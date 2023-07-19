Артиллерийские снаряды Украине: НАТО наращивает поставки.

НАТО увеличивает поставки техники в зону специальной военной операции. Одной из ключевых областей стали ствольная артиллерия и поставки артиллерийских снарядов Украине. На недавней конференции по артиллерии будущего, состоявшейся в Мюнхене (Германия), прозвучало много идей о том, как члены НАТО решают эту задачу после многих лет промышленного забвения.

По мнению западных военных экспертов, несмотря на стремительный технический прогресс, полевая артиллерия (ПА), по-прежнему, остается единственным источником огневой мощи, доступным 24/7 при любых погодных условиях, чего не может достичь непосредственная поддержка с воздуха. Хотя ПА традиционно используется для стрельбы на подавление, тщательная разработка 155-мм снаряда и установка комплекта точного наведения (precision guidance kit , PGK) обеспечивают постепенное повышение точности. Это означает, что для нейтрализации цели требуется меньше снарядов, что снижает нагрузку на логистику.

Считается, что сегодня этот потенциал жизненно важен для обороны Украины, и некоторые члены НАТО предоставили боеприпасы из резервов или заранее подготовленных запасов для удовлетворения насущных потребностей. Поэтому в настоящее время производственные линии в НАТО, в основном, переведены на военный режим. Согласно источникам, некоторые артиллерийские системы, развернутые украинскими войсками, выпускают более 100 снарядов в день, а сама Россия может расходовать от 30 000 до 100 000 снарядов каждые 24 часа, плюс многочисленные выстрелы реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Крупнейшим поставщиком артиллерийских боеприпасов Украине являются США, поскольку их основные заводы этого профиля принадлежат правительству и управляются подрядчиками. До недавнего времени в США ежемесячно производилось около 10 000 снарядов осколочно-фугасного действия (ОФ). Этот показатель наращивается и сейчас составляет около 25 000 снарядов в месяц, с дальнейшим поэтапным изменением в середине 2024 финансового года до 50 000, имея в долгосрочной перспективе конечную цель – 85 000 боеприпасов. В дополнение к этим количествам базовых снарядов ОФ заводы также выпускают модульные зарядные системы и другие специализированные , управляемые и неуправляемые устройства.

К середине 2023 года Вашингтон поставил Киеву более двух миллионов выстрелов калибра 155 мм плюс более 7000 высокоточных управляемых боеприпасов Raytheon M982 серии «Экскалибур» (Excalibur). Хотя Киев до начала СВО принял решение перейти на стандарт 155 мм, до недавнего времени основными артиллерийскими калибрами на Украине оставались российские снаряды 122 мм и 152 мм. В этой связи, США также смогли поставлять артиллерийские боеприпасы Украине российских стандартов, а именно: 50 тыс. выстрелов калибра 152-мм, более 50 тыс. 130-мм и 40 тыс. 122-мм, плюс 60 тыс. ракет калибра 122-мм для РСЗО.

Германия предоставит Украине 18 KMW RCH 155 на базе платформы ARTEC Boxer MRAV

Некоторые европейские члены НАТО также наращивают производство боеприпасов. В частности, норвежская компания NAMMO, не имея каких-либо твердых заказов, уже 24 февраля 2022 года приняла решение выделить 50 млн. евро на закупку таких ресурсов, как взрывчатые вещества, энергетика и сталь. NAMMO стремится удвоить производство артиллерийских снарядов и ракет, и ее инвестиции сейчас более чем в 15 раз выше, чем в течение обычного довоенного финансового года. Наращивание производства означает не только получение сырья, но и привлечение большего количества людей для увеличения сменной производительности, а также заказ новых станков, срок изготовления которых может составлять от 12 до 36 месяцев, так что это немалое предприятие.

Члены НАТО доставили на Украину значительное количество обычных 105-мм и 155-мм ствольных артиллерийских систем, а также РСЗО М270 (MLRS) и более маневренную высокомобильную артиллерийскую ракетную систему М142 (HIMARS), которая все еще находится в производстве.

Ствольные артиллерийские системы, поставляемые Украине, разнообразны, и специалисты насчитывают по меньшей мере 13 различных вариантов, охватывающих гусеничные, колесные и буксируемые гаубицы. Их необходимо обеспечивать обученными расчетами и запасными частями. Во время тренировок в мирное время эти орудия используются с осторожностью и производят очень мало выстрелов. При длительной эксплуатации происходит износ, что означает, что оружие должно изыматься для ремонта. Стволы легко изнашиваются при стрельбе на максимальной дальности с максимальным зарядом. В то время как срок службы некоторых видов оружия, поставляемого Украине, приближался к концу, другие являются практически новыми, и, в конечном итоге, их придется заменить армиям-донорами.

РСЗО Elbit ATMOS c ПУ PULS на грузовике Scania. Здесь показано компоновка двух блоков по четыре ракеты

Так, Дания заменит свои 19 систем Nexter CAESAR 8×8, поставленные Украине, на 19 155-мм систем Elbit ATMOS, а также заключит контракт на сумму 305 млн. долл. США на поставку 20 РСЗО с универсальной пусковой установкой (PULS), которые будут базироваться на шасси грузовика Scania. Германия заключила контракты с Krauss-Maffei Wegmann на поставку 12 систем PzH 2000 калибра 155 мм/52 мм для замены систем, переданных Киеву (производственная линия еще работает, поскольку недавно было завершено строительство 24 гаубиц для ВС Венгрии).

По материалам ресурса shephardmedia.com