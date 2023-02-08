Бундесвер начинает испытания новой 155-мм колёсной самоходной гаубицы RCH-155, первым заказчиком которой стала Украина

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Бундесвер приступает к испытаниям новой колесной самоходной артиллерийской установки RCH-155 калибра 155 мм, поставку которых очень ждет Украина. Как сообщает пресса ФРГ, тестирование САУ немецкими военными продлится до мая.

Немецкая армия начала испытания САУ RCH-155, первым заказчиком котрой стал не Бундесвер, а ВСУ. Контракт на производство партии новых самоходных гаубиц для украинской армии получила компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Всего Киев должен получить восемнадцать новых самоходных артиллерийских установок, способных наносить удары на дальность свыше 50 километров.

Запрос на поставку САУ RCH-155 Киев направил в Берлин еще июле прошлого года, в сентябре стало известно, что правительство Германии одобрило поставку и выдало лицензию на производство 18 САУ компании KMW. Стоимость контракта составляет 216 млн. евро, но Киеву оплачивать ничего не придется, все будет произведено за счет Германии.

Согласно соглашению, первые гаубицы KMW поставит не ранее чем через 30 месяцев после начала производства, т.е. примерно в 2025 году. Также немцы обещают обучить украинские расчеты и снабдить ВСУ запчастями на случай каких-либо поломок.

САУ RCH-155 (Remote Controlled Howitzer 155) представляет собой автоматизированный башенный артиллерийский модуль AGMх (Artillerie-Geschütz-Modul) с 152-мм орудием от гаубицы PzH 2000, размещенный на шасси колесного бронетранспортера GTK Boxer (8x8). Модуль необитаемый, поэтому расчет САУ составляет всего два человека. Боевая масса RCH-155 составляет 39 тонн, сам модуль весит 12,5 тонн. Боекомплект - 30 снарядов в модуле. Заявленная дальность - до 54 км при стрельбе высокоточными снарядами, темп стрельбы - 9 выстрелов в минуту.