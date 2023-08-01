Фантомные армии Бенилюкса

Военнослужащие Люксембурга на параде в Дикирхе 20 июня 2023 года. Фото со страницы армии Люксембурга в Twitter.

Короткая память, благодушные настроения и недурная коммерция разрушают военную мощь

В годы холодной войны страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) находились на основном, центральном направлении противостояния блока НАТО и Организации Варшавского договора. Поэтому, несмотря на ограниченные возможности, эти страны должны были иметь боеспособные армии.

От микроскопического Люксембурга, впрочем, чего-то требовать было бессмысленно. Но вот Голландия создала вполне серьезную военную машину. Бельгийская армия уступала голландской, но нулевой величиной тоже не была.

Зато после окончания холодной войны Бенилюкс оказался в глубочайшем тылу НАТО, внешняя угроза для него полностью исчезла. Вслед за угрозой стали таять и местные армии. Их эволюция в последние три десятилетия стала наиболее ярким олицетворением эволюции европейской части НАТО в целом.

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ

В поставках боевой техники для вооруженных сил Голландии и Бельгии, разумеется, традиционно доминировали Соединенные Штаты. В значимых количествах поступало оружие из Великобритании, Франции, Германии. И Голландия, и Бельгия также имели собственные ВПК – но они по большей части производили вооружение по иностранным лицензиям. По собственным проектам в Бельгии выпускалось в основном стрелковое оружие, Голландия же традиционно была сильна в кораблестроении.

Танковый парк обеих стран сначала состоял из американских «Шерманов». Затем в бельгийской армии их сменили более 500 американских же танков М24, М41 и М47, а в голландской – до 700 британских «Центурионов». С конца 1960-х обе армии синхронно перешли на немецкий «Леопард-1» (480 для Голландии, 346 для Бельгии). В середине 1980-х специально для голландской армии в Германии было выпущено 465 «Леопардов-2» (в том числе 20 учебных), Бельгия же до этого танка так и «не доросла».

В качестве БТР обе армии сначала использовали французский АМХ-VCI, затем перешли на американский М113 (включая разведывательный и инженерный варианты). На основе М113 в обеих странах выпускалась машина AIFV, она же YPR-765 (2,1 тыс. в Голландии, более 500 в Бельгии) в нескольких модификациях (боевая машина пехоты (БМП), БТР, носитель противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Тоу», самоходный миномет, командно-штабная машина (КШМ) и т.д.).

Кроме того, Бельгия приобрела несколько сотен британских боевых машин CVR(Т) (легкие танки «Скорпион», бронированная разведывательная машина (БРМ) «Симитэр», БТР «Спартан» и др.). Голландия закупала французские легкие танки АМХ-13. Вооруженные силы Люксембурга в начале 1980-х приобрели пять американских БТР V-150 «Коммандо».

Также голландская и бельгийская армии получали одинаковую артиллерию – американские самоходные артиллерийские установки (САУ) М107, М108, М109, М110, буксируемые орудия М101, М114, М115, французские минометы МО-120-RT (155-мм САУ М109 частично производилась в обеих странах по лицензии). Кроме того, в конце 1980-х Голландия приобрела 22 американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) М270 MLRS. Все три страны Бенилюкса покупали американские ПТРК «Тоу», а Бельгия – еще и французские «Милан».

Как Голландия, так и Бельгия приняли на вооружение американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Хок» (позже модернизированный по варианту «Усовершенствованный Хок») и немецкие зенитные самоходные установки (ЗСУ) «Гепард». Кроме того, Голландия получила американские переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер», Бельгия – зенитные орудия М167. В конце 1980-х в Голландии было произведено по американской лицензии четыре батареи новейшей на тот момент зенитной ракетной системы (ЗРС) «Пэтриот».

Военно-воздушные силы Голландии и Бельгии после Второй мировой войны получили по несколько сотен британских истребителей «Метеор» и «Хантер», затем еще большее количество американских F-84 и F-86. Производство истребителей F-104 «Старфайтер» по американской лицензии было организовано в самих этих странах. Кроме того, голландские ВВС приняли на вооружение немногим более сотни американских истребителей F-5, а бельгийские – аналогичное количество французских бомбардировщиков «Мираж-5».

В конце 1970-х в обеих странах было начато лицензионное производство новейших на тот момент американских истребителей-бомбардировщиков F-16А/В. Для ВВС Голландии было произведено 214 машин F-16 (177 А, 37 В), для ВВС Бельгии – 160 машин (136 А, 24 В). Кроме того, обе страны приобретали американские транспортные самолеты С-130 «Геркулес», французские легкие вертолеты «Алуэтт». Голландия получила американские базовые патрульные самолеты Р-3С «Орион», Бельгия – итальянские учебные SF-260 и немецко-французские учебно-боевые «Альфа Джет».

Военно-морские силы Бельгии после Второй мировой были оснащены множеством тральщиков различных типов. Единственными собственно боевыми кораблями стали построенные во второй половине 1970-х четыре фрегата типа «Виллинген». ВМС же Голландии в 1950–1960-е годы обладали весьма значительной боевой мощью. В их составе имелись авианосец английской постройки, 4 крейсера, 12 эсминцев, 6 фрегатов собственной постройки, 12 подводных лодок (ПЛ) (2 американской постройки, 4 английской, 6 собственной).

Однако к концу 1980-х годов от этого богатства остались лишь 2 ПЛ собственной постройки типа «Звордфис» (обе были списаны в начале 1990-х). Авианосец был продан в Аргентину, 2 крейсера и 7 эсминцев – в Перу, все 6 фрегатов – в Индонезию, остальные корабли пошли на слом.

В 1970-е годы были построены 2 эсминца типа «Тромп», в 1980-е – 4 ПЛ типа «Вальрус», 10 фрегатов типа «Кортенаэр» (из которых, впрочем, 2 еще на верфи были проданы в Грецию) и 2 типа «Якоб ван Хемскерк». При этом Голландия стала, по-видимому, крупнейшим в мире экспортером корабельных радиолокационных станций (РЛС).

Кроме того, Голландия продает за рубеж корабельные 30-мм семиствольные зенитные автоматы «Голкипер», легкие транспортные и патрульные самолеты F-27 и F-28. Что касается Бельгии, то кроме стрелкового оружия ее экспортным товаром стали колесные БТР «Сибмас», единственным покупателем которых оказалась Малайзия.

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА

Окончание холодной войны означало, что для Бенилюкса исчезла даже виртуальная внешняя угроза. После чего началась тотальная распродажа армий этих стран почти без замены проданного новой техникой.

Ни Голландия, ни Бельгия за весь период с начала 1990-х годов не приобрели ни одного танка. При этом именно они становятся первыми странами, отказавшимися от танков вообще. Голландские «Леопарды» разошлись «по всем азимутам». Единственным покупателем бельгийских «Леопардов-1» (в количестве 87 машин) стала Бразилия. Значительная часть «Леопардов-1» была утилизирована. Последние голландские «Леопарды-2» ушли в Германию и Финляндию.

Продана большая часть машин AIFV всех модификаций (основными покупателями стали Бахрейн, Египет, Марокко, Иордания, Чили). Почти все М113 также распроданы или утилизированы. Вместо них Голландия купила в Швеции 192 БМП CV90 (в том числе 8 учебных) и 74 сочлененных БТР BvS-10 в нескольких вариантах, 90 финских БТР ХА-188 и более 100 австралийских бронеавтомобилей «Бушмастер». Из них 1 BvS-10, 2 ХА-188 и до 10 «Бушмастеров» были потеряны в Афганистане, все остальные ХА-188 проданы в Эстонию, и вслед за ними отправились 44 CV90.

Бельгия приобрела 440 итальянских бронеавтомобилей LМV и 220 немецких «Динго-2», 60 австрийских БТР «Пандур» и 138 швейцарских «Пирана» (во всех случаях речь идет о сумме боевых и вспомогательных машин). И пока ничего из них не продала, потеряв 1 «Динго-2» в Мали. Правда, все эти колесные машины (особенно бронеавтомобили) являются в большей степени транспортными средствами, чем боевыми системами. 48 «Динго-2» приобрела и армия Люксембурга.

Также была распродана и утилизирована большая часть артиллерийских систем (в частности, наиболее мощные из них, голландские РСЗО М270, были проданы в Финляндию). При этом Голландия приобрела 57 немецких 155-мм САУ РzН-2000 и 15 буксируемых орудий FH-70, однако последние уже утилизированы или переданы в музеи. Бельгией было куплено 14 французских 105-мм орудий LG-1. Обе страны купили израильские ПТРК «Спайк».

Бельгия в 1990-е годы приобрела 142 французских ПЗРК «Мистраль», которые на данный момент являются для этой страны единственным средством наземной противовоздушной обороны. Голландия приобрела в Германии 3 дополнительные батареи ЗРС «Пэтриот» (а 4 имевшиеся были модернизированы по варианту РАС3) и 2 батареи норвежского ЗРК NASAMS-2. При этом 8 батарей ЗРК «Усовершенствованный Хок» были проданы в Румынию, 60 ЗСУ «Гепард» – в Иорданию.

Обе страны распродали или утилизировали все старые боевые самолеты и большую часть F-16. Для их замены предполагается приобрести американские истребители 5-го поколения F-35А (37 для ВВС Голландии, 34 для ВВС Бельгии), на данный момент изготовлены 34 таких самолета для Голландии.

Как Голландия, так и Бельгия приобрели европейские транспортные вертолеты NH-90. Голландия также закупила американские ударные вертолеты АН-64D «Апач» (сейчас они модернизируются в вариант АН-64Е) и транспортные СН-47 «Чинук», французские многоцелевые AS-532. Бельгия – итальянские легкие вертолеты А-109, часть из которых условно числится боевыми. Бельгия приобрела 8 европейских транспортных самолетов А400. Один такой самолет купил и Люксембург – из этого единственного самолета и состоят теперь ВВС страны.

В ВМС Голландии из кораблей, построенных в годы холодной войны, остались лишь ПЛ типа «Вальрус». «Тромпы» были утилизированы, «Якобы» и «Кортенаэры» проданы, причем 2 «Кортенаэра», приобретенных Объединенными Арабскими Эмиратами, вскоре были переделаны в этой стране в королевские яхты.

В первой половине 1990-х для голландского флота на местных верфях было построено 8 фрегатов типа «Карел Доорман». Но сейчас осталось лишь 2 из них – по 2 проданы в Бельгию, Португалию и Чили. Также были построены 4 эсминца (иногда классифицируются как фрегаты) типа «7 провинций» и 2 десантных вертолетоносных корабля-дока (ДВКД) типа «Роттердам», ставших первыми полноценными десантными кораблями голландских ВМС.

При этом в стране в большом количестве строятся на экспорт патрульные корабли и катера семейства «Дамен». Эти корабли отличаются хорошей мореходностью, но крайне слабым вооружением, поскольку предназначены не для классической войны, а для борьбы с терроризмом, браконьерством и контрабандой. В ВМС Бельгии именно два купленных в Голландии «Доормана» остаются единственными полноценными боевыми кораблями. Три фрегата типа «Виллинген» приобрели ВМС Болгарии, четвертый сдан на металлолом.

В целом вооруженные силы стран Бенилюкса представляют собой символические величины и на самостоятельное ведение боевых действий не способны. Вполне естественно, что все три оставшиеся боевые бригады голландской армии интегрированы в дивизии Бундесвера. В связи с этим достаточно бессмысленно обсуждать перспективы перевооружения этих армий.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.