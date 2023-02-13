ВМС Ливана собрались восстановить разрушенную взрывом в порту Бейрута военно-морскую базу

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В настоящее время Военно-морские силы Ливана приступили к последним мероприятиям в рамках восстановления военно-морской базы в порту Бейрут, которая была повреждена во время разрушительного взрыва в 2020 году. Как утверждает командующий ВМС старший капитан Хайссам Даннауи в интервью Breaking Defense, главная цель мероприятий – восстановить такую военно-морскую базу, которая бы имела все необходимое для выполнения боевых задач и жизни военнослужащих.

Напомним, что 4 августа 2020 года в порту Бейрута произошел пожар на складе аммиачной селитры, что привело к взрыву огромной силы. В результате происшествия погибли более 200 человек, были разрушены многие объекты городской инфраструктуры, включая и Бейрутскую военно-морскую базу.

Сейчас при помощи ряда других государств Ливан завершает работы по строительству морского поисково-спасательного центра, который будет входить в состав базы. Также восстанавливаются ремонтные мастерские, жилые строения. Но реконструкция базы – дело долгое: только первый этап планируется завершить к 2025 году.

В сентябре 2022 года помощь в восстановлении базы начал оказывать Инженерный корпус армии США. Его специалисты рассчитывают заключить контракт на строительство во втором квартале 2024 года. Но вопрос может упереться в финансовую сторону: кризис в Ливане значительно ограничил способность вооруженных сил финансировать подобные мероприятия.

Тем не менее, база ВМС Ливана жизненно необходима. Ведь перед флотом стоит задача обеспечения безопасности исключительной экономической зоны страны. Небольшой флот Ливана рассчитывает на помощь западных держав в проведении мероприятий.

Европейские страны также заинтересованы в увеличении возможностей ВМС Ливана в контексте борьбы с терроризмом и нелегальной миграцией. В командовании ВМС Ливана утверждают, что после строительства базы многие обязанности лягут на плечи именно ливанских военнослужащих. Например, им предстоит охранять перспективные места разведки газа в Средиземном море.

Помимо военно-морской базы, Ливан ведет переговоры с западными странами по вопросу о приобретении новых кораблей. Например, у Франции Ливан хочет купить четыре морских патрульных корабля. Ранее велись переговоры с Италией о возможном получении в дар старых итальянских фрегатов. Но оба предложения еще находятся в стадии рассмотрения.