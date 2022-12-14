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Германия поставит Украине колесные гаубицы RCH 155

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<strong>Германия поставит Украине колесные гаубицы RCH 155</strong>
Германия поставит Украине колесные гаубицы RCH 155.
Источник изображения: invoen.ru

Согласно официальному заявлению федерального правительства Германии от 7 декабря 2022 года, компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) разрешено продать Украине 18 колесных гаубиц RCH 155. В итоге Украина станет первым заказчиком этой недавно разработанной системы вооружения.

Финансирование производства будет осуществляться из Фонда помощи Украине федерального правительства. Согласно предыдущим сообщениям СМИ, стоимость поставляемого вооружения составит около 216 млн. евро. Поскольку системы еще не изготовлены, оружейные эксперты предполагают, что контракт может быть выполнен не раньше, чем через несколько лет. Следовательно, заключают западные источники, системы не смогут обеспечить краткосрочную поддержку на нынешнем поле боя.

Гаубица RCH 155

Изделие является производной от самоходной артиллерийской гаубицы Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000). Инженеры KMW интегрировали дистанционно управляемую систему с орудием калибра 155 мм / L52 (дистанционно управляемая гаубица, RCH 155) в модуль боевого управления БТР «Боксер» (Boxer).

Гаубица RCH 155 на базе БТР «Боксер»


Благодаря дистанционному управлению, полностью автоматической системе заряжания снарядов и модульным метательным зарядам, а также индуктивному программированию взрывателей экипаж сокращен до двух человек. Максимальная боевая загрузка включает 30 снарядов и 144 модульных метательных заряда. Стрельба поддерживается компьютером управления огнем со встроенным баллистическим вычислителем и радиосвязью, обеспечивающей обмен данными с системой наведения артиллерии. Последняя использует высокоточную навигационную систему с опорой на GPS или без нее.

Для наведения оружейной установки используется электрический привод. Башня поворачивается на 360°. Угол возвышения ствола изменяется в пределах от -2,5° до 65°, что позволяет вести огонь как на большие дистанции (например, до 40 км с донной пиротехнической насадкой (Base Bleed) и до 54 км активно-реактивным снарядом (V-LAP), так и прямой наводкой. Предусмотрено использование высокоточных управляемых снарядов типов Vulcano, Excalibur. Стрельба во всех направлениях ведется без гидравлических опор, что позволяет быстро сменить позицию.

В середине августа 2021 года KMW представила новую (на 30 см ниже) версию изделия повышенной точности. Другие её особенности – дистанционно управляемая оружейная станция с пулеметом и система кругового обзора для экипажа. Кроме того, для наведения на цель реализована функция «охотник-стрелок», позволяющая наводить орудие через оружейную станцию.

Квалификация гаубицы RCH 155 на стороне компании завершилась в начале 2022 года.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
Boxer GTK
PzH 2000
Компании
Krauss-Maffei
Проекты
GPS
ИТ
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