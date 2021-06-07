"Мотовилиха" выполнит заказы более чем на 40 млрд. рублей

ЦАМТО, 4 июня. В рамках ПМЭФ-2021 губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и руководитель холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков обсудили результаты первых мероприятий по сохранению и дальнейшему развитию производства ПАО "Мотовилихинские заводы" (входит в контур "РТ-Капитал").

На сегодняшний день при поддержке руководства региона на базе "Мотовилихинских заводов" создано обособленное подразделение тульского НПО "Сплав" им. А.Н.Ганичева, находящегося под управлением "Технодинамики". "Сплав" является главным разработчиком реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч", "Торнадо-Г", "Торнадо-С", боевые и транспортно-заряжающие машины к которым производит ПАО "Мотовилихинские заводы". Один из последних совместных проектов тульского и пермского предприятий – тяжелая огнеметная система ТОС-2, более известная как "Тосочка".

"Сейчас предприятия активно ведут работы по ТОС-2. Планируется, что до конца текущего года новая система пройдет государственные испытания, по результатам которых будет принято решение о ее постановке на вооружение. Как следствие, предприятие в Перми будет загружено новыми заказами. Более того, сегодня на пермской площадке организуются новые рабочие места для выполнения госконтрактов, заключенных с Министерством обороны России. В рамках ГОЗ с 2021 по 2027 годы мы планируем произвести здесь продукцию военного назначения на сумму более 40 млрд. рублей. Таким образом, реализуемые планы развития промплощадки "Мотовилихи" гарантируют сохранение ее уникальных научно-производственных компетенций", – отметил генеральный директор АО "Технодинамика" Игорь Насенков.

В свою очередь, Дмитрий Махонин заверил о готовности дальнейшего содействия в модернизации промышленной площадки ПАО "Мотовилихинские заводы" и подчеркнул особую значимость возрождения легендарного предприятия в юбилейный год. В мае 2021 года "Мотовилиха" отметила 285-летие. На протяжении почти трех столетий завод занимал лидирующие позиции в отечественной промышленности.

"Мотовилихинские заводы" имеют важное значение как для истории промышленности Пермского края, так и для ее экономики. Считаю, что пик тяжелых времен предприятия пройден: сейчас здесь осваивают производство новых наименований продукции гражданского направления, расширяя рынки сбыта, имеются новые разработки военного назначения. В частности, завод первым в России освоил выпуск заготовок из "арктической" стали, способной выдерживать экстремальные температурные нагрузки. Радует, что действующее руководство хорошо понимает стратегию развития, имеет четкие планы того, что нужно делать, чтобы предприятие было безубыточным. Убежден, что взятый сейчас темп реорганизации уже в ближайшее время вернет былую репутацию заводу, а работникам и их семьям – стабильность", – подчеркнул Дмитрий Махонин.

По плану техперевооружения холдинг "Технодинамика" инвестирует значительные средства в модернизацию производства и создание новых рабочих мест на пермской площадке. Холдинг привлечен Госкорпорацией Ростех для управления военным дивизионом "Мотовилихи". В настоящее время "Технодинамика" провела закупочные процедуры на приобретение нового технологического и станочного оборудования на сумму более чем 1,5 млрд. рублей. Первая поставка ожидается в IV квартале 2021 года.

"Привлечение холдинга "Технодинамика" к управленческим процессам военного дивизиона позволило начать мощное перевооружение завода, разработку новых продуктовых направлений по военной тематике "Мотовилихи". Благодаря заданному вектору развития, сокращению издержек, концентрации на высокомаржинальных продуктах, а также проектах по внутренней кооперации в регионе, нам удалось не только добиться стабильной работы старейшего предприятия, но вдохнуть новый импульс в дочерние структуры общества. Завершением реализации наших обязательств станет успешный вывод завода из процедуры банкротства в следующем году", – отметил директор ООО "РТ-Капитал" Кирилл Федоров.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".