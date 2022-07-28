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Украина заказала в Германии 100 самоходных гаубиц PzH 2000

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Как сообщил немецкий журнал "Spiegel", 13 июля 2022 года правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных гаубиц PzH 2000 калибра 155-мм/52 нового производства, выдав германской компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) лицензию на их поставку.

Одна из полученных вооруженными силами Украины из наличия германской армии 155-мм/52 самоходных гаубиц PzH 2000, июль 2022 года (с) headnews.net

Переговоры с Украиной о воможности закупки ею гаубиц PzH 2000 нового производства непосредственно у производителя велись KMW с апреля. КMW подала соответствующую заявку на разрешение на продажу Украине 100 самоходных гаубиц PzH 2000 в министерство экономики ФРГ 11 июля и получила одобрение в рекордные для немецкой бюрократии два дня.

KMW назвала стоимость контракта в 1,7 млр евро. Можно предположить, что он будет финансироваться в основном в счет военной помощи Украине со стороны Германии и ЕС. KMW заявила, что начет производство САУ для Украины "немедленно", хотя ожидается, что реализация всего контракта займет несколько лет. Ранее неофициальные немецкие источники полагали, что первая САУ нового производства может быть передана Украине к концу 2023 года.

К настоящему времени Украина получила в порядке военной помощи 18 бывших в эксплуатации самоходных гаубиц PZH 2000 - десять из наличия (хранения) вооруженных сил Германии и восемь с хранения вооруженных сил Нидерландов. Они используются вооруженными силами Украины в боевых действиях с конца июня.

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Страны
Германия
Нидерланды
Украина
Продукция
PzH 2000
Компании
Krauss-Maffei
Проекты
Евросоюз
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