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Военное обозрение

РСЗО «Торнадо-Г» получили новые управляемые и неуправляемые боеприпасы с увеличенной дальностью стрельбы

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Источник изображения: topwar.ru

В Российской Федерации создана новая линейка управляемых и неуправляемых боеприпасов калибра 122 мм для реактивных систем залпового огня (РСЗО) 9К51М «Торнадо-Г». Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Главной отличительной характеристикой новых боеприпасов является значительно увеличенная дальность стрельбы. Сейчас, напомним, РСЗО «Торнадо-Г» может наносить удары на 40 километров. Теперь возможности системы значительно возрастут.

Как сообщает газета «Известия», ссылаясь на источники в МО РФ, новые боеприпасы уже поступают в войска. Об их разработке стало известно еще осенью 2021 года, когда компания «Технодинамика» сообщила о разработке новой высокоточной дальнобойной ракеты для РСЗО «Торнадо-Г». Кроме того, были представлены и неуправляемые боеприпасы.

Благодаря использованию управляемого реактивного снаряда значительно повышается точность стрельбы, если сравнивать с обычными боеприпасами, используемыми в войсках для РСЗО «Торнадо-Г». Кроме того, увеличивается дальность стрельбы посредством формирования участка подпланирования. Показатели расхода боеприпасов также сокращаются. В итоге несколько целей можно поразить залпом одной РСЗО.

Повышение точности боеприпасов позволяет значительно увеличить боевую эффективность РСЗО, так как на больших дистанциях подобные системы никогда не отличались высокой точностью ударов. Теперь появилась возможность нанесения ударов на оперативную глубину, утверждают военные. Это позволит поражать объекты противника в тылу, за линией фронта. Поскольку РСЗО «Торнадо-Г» способна выпустить 40 снарядов в течение 20 секунд, ни одна система противовоздушной обороны не сможет отразить столь интенсивную атаку.

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Страны
Россия
Продукция
Град РСЗО
Торнадо-Г
Компании
Минoбороны РФ
Технодинамика
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