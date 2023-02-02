Посол РФ: США противоречат сами себе в заявлениях о работе их биолабораторий на Украине

По словам Анатолия Антонова, Вашингтону есть что скрывать

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Власти США противоречат сами себе в заявлениях, касающихся работы американских биолабораторий на Украине. Об этом посол РФ в США Анатолий Антонов заявил во вторник, комментируя слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби о том, что в рамках биологической деятельности на Украине США преследовали задачу предотвращения пандемии и не занимались разработкой биологического оружия.

"Американцы противоречат сами себе. Если такая программа носила сугубо мирный характер, то почему работы были столь оперативно свернуты? Почему этими вопросами занимаются военные, а не гражданские специалисты?" - сказал Антонов, слова которого приводит пресс-служба российской дипмиссии.

"Ответ очевиден: Вашингтону было и есть что скрывать. Это, к слову, подтверждает и сам господин Кирби, по словам которого проекты были закрыты, а лаборатории деактивированы строго до начала СВО. Иначе говоря, делалось все для того, чтобы результаты исследований не попали в руки российских военных", - продолжил российский дипломат.

Как подчеркнул посол, Минобороны РФ "неоднократно указывало на признаки реализации Соединенными Штатами программ двойного назначения". "Причем наиболее спорные эксперименты проводятся за пределами национальной территории. Вот лишь один пример: с 2019 года Вашингтон использовал Украину в качестве площадки для опытов с ВИЧ-инфекцией. Целевыми группами выступали самые уязвимые категории населения с высоким риском заражения. Оказавшиеся в распоряжении нашего военного ведомства материалы доказывают нацеленность Пентагона на создание компонентов биологического оружия", - добавил Антонов.

"Неудивительно, что теперь американцы активно переносят незавершенные на Украине исследования в страны Центральной Азии и Восточной Европы", - сказал он. "Для отвода глаз перекладывают функции заказчика на гражданские структуры - Минздрав, Минэнерго, Агентство по международному развитию. Очевидно, надеются, что это позволит избежать критики и вывести Пентагон из-под удара", - пояснил глава российской дипмиссии.

"Впрочем, заглушить шумиху администрации пока не удается. В самих Соединенных Штатах инициирован целый ряд расследований, связанных с федеральными биологическими проектами, в том числе по усилению функций штаммов, и побочными эффектами вакцинации. Как бы ни старался изворачиваться Вашингтон, рано или поздно придется ответить на поднятые Российской Федерацией вопросы. Важно помнить: ложь имеет срок годности", - подытожил дипломат.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 6 марта 2022 года сообщил, что Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине вскрыли факты реализуемой военно-биологической программы, финансируемой США. Как отметил Конашенков, полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, расположенных в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия.

МИД Украины 7 марта 2022 года заявил, что страна не занимается разработкой биологического оружия. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, выступая 9 марта на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, признала, что на Украине имеются объекты, где проводились исследования в сфере биологии, и что Вашингтон пытался не допустить их перехода под контроль сил РФ. По ее словам, в Госдепартаменте были "озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль".

В Пентагоне 9 июня 2022 года сообщили, что власти США за последние 20 лет оказывали поддержку 46 различным гражданским лабораториям, учреждениям здравоохранения и центрам диагностики заболеваний на Украине, при этом взаимодействие велось в мирных целях. По утверждению американского военного ведомства, на Украине нет программ создания ядерного, биологического или химического оружия.