

Противолодочная авиация включает 19 вертолетов NH-90; до 2 вертолетов SH-14D находятся на хранении.

Многоцелевые и транспортные вертолеты – 12 AS532 (еще 4 на хранении), 20 СН-47F (еще 6 и 11 D на хранении); до 8 французских SA316 находятся на хранении.

Наземная ПВО состоит из 3 батарей американской зенитной ракетной системы (ЗРС) «Пэтриот» (еще 4 батареи в резерве).

На территории Голландии (военно-воздушная база Фолькель) хранятся 22 ядерные авиабомбы В61, предназначенные для ВВС самой Голландии на случай крупномасштабной войны в Европе.

ВМС имеют в своем составе 4 подлодки типа «Вальрус», 4 фрегата типа «Семь провинций» (иногда они классифицируются как эсминцы), 2 фрегата типа «Карел Доорман», 4 патрульных корабля типа «Холланд», 6 тральщиков типа «Алкмаар», 2 десантных вертолетных корабля-дока (ДВКД) типа «Роттердам». Все корабли построены в самой Голландии, но с иностранным вооружением.

Морская пехота включает 2 группы (батальона). Вооружение (БТР BVS-10 и минометы) указано выше в числе вооружения сухопутных войск.

НАРОЧИТО ПРИЗЕМЛЕННЫЕ БЕЛЬГИЙЦЫ

Столица Бельгии Брюссель является, как известно, «по совместительству» столицей Европы: именно здесь расположены штаб-квартиры НАТО и Евросоюза.

При этом сама Бельгия перманентно находится на грани распада. Ее две основные части – Фландрия и Валлония – по сути, существуют как независимые государства, а Брюссель обладает особым статусом как в самой Бельгии, так и в Европе.

В военном плане эта страна полностью вписывается в нынешние европейские тенденции: большие армии становятся маленькими, а маленькие практически исчезают вообще. Бельгия относится ко второму варианту. В начале 1990-х годов ее Вооруженные силы имели 360 танков, около 1,4 тыс. БМП и БТР, около 400 артсистем, около 200 боевых самолетов. Сегодня эта небольшая, но все же заметная величина превратилась в величину практически неощутимую.

Сухопутные войска Бельгии включают среднюю (моторизованную) бригаду (штаб – Леопольдсбург) и полк сил специальных операций (Геверле).

Имеется 41 австрийская БРМ «Пандур» (и 19 вспомогательных машин на ее базе) и 440 итальянских бронеавтомобилей LMV, 157 немецких бронеавтомобилей «Динго-2» (и 62 вспомогательные машины на их базе), 101 швейцарский БТР «Пирана-3» (в том числе 18 DF90, 19 DF30 с 90-мм и 30-мм пушкой соответственно; также имеется 37 вспомогательных машин на базе этого БТР).

Бельгийская артиллерия насчитывает 14 105-миллиметровых орудий LG1 Mк2, 32 миномета RTF1 (120 мм), 42 М1 и 15 МХ-2КМ (81 мм), 69 М19 (60 мм).

Имеется 66 израильских ПТРК «Спайк».

Вся наземная ПВО Бельгии состоит из 45 французских ПЗРК «Мистраль» (еще до 97 таких ПЗРК, возможно, находятся на хранении).

На хранении может оставаться до 227 танков «Леопард-1» и до 86 легких танков «Скорпион». До 298 БТР «Спартан», до 153 АМХ-VCI, до 28 ВDХ, до 83 YPR-765, до 232 БТР М113. До 5 САУ М108, до 10 М109, до 6 М110. До 22 орудий М101, до 16 минометов RTF1, до 51 ЗСУ «Гепард» и до 19 М167. Вся эта техника предназначена для продажи за рубеж, для разборки на запчасти или подлежит утилизации.

ВВС Бельгии включают 56 истребителей-бомбардировщиков F-16 (48 А, 8 В), 10 транспортных машин (8 А400М, 2 «Фалкон-7»; еще 2 «Фалкон-20» на хранении), 29 учебных самолетов SF-260D/M (еще 5 и 22 «Альфа Джет» на хранении). А также 24 вертолета: 16 многоцелевых А-109 (еще до 7 на хранении), 8 транспортных NH90 (4 «морских» NFH, 4 «сухопутных» ТТН); до 2 SA316 и до 18 SA318 на хранении. Кроме того, 2 самолета «Цессна-182» и 7 вертолетов (5 MD902, 2 MD520N) имеются в авиации полиции.

На военно-воздушной базе Кляйн Брогель хранятся 20 американских ядерных авиабомб В-61, которые в случае войны будут применяться с F-16 ВВС самой Бельгии. Предполагается приобрести в США 34 истребителя 5-го поколения F-35 для замены F-16.

ВМС Бельгии включают 2 фрегата типа «Леопольд» (голландской постройки типа «Карел Доорман»), 2 невооруженных патрульных корабля типа «Кастор» и 5–6 тральщиков типа «Трипартит».

СОВСЕМ БЕЗОБИДНЫЕ ЛЮКСЕМБУРЖЦЫ

Армия микрогосударства Люксембург является чисто символической. По сути, она существует лишь для олицетворения членства страны в НАТО.

Сухопутные войска состоят из легкого пехотного батальона (включает 4 роты) и 2 разведывательных взводов. На вооружении имеется 48 немецких бронеавтомобилей «Динго-2» и до 5 американских V-150, 6 английских минометов L16 (81 мм) и 6 американских ПТРК «Тоу» (на автомобилях «Хаммер»).

ВВС Люксембурга включают единственный транспортный самолет А400, а также 2 вертолета Н145М в авиации полиции.

Чисто формально к ВВС приписаны 16 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Е-3А и 3 учебных самолета СТ-49 («Боинг-707»). Эти самолеты фактически принадлежат ВВС США, переданы в распоряжение НАТО и дислоцированы в Германии на ВВБ Гейленкирхен. Они являются единственными «общенатовскими» системами: все остальные части, соединения и вооружения НАТО принадлежат конкретным странам-членам. К Люксембургу эти самолеты приписаны лишь для того, чтобы имитировать наличие ВВС у этой страны (один самолет – это все-таки немного несерьезно).

ТЕ ЖЕ И УКРАИНА

В 2022 году Вооруженные силы Украины получили из Голландии 196 YPR-765, 8 PzH-2000, 12 минометов МО-120-RT, до 200 «Стингеров» и, возможно, несколько «Феннеков», а также 1–2 пусковые установки ЗРС «Пэтриот».

Бельгия через Великобританию поставила Украине от 22 до 28 САУ М109А4ВЕ, 4 миномета МО-120-RТ (они же RTF1). Обещана (возможно, уже начата) передача 80 легких многоцелевых автомобилей LMV и 16 БТР М113.

Приобщился к процессу и Люксембург, отдавший Киеву до 100 РПГ/ПТРК NLAW (видимо, все имевшиеся). Что, по сути, стало первым в истории страны случаем экспорта вооружений.

В России БМП YPR-765 получили изящное прозвище «упырь». Сейчас как минимум 8 из них служат силам добра – то есть в рядах ВС РФ, еще не менее 34 «упырей» уничтожено. Из 13 достоверно уничтоженных на Украине САУ М109 – 1 бывшая бельгийская. Подтвержденных потерь САУ PzH-2000 пока нет, учесть потери минометов не представляется возможным.

При этом нет особых сомнений, что страны Бенилюкса, несмотря на свои в высшей степени ограниченные возможности, будут и дальше снабжать оружием Киев.

Надо смотреть на вещи объективно. Европейцы (не только из трех этих стран, а вообще все) вести серьезную войну сегодня не способны (да и насчет американцев имеются очень большие сомнения). А значит, оружие им не нужно. Поэтому его логично отдать тем, кто воевать способен – украинцам.

Именно об этом сегодня говорят прибалты. Пока еще к ним прислушиваются не до конца, но постепенно дойдет до всех («Расширение мыльного пузыря НАТО», «НВО» от 28.07.23). Процесс будет продолжаться до тех пор, пока что-нибудь не кончится: либо оружие у Запада, либо солдаты у Украины.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.