У Финляндии два варианта членства в НАТО. И это не зависит от Турции

Helsingin Sanomat: Финляндия будет ждать ратификации членства Швеции в НАТО

Какие варианты были бы у Финляндии, если бы Турция одобрила только ее членство в НАТО? Этот вопрос журналисты Helsingin Sanomat задали экспертам. Аналитики назвали два варианта, и оба не предполагают "торг" с Турцией.

Анни Кески-Хейккиля (Anni Keski-Heikkilä)

Если Финляндия решит присоединиться к военному альянсу НАТО без Швеции, это может привести к глубокому расколу между странами, считает Иро Сярккя (Iro Särkkä), научный сотрудник Института внешней политики. С другой стороны, Финляндия могла бы продвигать членство Швеции в НАТО изнутри, уверен Мика Аалтола (Mika Aaltola), руководитель Института внешней политики.

29 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может ратифицировать членство Финляндии в НАТО — но не членство Швеции.

"При необходимости мы можем послать иной месседж касательно Финляндии, если она не повторит тех же ошибок. Швеция будет шокирована, когда это произойдет", — заявил Эрдоган в телевизионной речи для турецкой молодежи.

По словам президента Саули Ниинистё (Sauli Niinistö), Финляндия сразу же связалась с Турцией.

Помимо Турции, членство Финляндии и Швеции еще не ратифицировала Венгрия, поэтому действия Турции пока не являются решающими. Венгрия пообещала ратифицировать членство в феврале-марте.

Какие варианты были бы у Финляндии, если бы Турция одобрила только ее членство? Журналисты Helsingin Sanomat побеседовали с экспертами о возможных стратегиях присоединения Финляндии к НАТО — в случае ратификации Турцией и Венгрией.

Вариант 1: Финляндия будет ждать ратификации Швеции

Научный сотрудник Института внешней политики Иро Сярккя считает, что Финляндии важно проявлять солидарность и поддержку в адрес Швеции.

"Нельзя бросать другого в беде".

Для вступления в НАТО необходима не только ратификация Турции и Венгрии — но и окончательное согласие самих Финляндии и Швеции.

Если Финляндия получит необходимую ратификацию раньше Швеции, Финляндия может дождаться Швеции — например, оставить вопрос без одобрения президента.

У Сярккя есть три аргумента в пользу такой стратегии.

Во-первых, тесное партнерство Финляндии и Швеции важно для внешней политики и политики безопасности. Несвоевременный прогресс "оставил бы глубокую трещину в нашем сотрудничестве", уверена Сярккя.

Во-вторых, одновременное присоединение Финляндии и Швеции позволит расширить оборонное планирование НАТО в Северной Европе.

В качестве третьего аргумента Сярккя приводит рассуждения об имидже НАТО. Присоединение одной Финляндии невыгодно для альянса. НАТО всегда подчеркивала, что расширение альянса возможно, если страны-претенденты соответствуют критериям членства.

"Появление особых критериев для отдельных стран подорвет доверие к политике открытых дверей НАТО".

По словам Сярккя, ситуация с заявками на вступление в НАТО с прошлой недели мало изменилась.

"Турция постоянно выступает с какими-то заявлениями, иногда риторика становится громче, иногда немного стихает. Основная линия по-прежнему заключается в том, что Финляндия и Швеция вступают в НАТО одновременно и бок о бок".

Сярккя считает, что Финляндию не должны смущать новые заявления. Страна должна оставаться сильной и упорной.

По ее мнению, темп вступления может измениться только в том случае, если ситуация в сфере политики безопасности сильно ухудшится. Например, если война охватит всю Европу или если Россия начнет угрожать Финляндии.

"Если бы ситуация в сфере политики безопасности значительно ослабла, мы бы быстро подготовили все документы и пошли вперед. Но, кажется, сейчас с этим проблем нет, — рассуждает Сярккя. — Никакой спешки нет. Дело не в неделях или месяцах. В сложившейся ситуации мы вполне можем подождать Швецию".

Иро Сярккя считает, что Финляндии не стоит торговаться с Турцией.

Вариант 2: Финляндия может подтвердить членство в НАТО сразу же, не дожидаясь Швеции

Второй вариант: Финляндия подтвердит свое членство в НАТО, как только Турция и Венгрия ратифицируют вступление страны в альянс. То есть Финляндия могла бы войти в НАТО раньше Швеции.

Мика Аалтола, директор Института внешней политики, считает такой шаг вполне разумным. По его мнению, Финляндия могла бы продвигать членство Швеции в НАТО изнутри и в то же время развивать с ней оборонное сотрудничество.

Аалтола напоминает, что Финляндия подала заявку в НАТО самостоятельно.

"В конце концов, целью было именно членство в НАТО. Одновременное вступление было важной идеей. Но в каком-то смысле об этом парламент в прошлом мае решения не принимал".

Председатель парламентского комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо (Jussi Halla-aho) придерживался тех же позиций в интервью Helsingin Sanomat 30 января.

Мика Аалтола также подчеркивает, что в игры Турции включаться не стоит. Финляндия должна сосредоточиться на своих собственных процессах и поддержать Швецию, поскольку вступление Швеции в НАТО входит в национальные интересы Финляндии.

"Но настолько ли велик этот национальный интерес, чтобы Финляндия затормаживала свой собственный путь в НАТО? Об этом стоит хорошенько задуматься. Членство в НАТО для нас очень важно, поскольку Россия причисляет Финляндию к кругу своих интересов больше, чем Швецию".

Аалтола обращает внимание, что при быстром вступлении Финляндия попадет под гарантии безопасности НАТО и так называемый "ядерный зонтик".

"Все это — дополнительные аргументы в пользу скорейшего вступления в НАТО".

По мнению Аалтола, Швецию можно будет подождать в том случае, если Турция ратифицирует членство Швеции относительно быстро. Он разделяет мнение финского правительства о том, что ситуация разрешится по мере приближения июльского саммита НАТО.

"Все закончится рукопожатиями и улыбками, в том числе и для Швеции".