Расширение мыльного пузыря НАТО

Альянс дает туманные обещания и принимает половинчатые решения

У блока НАТО было три логичных варианта действий в отношении Украины после 24 февраля 2022 года.

1. Альянс мог уговорить Украину принять требования России. Поскольку изначально они были весьма умеренными. И, по сути, по большинству вопросов были направлены лишь на то, чтобы закрепить де-юре положение, которое уже и так сложилось де-факто.

2. Альянс мог начать прямо и непосредственно воевать на стороне Украины.

3. Альянс мог дать Украине достаточное количество оружия, чтобы обеспечить ее победу.

ЗАДУМЧИВАЯ НАТОВСКАЯ ПРАКТИКА

В итоге Североатлантический альянс не реализовал ни один из этих вариантов.

Реализация первого варианта считалась недопустимой по политическим причинам, поскольку означала бы крах геополитической гегемонии Запада.

Второй вариант было невозможно реализовать потому, что абсолютное большинство натовских армий (если не вообще все) и абсолютное большинство западных обществ в целом не готово к ведению войны с равным противником при высоких собственных потерях.

Наконец, третий вариант нереализуем из-за физической нехватки вооружений практически у всех стран НАТО.

В итоге Украина получает то количество оружия, которое позволяет ей продолжать сопротивление, но не позволяет победить. Людские и материальные потери Украины в такой ситуации лишь увеличиваются. Арсеналы стран НАТО быстро истощаются (как и их финансовые резервы). Соответственно нынешний вариант действий НАТО представляется тупиковым.

Но, как было показано выше, выбрать более оптимальный вариант для альянса объективно крайне сложно.

Кроме того, очень значительная часть военно-политического руководства НАТО в целом и его стран-членов в частности всерьез уверена, что нынешних усилий вполне достаточно. Там поверили в собственную пропаганду и считают, что Российская армия истощена и деморализована. А западная техника настолько качественно превосходит российскую, что даже небольшое ее количество способно обеспечить украинской армии победу.

Поскольку ни один из указанных тезисов совершенно не соответствует действительности, надежды Запада на военную победу Украины не оправдываются.

НЕ ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, НЕ ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

В странах Балтии регулярно на высоком уровне высказывается мнение, что блок НАТО должен отдать Украине любое оружие в любых количествах, которое она попросит (то есть реализовать третий вариант из приведенных выше). Объективно говоря, эта позиция является наиболее правильной – если блок НАТО воевать все равно не способен, он должен отдать все оружие тому, кто воевать способен, то есть Украине.

Но, разумеется, в ближайшее время столь радикальный шаг не может быть предпринят. Возможно, через один-два года у такой позиции станет гораздо больше сторонников. Но не исключено, что тогда реализовывать ее будет уже бесполезно.

Совершенно очевидно, что Украина не может добиться радикального перелома в ходе боевых действий без достижения превосходства в воздухе. Сейчас такое превосходство имеет Россия. Соответственно невозможно рассчитывать на победу Киева, не начав передавать Украине боевые самолеты.

Однако в украинских ВВС сейчас имеет место дефицит квалифицированных летчиков. При этом им необходимо будет переучиваться на совершенно новый тип самолета. Главное же в том, что если передать Украине 20–30 машин F-16 или F-18, это будет иметь тот же эффект, что уже случившаяся передача примерно такого же количества танков «Леопард-2». В результате их передачи не только не произошло перелома в ходе боевых действий, но существенно дискредитированы сами «Леопарды-2». То же случится с F-16 и/или с F-18.

Передача же по-настоящему адекватного количества самолетов (не менее 100), к тому же более современных (F-15ЕХ, «Рафаль», JАS39C/D/Е), очевидно, находится за гранью реальных возможностей НАТО. Кроме того, практически невозможно создать на Украине (тем более в условиях активных боевых действий) необходимую наземную инфраструктуру под базирование самолетов западных типов и обучить еще и нужное количество технического персонала.

Вариант же использования украинских самолетов с польских аэродромов (и, возможно, с иностранными летчиками) безусловно означал бы прямую войну между Россией – и сначала Польшей, а затем и с НАТО в целом.

Таким образом, даже частный (хотя и чрезвычайно важный) вопрос поставки Украине боевых самолетов становится почти нерешаемым на практике.

МОМЕНТЫ ТЕКУТ, А ЛОЗУНГОВ НЕ ВИДНО

Ничуть не менее сложным является решение политических вопросов.

В настоящее время НАТО находится в некоем моральном долгу перед Украиной (она ценой огромных потерь воюет за интересы Запада), что теоретически повышает возможность приема Киева в альянс. Однако в условиях продолжающейся войны такой шаг совершенно невозможен, причем в первую очередь против этого выступают США. Высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга, что обсуждать вопрос о вступлении Украины в альянс можно будет после того, как она одержит военную победу, в данный момент очень напоминают издевательство.

Что касается предоставления Украине неких гарантий безопасности без прямого членства в НАТО, то совершенно непонятно, как они могут выглядеть на практике. В частности, абсолютно оторван от жизни «израильский» вариант гарантий безопасности. Уникальный статус Израиля во внешней политике Вашингтона определяется наличием в США мощнейшего еврейского финансового и политического лобби. Больше никто, включая, разумеется, Украину, такого лобби в Штатах не имеет.

В сложившейся ситуации наиболее адекватные политики на Западе начинают говорить о мирных переговорах и замораживании конфликта. Однако от таких переговоров категорически отказывается Киев, требуя в качестве условия для их начала отход российских войск к границам 1991–2013 годов.

С другой стороны, совершенно непонятно, зачем такие переговоры сейчас нужны Москве. Предыдущее замораживание конфликта по итогам Минских соглашений привело лишь к тому, что Украина смогла за этот период существенно укрепить свою обороноспособность. Аналогичным образом согласие Армении в 1994 году на замораживание карабахского конфликта без его окончательного юридического решения привело лишь к тому, что осенью 2020 года Азербайджан взял полноценный реванш и вернул почти все потерянное в начале 1990-х («Армения-Азербайджан: 26 лет спустя», «НВО» от 27.11.20).

Соответственно сейчас перемирие и замораживание конфликта без окончательного юридического закрепления его итогов приведут только к тому, что Украина и Запад смогут восстановить свои силы. После чего возобновят войну в гораздо более выгодных для себя условиях. Для Москвы это принципиально неприемлемо.

БАЛАГАНЧИК В ВИЛЬНЮСЕ

Естественно, что главной темой саммита НАТО в Вильнюсе стали события на Украине и поиск альянсом выхода из тупика, в который он сам себя загнал.

Разумеется, из итогового документа саммита мы (сложно сказать, в какой уже раз) узнали, что «Россия должна немедленно остановить эту незаконную войну... прекратить использовать применение силы против Украины и полностью и без предварительных условий вывести все свои силы и оборудование с территории Украины в пределах международно признанных границ». Что альянс никогда не признает «аннексии», предпринятые РФ, в том числе присоединение Крыма. Весь этот набор заклинаний вряд ли интересен даже самим авторам данного текста.

Применительно к отношениям с Киевом альянс ожидаемо заявил, что «поддерживает право Украины выбирать собственные механизмы безопасности». А также сообщил, что меняет «Бухарестскую формулу» 2008 года: «Мы признаем, что путь Украины к полной евро-атлантической интеграции вышел за пределы необходимости выполнения Плана действий по членству. Украина становится все более оперативно совместимой и политически интегрированной с альянсом и достигла значительного прогресса на пути реформ».

Тем не менее необходимые для вступления в НАТО реформы на Украине должны продолжаться. А инструментом их определения и контроля вместо Плана действий по членству (ПДЧ) станет Годовая национальная программа (ГНП). А министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью этой самой ГНП.

В настоящее время ГНП является очень объемным документом, предусматривающим большое количество системных изменений, рассчитанных на годы. Однако содержание ГНП постоянно обновляется. Неизвестно, будет ли изменен подход к формированию этого документа. В решении альянса подчеркивается, что только в случае завершения ГНП Украина получит приглашение в НАТО. «Мы сможем направить Украине приглашение на вступление в альянс, когда члены альянса согласятся и условия будут выполнены», – говорится в заявлении.

Кроме отмены требования по выполнению ПДЧ принята долгосрочная программа военной помощи по 500 млн долл. в год для модернизации украинской армии и полного перехода на стандарты НАТО. А также создан, как и предполагалось, Совет Украина-НАТО, который должен стать платформой для консультаций в кризисных ситуациях. При этом Украина получит приглашение в НАТО, когда «согласятся все союзники и будут выполнены условия», как заявил по итогам саммита генсек Столтенберг.

Таким образом, на уровне пропаганды Киеву значительно облегчен путь в НАТО. Фактически же не изменилось ничего – поскольку для приема Украины в альянс не установлены ни хотя бы приблизительные сроки, ни хотя бы приблизительные критерии. Разумеется, сохранено условие консенсуса всех членов НАТО при принятии окончательного решения о приеме Украины.

Иначе говоря, НАТО продолжает, по сути, заниматься как обманом Украины, так и самообманом.

ПОСТОИМ В ТУПИКЕ, НО ЛИЦО СОХРАНИМ

Заявляя о гарантированном приеме Украины в НАТО после окончания войны, политики стран альянса, по сути, подписывают Украине смертный приговор.

Одна из важнейших причин действий России на Украине – принципиальная неприемлемость для Москвы членства Киева в НАТО. Соответственно, если НАТО гарантирует Киеву такое членство после окончания войны, Москва просто вынуждена будет закончить войну либо полной ликвидацией Украины как независимого государства, либо по крайней мере урезанием Украины до таких размеров, когда она уже не сможет ничем угрожать России и утратит всякий практический интерес для НАТО («Какой мир на Украине нужен России», «НВО» от 30.06.23).

Возможно, что лидеры стран альянса это осознали. Поэтому и никаких формальных гарантий Киеву не дано: он должен кроме собственного желания вступить в НАТО по-прежнему выполнить некие условия, которые даже конкретно не определены. Не дано и даже не обещано Украине и никаких гарантий безопасности, поскольку это ничем не отличалось бы от приема страны в альянс.

В итоге формально в НАТО могут считать, что сохранили лицо себе и Киеву. Фактически же подтверждена лишь полная недееспособность альянса. Итоги мероприятия в Вильнюсе оказались более чем ожидаемыми – альянс принципиально не способен принимать решения, которые оказали бы реальное влияние на геополитическую ситуацию в Евразии и тем более в мире в целом.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.