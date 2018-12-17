Ослабить военную мощь России: в США назвали цель санкций

Бывший посол США раскрыл главную цель санкций против России

США стремятся во что бы то ни стало ослабить военную мощь России, в том числе - и экономическими санкциями, рассказал бывший посол Соединенных Штатов на Украине Джон Хербст. По словам дипломата, США "хотят", чтобы экономика России была "слабее", так как это сдерживает рост военной мощи российской стороны. Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года Россия стала вторым по величине производителем оружия в мире.

Задача США состоит в ослаблении военной мощи России какими бы то ни было приемами, в том числе - и экономическими санкциями. Об этом в эфире украинского телеканала "Прямой" рассказал бывший посол Соединенных Штатов на Украине и директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст.

По словам дипломата, США "хотят", чтобы экономика России была "слабее", так как это сдерживает рост военной мощи российской стороны.

"И мы не хотим, чтобы сильная агрессивная держава имела сильную армию или сильный морской флот. Поэтому санкции, безусловно, служат нашим интересам. Из-за санкций Россия теряет более одного процента ВВП в год", - сказал американский политик.

Накануне посол США в Колумбии Кевин Уитакер заявил, что самолеты-ракетоносцы Ту-160 ВКС России, прибывшие в Венесуэлу, не представляют собой угрозы, потому что были построены в 1980-х годах и давно устарели, передает НСН.

"Эти самолеты такие старые, что не могут быть провокацией. Это же музейные экспонаты! Да, мы заметили эти бомбардировщики 1980-х годов из России. Я не знаю, в чем цель их прилета. Видимо, в прибытии русских с бомбардировщиками есть какое-то послание", - сказал американский дипломат.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал это заявление дилетантским.

"В российском военном ведомстве не удивлены дилетантским заявлениям представителей госдепартамента США о стратегических ракетоносцах Ту-160 на фоне молчания профессиональных экспертов из Пентагона", - сказал российский военный.

Днем ранее авторы американского издания The National Interest выразили уверенность в том, что в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и начале развития в стране этих типов вооружений Россия будет вынуждена принять меры.

Возможно, Москва даже решит модернизировать систему "Периметр", которую на Западе называют "Мертвой рукой", предположили журналисты.

Они напомнили, что система "Периметр" была создана в годы "холодной войны". Она представляет собой комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом. Авторы материала назвали комплекс самым страшным явлением "холодной войны", поскольку для запуска ракет "Периметра" не требуется даже участие человека, предает ФАН.

Аналитики же американского издания Financial Times указывали, что Россия укрепляет Североатлантический альянс, а не разрушает его. Авторы привели в пример случай на прошлой неделе. Тогда в Брюсселе все 29 министров иностранных дел стран НАТО поддержали заключение Вашингтона о том, что Москва нарушает свои обязательства по ДРСМД.

FT отмечало, что все главы МИД стран НАТО отметили, что Североатлантический альянс "твердо привержен сохранению эффективного международного контроля над вооружениями, разоружением и нераспространением". Издание подчеркивало слово "эффективный", и добавляет, что демонстрация единства НАТО особенно важна, учитывая "тревожную" модель поведения России.

В материале указывалось, что начиная с 1949 года альянс НАТО всегда демонстрировал твердую решимость в выполнении взаимных обязательств.

"Мы полны решимости защищать наши территории, общие ценности и суверенитет. Союзники по НАТО подчеркнули единство перед лицом российской авантюры на прошлой неделе", - пояснялось в заметке.

В новых условиях времени члены альянса должны действовать вместе для сдерживания России, заключили американские военные эксперты.

В начале нынешнего месяца Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI) опубликовал очередной ежегодный рейтинг ста крупнейших военно-промышленных компаний мира за 2017 год.

Согласно новым данным, в прошлом году объем продаж вооружений и военных услуг крупнейшими военно-промышленными компаниями SIPRI Топ-100 составил $398,2 млрд. Общий объем продаж увеличился на 2,5% по сравнению с 2016 годом и на 44% по сравнению с 2002-м.

Рост объема продаж вооружений и военных услуг в топ-100 наблюдается третий год подряд. Россия в нем переместилась на второе место рейтинга - после США. Совокупный объем продаж вооружений российскими компаниями составил 9,5% от общемирового в рейтинге SIPRI Топ-100.

Это сделало Россию вторым по величине производителем вооружений в рейтинге Топ-100 в 2017 году - с 2002 года данную позицию занимала Великобритания. В 2017-м продажи оружия 10 российских компаний, входящих в Топ-100, увеличились на 8,5% и составили $37,7 млрд.

Рафаэль Фахрутдинов