Sasapost (Египет): рынок вооружений на Ближнем Востоке в 2020 году. Цифры, которые от вас скрывали правители

Если проанализировать оружейные сделки, заключенные арабскими странами в 2020 году, то складывается впечатление, что после пандемии они готовятся к полномасштабным сражениям, пишет автор. Удивляет даже не Саудовская Аравия, которая купила оружия у США на миллиарды долларов. Зачем достаточно бедным странам закупать такое количества оружия?

Арабские страны ежегодно импортируют треть от общего объема мировых продаж оружия. В последние пять лет половина экспорта вооружений США приходилась на Ближний Восток, а половина этих поставок шла в Саудовскую Аравию. Кроме того, в 2015-2019 годах объем французского экспорта вооружений на Ближний Восток достиг самого высокого уровня с 1990 года. Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), который занимается мониторингом импорта и экспорта оружия в мире.

В 2015-2019 годах Египет, увеличив втрое военный импорт, занял третье место среди ведущих мировых импортеров вооружений в мире. В то же время Саудовская Аравия осталась крупнейшим импортером оружия в мире. Ее военные расходы составляют 61,9 млрд долларов. К сожалению, нет данных о том, сколько тратят арабские страны на военные расходы в сравнении с их валовым национальным доходом в совокупности, поскольку многие арабские государства не предоставляют данных или скрывают реальные цифры.

Ниже мы рассмотрим крупнейшие сделки по вооружению, заключенные арабскими странами в 2020 году, и чем они примечательны.

Персидский залив. Крупнейшие сделки по вооружению в мире

В ноябре 2020 года ООН отменила эмбарго на поставки оружия Ирану, введенное в 2007 году. Саудовская Аравия призвала международное сообщество продлить эмбарго против Тегерана, но потерпела неудачу из-за противодействия России и Китая, имеющих постоянное членство в СБ ООН. В конечном итоге это привело к тому, что Саудовская Аравия начала покупать оружие у стран, которые ранее препятствовали решению о продлении эмбарго.

Иран в свою очередь стремился заключить оружейные сделки с Россией и Китаем, предусматривающие большие скидки на нефть в обмен на инвестиции в энергетический сектор и доступ к нетрадиционному оружию, включая боевые дроны. Это помогло Тегерану укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, как в Ираке, так и в Сирии, Ливане, и Йемене.

Следует отметить, что мировые расходы на вооружение в большинстве стран мира сократились на фоне экономических последствий пандемии коронавируса. Денежные средства были перенаправлены на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем и медицинского оборудования для диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. Тем не менее страны Персидского залива начали активно покупать оружие, как если бы они готовились к войне после пандемии коронавируса.

В ноябре 2020 года администрация президента США Дональда Трампа заключила оружейную сделку с ОАЭ, общая сумма которой оценивается в 23 миллиарда долларов. США намерены продать ОАЭ 50 истребителей F-35, 18 беспилотных летательных аппаратов MQ-9B Reaper и ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". Сделка о приобретении американских летательных аппаратов была не единственной оружейной сделкой Абу-Даби в 2020 году. Впервые арабская компания EDGE вошла в список крупнейших экспортеров оружия в мире. Согласно отчету Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), ОАЭ вошли в число 25 крупнейших военных производителей в 2019 году.

Саудовская Аравия

В прошлом году Саудовская Аравия заключила несколько оружейных сделок с разными странами. В первую очередь она подписала соглашение с Вашингтоном на поставку более тысячи ракет класса "воздух-земля" и противокорабельных ракет. Сумма сделки составила более 2 миллиардов долларов. Два месяца назад США объявили о намерении продать Саудовской Аравии вооружений на сумму 60 миллиардов долларов. Королевство намерено укрепить противоракетную оборону для защиты от возможного ракетного удара со стороны Ирана.

Кувейт

Кувейт также заключал крупные оружейные сделки. В конце 2020 года администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу вооружения Кувейту на сумму 4,4 миллиарда долларов. Сделка включает поставку партии боевых вертолетов из 8 новых AH-64E Apache и еще 16 отремонтированных AH-64D Apache, оснащенных системами противовоздушной обороны.

Катар

В феврале 2020 года американский журнал Forbes сообщил, что Катар подписал с итальянским оборонным концерном Fincantieri соглашение на сумму в 6,1 млрд долларов, предусматривающее поставки новейших военных кораблей и подводных лодок. В случае его реализации Катар станет первым арабским государством Персидского залива, обладающим подводным флотом и авианосцами.

Согласно договору о взаимной обороне, подписанному между Дохой и Анкарой три года назад, Катар получил в 2020 году военный корабль, построенный турецкой компанией Anadolu. В рамках другой сделки он получит турецкие системы IHAMAX, о которых ранее не сообщалось. Радиус действия системы IHAMAX составляет два километра, а вес - 3-4 кг, что позволяет легко ее перемещать.

Египет и Израиль: безумная гонка вооружений и битва за экспорт

Внешний долг Египта увеличился, составив 111,3 млрд долларов. В 2012 году ВВП Египта упал на 14,67%, а в первом квартале 2020 года на 31,7%. Но, с другой стороны, с 2014 года количество оружейных сделок сильно увеличилось. Согласно отчету СИПРИ, Египет стал третьим по величине импортером вооружений в мире в 2015-2019 годах. Рост импорта вооружений вырос на 206%.

Всемирный банк утверждает, что 60% населения Египта либо бедно, либо уязвимо к бедности, но похоже власти страны не собираются сокращать закупки оружия. В июне 2020 года Египет подписал крупный военный контракт с Италией на сумму более 9 миллиардов долларов. Он предусматривает поставку Египту 6 фрегатов, 20 ракетных установок, 24 истребителей М-346 и военного спутника.

Сделки не ограничивались обычным оружием. Египет купил комплексные системы для наблюдения у немецкой компании Siemens, чтобы следить за активистами, диссидентами и журналистами. Купленное оборудование было передано в распоряжение Департамента технических исследований (TRD), выполняющего функции разведывательного управления президента. Любопытно отметить, что Евросоюз одобрил эту сделку, но она все равно не была включена в бюджет Министерства обороны Египта.

Есть признаки того, что Египет покупает оружие за счет кредитов. Президент Египта заявил ранее в телеинтервью, что французское правительство предоставило Египту займ в 3,2 млрд евро (3,9 млрд долларов) для покупки французской военной техники.

Египет в настоящее время готовится получить первую партию российских истребителей Су-35, несмотря на угрозы США. Напомним, что в 2018 году Россия и Египет подписали контракт на поставу 24 истребителей Су-35, но их поставка ожидается в этом году.

Когда Египет вступил в гонку вооружений, Израиль также не остался в стороне. Согласно отчету Министерства обороны Израиля, оборонный экспорт Израиля в 2019 году составил 7,2 млрд долларов.

Израиль до сих пор входит в десятку крупнейших мировых экспортеров систем безопасности, но это не помешало ему выйти на новые рынки. Кстати говоря, он считается лучшим в производстве беспилотных летательных аппаратов, радаров и систем радиоэлектронной борьбы, систем противовоздушной обороны, устройств наблюдения, разведывательных и электронных информационных систем, а также бронетранспортеров для доставки военнослужащих.

Израиль стремится получить американские истребители F-35 до ухода Дональда Трампа с поста президента США 20 января 2021 года, чтобы усилить свой флот. Он купил четыре немецких корабля, ставших самыми передовыми в израильском военно-морском флоте, после того, как в прошлом году разразился конфликт в Восточном Средиземноморье.

Что касается Иордании, недооцененного соседа Израиля, то нет никакой информации о каких-либо новых оружейных сделках в 2020 году в отличие от прошлых лет, когда Иордания вела активную военную деятельность и играла значительную роль в международной коалиции по борьбе с ИГИЛ. Однако она мелькнула в просочившихся документах вооруженных сил Мьянмы, в которых подробно описывается оружейная сделка между Иорданией и страной, которой запрещено продавать оружие. Согласно сделке, ВВС Мьянмы приобретут в Иордании военно-транспортный самолет Airbus C-295.

Арабский Магриб: тайная гонка вооружений

Алжир

Согласно рейтингу Global Firepower, Алжир занимает второе место в арабском мире по военным расходам, Марокко находится на седьмом месте, а Тунис занимает одиннадцатое место.

По официальным данным, Алжир занимает первое место в Африке по военным расходам - ​​около 6 миллиардов долларов. Но СИПРИ подверг сомнению достоверность цифр, особенно по сравнению с Египтом, который официально тратит на вооружение меньше всех в Африке - 3,8 миллиарда долларов. Это противоречит официальным данным о военных расходах Египта и фактических закупках оружия и военном бюджете страны.

Помимо разницы в имеющихся официальных данных, очевидно наличие гонки вооружений в Северной Африке. Например, Алжир купил 14 российских истребителей Су-35 пятого поколения на сумму 2 миллиарда долларов.

Алжир готовится получить к 2021 году три российских корвета проекта 20382 типа "Стерегущий". Российские военно-морские корветы оснащены передовыми технологиями, в том числе противокорабельными ракетными комплексами, системой ЗРПК "Панцирь-М" и ЗРК "Редут".

Марокко

Алжир продолжает гонку вооружений против своего традиционного противника - Королевства Марокко, которое имеет разногласия со своим восточным соседом по нескольким вопросам, включая поддержку Алжиром Фронта ПОЛИСАРИО. В декабре 2020 года агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о возможной продаже Марокко беспилотных летательных аппаратов и высокоточного управляемого оружия на сумму 1 миллиард долларов.

Марокко ранее заключило еще одну сделку с Вашингтоном на сумму 239 миллионов долларов. США должны поставить 25 бронетранспортёров, военную технику, способную эвакуировать тяжелую боевую технику, а также другое военное оборудование.

Тунис

Тунис не остался в стороне от мароккано-алжирской гонки вооружений. В течение последнего года он активно покупал оружие.

Министерство обороны Туниса подписало контракт с турецкой компанией Turkish Aerospace Industries на поставку трех беспилотных летательных аппаратов TAI ANKA и трех станций управления. Стоимость подписанного контракта составила около 80 миллионов долларов. Также по контракту предполагается обучение 52 военнослужащих тунисских ВВС. Это может открыть путь к началу военного сотрудничества между Анкарой и Тунисом. Напомним, что Тунис граничит на западе с Ливией, которая контролируется международно признанным Правительством национального согласия, поддерживаемого Турцией.

Тунис также намеревается купить американскую военно-воздушную технику на сумму 325 миллионов долларов, включая четыре легких штурмовика. Он стремится укрепить свою обороноспособность и обеспечить защиту своих границ от региональных угроз.

К сожалению, итоговая сумма всех оружейных сделок, соотношение импорта и экспорта или последствия для региональных кризисов не известны.

редакционная статья