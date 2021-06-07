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Интерфакс-АВН

"Тосочка" завершит госиспытания до конца года

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ТОС-1а «Солнцепек»
ТОС-1а «Солнцепек».
Источник изображения: Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Новая тяжелая огнеметная система "Тосочка" завершит государственные испытания до конца года, сообщил генеральный директор "Технодинамики" Игорь Насенков.

"Сейчас предприятия активно ведут работы по ТОС-2. Планируется, что до конца текущего года новая система пройдет государственные испытания, по результатам которых будет принято решение о ее постановке на вооружение", - заявил Насенков, чьи слова приведены в сообщении ПАО "Мотовилихинские заводы".

На базе "Мотовилихинских заводов" создано обособленное подразделение тульского предприятия АО "НПО "Сплав" им. А.Н.Ганичева" (находится под управлением АО "Технодинамика").

"Сплав" является главным разработчиком реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч", "Торнадо-Г", "Торнадо-С", боевые и транспортно-заряжающие машины к которым производит ПАО "Мотовилихинские заводы".

"Как следствие, предприятие в Перми будет загружено новыми заказами. Более того, сегодня на пермской площадке организуются новые рабочие места для выполнения госконтрактов, заключенных с Министерством обороны России. В рамках ГОЗ с 2021 по 2027 г. мы планируем произвести здесь продукцию военного назначения на сумму более 40 млрд рублей", - заявил Насенков.

ТОС-2 "Тосочка" установлена на колесном шасси автомобиля "Урал" с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того, тяжелый огнемет оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.

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