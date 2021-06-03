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ТАСС

"Технодинамика" планирует начать серийное производство легкой РСЗО в 2024 году

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Продукция концерна "Техмаш"
Продукция концерна "Техмаш".
Источник изображения: rostec.ru

Демонстрационный образец системы планируют продемонстрировать представителям Минобороны на форуме "Армия-21"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Концерн "Техмаш" (находящийся в контуре управления холдинга "Технодинамика" Ростеха) планирует начать производство легкой реактивной системы залпового огня (РСЗО) калибра 80 мм в 2024 году. Об этом сообщил журналистам глава холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков в кулуарах съезда Союза машиностроителей России.

"Мы в инициативном порядке за счет собственных средств разрабатываем демонстрационный образец легкой РСЗО калибра 80 мм, который планируем продемонстрировать представителям МО РФ на форуме "Армия-21". При положительных результатах завершение разработки возможно в 2023 году, а уже по итогам государственных испытаний ее серийное производство может быть освоено к концу 2024 года", - сказал он.

Разработчиком новой РСЗО является НПО "Сплав" (входит "Техмаш") - производитель всех российских реактивных систем залпового огня, в том числе таких зарекомендовавших себя систем, как "Град", "Ураган" и "Смерч", а также новейших "Торнадо-С" и "Торнадо-Г".

Предполагаемый облик мини-РСЗО уже был презентован военному ведомству. За основу создания данного образца вооружения приняты неуправляемые авиационные ракеты типа С-8. Сейчас идет научно-исследовательская работа, в ходе которой будет определен технический облик реактивной системы залпового огня.

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Россия
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Сплав НПО
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