Украине будут поставлены 18 самоходных гаубиц RCH-155

Немецкое издание "Welt am Sonntag" сообщило, что правительство Германии после долгих колебаний выдало германской компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) лицензию на продажу Украине 18 самоходных гаубиц RCH-155 калибра 155-мм/52 нового производства, а также одобрило германское правительственное финансирование этого контракта стоимостью 216 млн евро.

Опытный образец 155-мм/52 самоходной гаубицы Krauss-Maffei Wegmann RCH-155 на шасси колесного бронетранспортера GTK Boxer (8x8) (с) Krauss-Maffei Wegmann

Сообщается, что министр обороны Украины Алексей Резников направил министру обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявку на закупку 18 новых САУ RCH-155 в счет немецкого финансирования еще 14 июля. Этот запрос несколько раз обсуждался германским правительством, но решение было принято только теперь.

Согласно предложению производителя, которое также включает в себя обучение и запасные части, первые образцы RCH-155 будут готовы к поставке не ранее, чем через 30 месяцев - то есть, весной 2025 года. KMW была готова начать производство систем только после получения лицензии федерального правительства ФРГ с разрешением их экспорта на Украину.

Украина таким образом станет стартовым заказчиком системы RCH-155 (Remote Controlled Howitzer 155), которая представляет собой размещенный на шасси колесного бронетранспортера GTK Boxer (8x8) давно предлагаемый KMW автоматизированный башенный артиллерийский модуль AGM с артиллерийской частью немецкой 155-мм/52 самоходной гаубицы PzH 2000 (при этом собственно качающаяся часть изготавливается группой Rheinmetall). Модуль AGM необитаемый, так что экипаж установки RCH-155 cоставляет всего два человека. Боевая масса RCH-155 составляет 39 тонн, при массе модуля AGM 12,5 тонн. Подвижность примерно соответствует БТР Boxer, при этом на машине установлен более мощный дизельный двигатель MTU в 815 л.с., чем на базовом БТР Boxer (710 л.с.). Боекомплект модуля AGM составляют 30 снарядов и 144 модульных заряда.

Украина в целом станет первым заказчиком и самого модуля AGM (Artillerie-Geschütz-Modul), продвигаемого KMW на рынке с 2004 года, и, видимо, интерес KMW и самого правительства Германии в данном контракте и состоит в долгожданном доведении AGM до серийного производства за счет германского правительственного финансирования - что может открыть дорогу и закупкам САУ с AGM и для Бундесвера. За почти два десятилетия KMW демонстрировала целый ряд самоходных артиллерийских установок с модулем AGM - на гусеничном шасси РСЗО MLRS, на гусеничной платформе ASCOD 2 (DONAR), и на автомобильном шасси Iveco (8x8). Вариант установки AGM на шасси колесного БТР Boxer, впоследствии обозначенный как RCH-155, был впервые продемонстрирован на выставке Eurosatory 2014, но его полигонные испытания были начаты только в 2019 году. В 2020 году на испытания был представлен новый предсерийный образец RCH-155 (видео ниже), отличающийся главным образом пониженной высотой модифицированного артиллерийского модуля AGM.

Напомним, что ранее в июле правительство Германии выдало KMW лицензию на реализацию контракта на поставку Украине 100 оригинальных самоходных гаубиц PzH 2000 на гусеничном шасси нового производства. Поставки Украине PZH 2000 по этому контракту стоимостью около 1,7 млрд евро ожидаются с конца 2023 года.

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