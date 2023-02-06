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ТАСС

Пентагон: США обсуждают вопросы интеграции направляемых Украине средств ПВО в ее систему

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Источник изображения: topwar.ru

По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, Украина уже проделала значительную работу по обеспечению безопасности применения имеющихся на ее вооружении средств ПВО

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов обсуждает с союзниками и киевскими властями вопросы интеграции направляемых Украине средств ПВО в ее систему обороны. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

Его спросили, как будет проходить такого рода интеграция. "Прежде всего важно признать, что Украина уже проделала довольно значительную работу по обеспечению безопасности применения имеющихся на ее вооружении средств ПВО. Мы признаем, что по мере того, как они будут принимать эти новые средства, интегрировать их в свою систему, мы будем продолжать поддержку по мере необходимости. В связи с этим мы регулярно консультируемся с Украиной, нашими международными союзниками и партнерами относительно того, как они могут наилучшим образом интегрировать эти системы. Так что эта работа продолжается", - ответил генерал.

В пятницу Пентагон объявил о передаче Украине очередного пакета военной помощи на общую сумму $2,175 млрд. В него среди прочего включены средства ПВО, а также "оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров ПВО в систему ПВО Украины", отмечается в распространенном заявлении Пентагона.

Ранее французское Минобороны сообщило, что Париж и Рим согласовали поставки Украине весной наземных систем ПВО средней дальности SAMP/T (французское название - Mamba). По версии итальянского вице-премьера и министра иностранных дел Антонио Таяни, системы ПВО SAMP/T "будут введены в эксплуатацию в течение семи-восьми недель". Разработчиком и производителем ЗРК SAMP-T является европейский консорциум Eurosam. Система предназначена для круговой защиты наземных объектов от массированного воздушного нападения с учетом возможности применения противником беспилотников и создания радиоэлектронных помех. 

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