«Греческий огонь» русских орудий

Почему тяжелому огнемету нет альтернативы

В августе этого года начнутся финальные испытания тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка». Продлятся они, как предполагается, до конца года. ТОС-2 была впервые публично показана 24 июня 2020 года во время парада на Красной площади.

Система предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджигания и разрушения зданий и сооружений, уничтожения живой силы противника на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Первые образцы новинки уже поступили в войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в опытную эксплуатацию.

КАЧЕСТВО ВМЕСТО КОЛИЧЕСТВА

Параллельно пройдут испытания нового реактивного термобарического снаряда – с увеличенной до 15 км дальностью, лучшей точностью, большим могуществом. За минуты огнемет способен выжечь тысячи гектаров местности.

«Тосочка» в отличие от предшественников имеет колесное трехосное полноприводное шасси «Урал-63704–0010» (семейство «Торнадо-У»). При смене гусеничного хода на колесный руководствовались опытом применения ТОС-1А в сирийской пустыне. Автомобиль уже прошел испытания и принят на вооружение.

Новую огнеметную систему можно быстро перебрасывать по автодорогам и бездорожью. Кабина экипажа защищена противопульной (противоосколочной) броней, есть средства маскировки и оптико-электронного противодействия.

Пусковая установка – нового типа, отличающаяся от ТОС-1 и ТОС-1А. Боекомплект – 18 реактивных снарядов (вместо 24) калибра 220 мм. Перезаряжается установка входящим в комплект краном-манипулятором самостоятельно. Имеется система управления огнем (спутниковая навигация, цифровой вычислитель). На ТОС-2 стоит система радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия.

Войска РХБЗ в ближайшей перспективе получат и другие огнеметные системы на гусеничном и колесном шасси. Расширится и номенклатура их снарядов.

ВЫЗЫВАЕТ НЕОБРАТИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ТОС-2 – развитие ТОС-1А «Солнцепек». Эффективность последней была показана во время нескольких конфликтов. В частности, в Сирии эти машины служили для огневого усиления танковых и мотострелковых подразделений. У «Солнцепека» недостатком считалась его гусеничная база – ниже мобильность, выше стоимость машины. Хотя, конечно, с колесами машина стала чуть более уязвима. Но это тенденция последнего времени: даже артиллерия переходит на колесную основу.

Как компенсация – увеличилась дальность пуска ракет, модернизирована система наведения и управления огнем, усовершенствована ракета.

Термобарические боеприпасы (как ТОС-1А, так и «Тосочки») распыляют аэрозоль (смесь пропилнитрата и порошка магния) над позициями противника. Подобие «греческого огня» проникает в траншеи, блиндажи, подвалы и – детонирует. Температура вспышки очень высока, отсюда резкий перепад давления – как поражающий фактор. Температура и давление вызывают необратимые изменения в человеческом организме, несовместимые с нормальной жизнедеятельностью.

Как и реактивная система залпового огня, «Тосочка» ведет стрельбу сразу 2–6 ракетами по площади. Одним залпом можно уничтожить целое подразделение.

СЖЕЧЬ КОНОПЛЯНЫЕ И МАКОВЫЕ ПОЛЯ

Тяжелые огнеметные системы начали разрабатывать в 1970-е годы на шасси танка Т-72. Экспериментальные машины применялись в боевых действиях в Афганистане. В горах они были более эффективными, чем на ровной местности: играло роль многократное сложение и переотражение ударных волн.

«Солнцепек» разработали в 2001 году на базе танка Т-90. Ракеты тогда стали стрелять на 6 км. Эти системы закупили Азербайджан, Саудовская Аравия, Казахстан и некоторые другие страны. В батальоне РХБЗ – девять установок ТОС-1А. В полках РХБЗ (в составе общевойсковых армий) есть отдельные батальоны тяжелых огнеметных систем.

У многих людей сложилось неправильное представление об огнемете. Это не солдат с ранцем, который, как библейский пророк, обрушивает на врага огненные струи. Огнеметчик с баком на спине был бы первоочередной мишенью.

Уже в 1970-е огонь к цели доставляли выпущенные дистанционно снаряды. Радикальным для огнеметов новшеством стали термобарические снаряды. По силе воздействия такой снаряд напоминал взрыв небольшого ядерного заряда.

Первые тяжелые огнеметные системы были гибридом танка и установки залпового огня. ТОС-1 «Буратино» опробовали в Афганистане. Содержимое снаряда, соприкоснувшись с целью, распылялось в воздухе, создавая взрывоопасную смесь. Уничтожалось все живое на площади в несколько квадратных километров. ТОС-1А «Солнцепек» покрывает огнем до 40 кв. км одним залпом.

Однако огнеметы хороши лишь в локальных конфликтах и контртеррористических операциях. В масштабных боевых действиях куда эффективнее реактивные системы залпового огня. Поэтому количество ТОС в войсках сравнительно невелико.

Наши ТОС, как часто пишут СМИ, не имеют аналогов. Почему так мало (или нет вовсе) ТОС в других армиях? Главная причина – уязвимость машины от огня обычных автоматических пушек, от ракетного оружия. Нарушение цельности боеприпаса может вызвать утечку жидкости и воспламенение. Из-за этого иногда крайние ряды ячеек не заполняются ракетами. Либо ТОС работает только под прикрытием танков.

И остаются для огнеметных систем локальные конфликты и контртеррористические операции. Особенно в горных районах, где эффективность их выше. Тем более что у боевиков и террористов нет оружия, способного причинить вред машине. Поэтому новые ТОС-2 будут поставлены сначала в части Южного военного округа.

Иностранные разведки не охотятся за секретами ТОС. Может быть, секрета нет? Военные США и их союзники термобарические заряды доставляют самолетами, РСЗО или крылатыми ракетами. И вообще случаи применения тяжелых огнеметных систем можно пересчитать по пальцам.

Слабое место ТОС – она зависит от погоды. Ветер может рассеять смесь, дождь снизит ее концентрацию, туман способен придавить к земле.

Кулибины предлагают сжигать залпами ТОС конопляные и маковые поля, гасить лесные пожары.

ПЛЮС БЕСПИЛОТНИК

Для производства «Тосочки» на базе «Мотовилихинских заводов» создано обособленное подразделение тульского предприятия НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева» (под управлением АО «Технодинамика»).

«Сплав» – главный разработчик реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч», «Торнадо-Г», «Торнадо-С». Боевые и транспортно-заряжающие машины к ним производит ПАО «Мотовилихинские заводы».

Первые серийные «Тосочки», как сообщают военные, будут поставлены в Южный военный округ. Тамошние огнеметные подразделения к 2025 году полностью перейдут на такую технику. Гусеничные ТОС-1А уберут вовсе.

В других округах системы на танковом шасси останутся. Видимо, их пополнят ТОС-2. Повысится гибкость применения огнеметов. Останется унификация по бортовой аппаратуре, боеприпасам.

В сухопутных войсках внедряется Единая система управления тактического звена, способная эффективно контролировать работу артиллерии. Огнеметные системы будут интегрированы в эту систему. Сократится время подготовки к стрельбе, повысится точность огня.

Разрабатывается несколько новых проектов огнеметных систем с общими идеями и компонентами. По всему можно судить: концепция «Буратино», «Солнцепека» и «Тосочки» себя оправдала.

По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сейчас в интересах войск РХБ защиты выполняются работы по созданию нового огнеметного комплекта с боеприпасами различного назначения. Комплект будет оснащаться современным всесуточным прицельным комплексом и позволит повысить боевые возможности огнеметных подразделений войск РХБЗ. В составе комплекта предполагается использование беспилотных летательных аппаратов для поражения целей с верхней полусферы.

На модернизированной системе установлена встроенная динамическая защита, спутниковая система GPS Глонасс, которая позволяет определять точное время, географические координаты, высоты над уровнем моря и графическое положение объекта на электронной карте. Система получила новую радиостанцию Р-168 и аппаратуру коммутации и управления.

«Тосочка» включена в госпрограмму вооружения до 2025 года. Не исключается, что изделие пойдет на экспорт. Традиционно – после насыщения Российской армии.

Рособоронэкспорт и АО «Омсктрансмаш» (в составе «Уралвагонзавода») в прошлом году на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле провели демонстрационный показ тяжелой огнеметной системы для некоторых иностранных заказчиков. Подобная техника не производится нигде, кроме России.

ТОС-1А стабильно входит в топ-5 образцов, поставляемых Рособоронэкспортом для сухопутных войск заказчиков, утверждает руководство госпосредника. Система стоит на вооружении армий нескольких стран мира. То есть востребована.

Николай Поросков

Николай Николаевич Поросков – военный журналист.