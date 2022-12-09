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Военное обозрение

Германия поставила Киеву вторую партию бронеавтомобилей Dingo ATF

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Источник изображения: topwar.ru

Германия передала Украине очередную партию бронеавтомобилей Dingo ATF, а также двух танковых тягачей Oshkosh M1070. Об этом говорится на сайте Бундесвера, где публикуется открытый список всего переданного Киеву.

Согласно списку, в партию вошли 20 броневиков Dingo ATF, ранее немцы поставили на Украину 30 аналогичных броневиков. Таким образом, поставка бронеавтомобилей Киеву завершена. По имеющейся информации, все броневики поступают на вооружение десантно-штурмовых войск Украины.

Данные броневики были приняты на вооружение в ФРГ в 2003 году. Броня держит пулю калибра 7,62х51 мм и осколки на дальности до 90 метров. Противоминная защита рассчитана на подрыв до 8 кг в тротиловом эквиваленте. Вооружение в зависимости от выполняемых задач, т.е. от пулеметов до гранатометов. Десантный отсек вмещает 8 человек.

Также подтверждена информация, что Германия поставит Украине колесные САУ RCH-155 калибра 155 мм в количестве 18 штук, установки будут произведены на предприятии компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Срок поставки - не ранее 2025 года.

САУ RCH-155 (Remote Controlled Howitzer 155) представляет собой автоматизированный башенный артиллерийский модуль AGMх (Artillerie-Geschütz-Modul) с 152-мм орудием от гаубицы PzH 2000, размещенный на шасси колесного бронетранспортера GTK Boxer (8x8). Модуль необитаемый, поэтому расчет САУ составляет всего два человека. Боевая масса RCH-155 составляет 39 тонн, сам модуль весит 12,5 тонн. Боекомплект - 30 снарядов в модуле. Заявленная дальность - до 54 км при стрельбе высокоточными снарядами, темп стрельбы - 9 выстрелов в минуту.

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Страны
Германия
Украина
Продукция
Boxer GTK
Dingo
PzH 2000
Компании
Krauss-Maffei
Oshkosh
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