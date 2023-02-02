Войти
ИноСМИ

У Финляндии два варианта членства в НАТО. И это не зависит от Турции

405
0
0
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Helsingin Sanomat: Финляндия будет ждать ратификации членства Швеции в НАТО

Какие варианты были бы у Финляндии, если бы Турция одобрила только ее членство в НАТО? Этот вопрос журналисты Helsingin Sanomat задали экспертам. Аналитики назвали два варианта, и оба не предполагают "торг" с Турцией.

Анни Кески-Хейккиля (Anni Keski-Heikkilä)

Если Финляндия решит присоединиться к военному альянсу НАТО без Швеции, это может привести к глубокому расколу между странами, считает Иро Сярккя (Iro Särkkä), научный сотрудник Института внешней политики. С другой стороны, Финляндия могла бы продвигать членство Швеции в НАТО изнутри, уверен Мика Аалтола (Mika Aaltola), руководитель Института внешней политики.

29 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может ратифицировать членство Финляндии в НАТО — но не членство Швеции.

"При необходимости мы можем послать иной месседж касательно Финляндии, если она не повторит тех же ошибок. Швеция будет шокирована, когда это произойдет", — заявил Эрдоган в телевизионной речи для турецкой молодежи.

По словам президента Саули Ниинистё (Sauli Niinistö), Финляндия сразу же связалась с Турцией.

Помимо Турции, членство Финляндии и Швеции еще не ратифицировала Венгрия, поэтому действия Турции пока не являются решающими. Венгрия пообещала ратифицировать членство в феврале-марте.

Какие варианты были бы у Финляндии, если бы Турция одобрила только ее членство? Журналисты Helsingin Sanomat побеседовали с экспертами о возможных стратегиях присоединения Финляндии к НАТО — в случае ратификации Турцией и Венгрией.

Вариант 1: Финляндия будет ждать ратификации Швеции

Научный сотрудник Института внешней политики Иро Сярккя считает, что Финляндии важно проявлять солидарность и поддержку в адрес Швеции.

"Нельзя бросать другого в беде".

Для вступления в НАТО необходима не только ратификация Турции и Венгрии — но и окончательное согласие самих Финляндии и Швеции.

Если Финляндия получит необходимую ратификацию раньше Швеции, Финляндия может дождаться Швеции — например, оставить вопрос без одобрения президента.

У Сярккя есть три аргумента в пользу такой стратегии.

Во-первых, тесное партнерство Финляндии и Швеции важно для внешней политики и политики безопасности. Несвоевременный прогресс "оставил бы глубокую трещину в нашем сотрудничестве", уверена Сярккя.

Во-вторых, одновременное присоединение Финляндии и Швеции позволит расширить оборонное планирование НАТО в Северной Европе.

В качестве третьего аргумента Сярккя приводит рассуждения об имидже НАТО. Присоединение одной Финляндии невыгодно для альянса. НАТО всегда подчеркивала, что расширение альянса возможно, если страны-претенденты соответствуют критериям членства.

"Появление особых критериев для отдельных стран подорвет доверие к политике открытых дверей НАТО".

По словам Сярккя, ситуация с заявками на вступление в НАТО с прошлой недели мало изменилась.

"Турция постоянно выступает с какими-то заявлениями, иногда риторика становится громче, иногда немного стихает. Основная линия по-прежнему заключается в том, что Финляндия и Швеция вступают в НАТО одновременно и бок о бок".

Сярккя считает, что Финляндию не должны смущать новые заявления. Страна должна оставаться сильной и упорной.

По ее мнению, темп вступления может измениться только в том случае, если ситуация в сфере политики безопасности сильно ухудшится. Например, если война охватит всю Европу или если Россия начнет угрожать Финляндии.

"Если бы ситуация в сфере политики безопасности значительно ослабла, мы бы быстро подготовили все документы и пошли вперед. Но, кажется, сейчас с этим проблем нет, — рассуждает Сярккя. — Никакой спешки нет. Дело не в неделях или месяцах. В сложившейся ситуации мы вполне можем подождать Швецию".

Иро Сярккя считает, что Финляндии не стоит торговаться с Турцией.

Вариант 2: Финляндия может подтвердить членство в НАТО сразу же, не дожидаясь Швеции

Второй вариант: Финляндия подтвердит свое членство в НАТО, как только Турция и Венгрия ратифицируют вступление страны в альянс. То есть Финляндия могла бы войти в НАТО раньше Швеции.

Мика Аалтола, директор Института внешней политики, считает такой шаг вполне разумным. По его мнению, Финляндия могла бы продвигать членство Швеции в НАТО изнутри и в то же время развивать с ней оборонное сотрудничество.

Аалтола напоминает, что Финляндия подала заявку в НАТО самостоятельно.

"В конце концов, целью было именно членство в НАТО. Одновременное вступление было важной идеей. Но в каком-то смысле об этом парламент в прошлом мае решения не принимал".

Председатель парламентского комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо (Jussi Halla-aho) придерживался тех же позиций в интервью Helsingin Sanomat 30 января.

Мика Аалтола также подчеркивает, что в игры Турции включаться не стоит. Финляндия должна сосредоточиться на своих собственных процессах и поддержать Швецию, поскольку вступление Швеции в НАТО входит в национальные интересы Финляндии.

"Но настолько ли велик этот национальный интерес, чтобы Финляндия затормаживала свой собственный путь в НАТО? Об этом стоит хорошенько задуматься. Членство в НАТО для нас очень важно, поскольку Россия причисляет Финляндию к кругу своих интересов больше, чем Швецию".

Аалтола обращает внимание, что при быстром вступлении Финляндия попадет под гарантии безопасности НАТО и так называемый "ядерный зонтик".

"Все это — дополнительные аргументы в пользу скорейшего вступления в НАТО".

По мнению Аалтола, Швецию можно будет подождать в том случае, если Турция ратифицирует членство Швеции относительно быстро. Он разделяет мнение финского правительства о том, что ситуация разрешится по мере приближения июльского саммита НАТО.

"Все закончится рукопожатиями и улыбками, в том числе и для Швеции".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Россия
Турция
Финляндия
Швеция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
04.01.2023
"Членство в НАТО больше не жизненно необходимо для Турции"
05.12.2022
В Финляндии заявили, что "ядерные угрозы России" стали главной причиной стремления в НАТО
04.11.2022
Финнов и шведов вынудили жить под прицелом России
14.06.2022
НАТО спровоцировала Путина на спецоперацию, а заплатит за это Украина
13.06.2022
НАТО устарела. Ей нечего противопоставить России
20.04.2022
Запад говорит о "всеобщем" порицании России. Это преувеличение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.02 13:21
  • 43491
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.02 12:22
  • 49
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 02.02 11:55
  • 1
В России рассказали о сроках утилизации «Дмитрия Донского»
  • 02.02 11:44
  • 1
ВМС США внезапно приостановили работы по ремонту подводных лодок сразу в четырех сухих доках
  • 02.02 11:34
  • 1
Опубликованы поручения президента по развитию ИИ в стране
  • 02.02 11:29
  • 1
Испытания новейшего лёгкого тактического вездехода «Ерофей» начались на полигонах Восточного военного округа
  • 02.02 11:28
  • 2
В Хабаровске начались испытания тактического вездехода "Ерофей"
  • 02.02 10:49
  • 1
В Японии заявили о полном превосходстве российского Т-14 над Leopard 2
  • 02.02 10:40
  • 1
Авиационные царь-бомбы. На что способны боеприпасы, находящиеся на вооружении ВКС России
  • 02.02 10:29
  • 1
Представитель МИД РФ: Западные союзники Киева переходят от гибридной войны с Россией к прямому в ней участию
  • 02.02 10:26
  • 1
Песков считает, что вся военная инфраструктура и спутники НАТО работают против России
  • 02.02 10:21
  • 1
Путин потребовал от Минобороны не допускать обстрелы приграничных районов со стороны Украины
  • 02.02 10:17
  • 1
Украина получит до 140 западных танков в рамках первой волны помощи
  • 02.02 10:08
  • 1
В России допустили утилизацию сотен F-16 на Украине
  • 02.02 05:58
  • 13
В России захотели увеличить количество спутников