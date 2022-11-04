Войти
Деловая газета "Взгляд"

Финнов и шведов вынудили жить под прицелом России

181
0
0
Премьер-министр Финляндии Санна Марин и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
Премьер-министр Финляндии Санна Марин и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
Источник изображения: Vesa Moilanen/AP/ТАСС

После вступления Финляндии и Швеции в НАТО на территории этих стран могут появиться не только американские солдаты и американские военные базы, но и ядерное оружие, скорее всего, тоже американское. Тем самым жители Северной Европы обрекают себя и своих детей на довольно незавидную участь, поскольку Россия не сможет оставить такой шаг без реакции.

Хельсинки и Стокгольм зависли в шаге от того, чтобы стать полноправной частью Североатлантического альянса и тем самым увеличить его до тридцати двух государств. Последнее препятствие – парламенты Венгрии и Турции, единственные в НАТО, не ратифицировавшие заявку новичков.

За что торгуется Будапешт – никто не знает, а те, кто знает, не говорят. Предварительно считалось, что венгры обрадуются пополнению в угро-финском полку НАТО, где сейчас только они и эстонцы. Но их парламент уже неоднократно откладывал голосование по заявке, ссылаясь на нехватку времени из-за погруженности в борьбу с энергетическим кризисом и брюссельской бюрократией.

В среду президент Финляндии Саули Ниинистё созвонился с венгерским премьером Виктором Орбаном, все недопонимания вроде как устранены, до Рождества парламент должен найти "окно" в своем очень плотном графике. Теперь за поведением финнов и шведов будет интересно понаблюдать в свете трёпки, которую в Брюсселе собираются задать венгерскому лидеру по совокупности его преступлений перед евроединством.

Турция может оказаться более крепким орешком. Требования, выставленные Анкарой, касаются политики Стокгольма и Хельсинки в отношении тех, кого на севере Европы часто зовут курдским сопротивлением, а в Турции – курдскими террористами. Что-то финны и шведы в рамках ее "переосмысления" уже сделали, чего-то не сделают никогда (некоторые "подозрительные", с точки зрения турок, курды – избранные парламентарии на местных уровнях, таких точно не выдадут), и в конечном счете всё зависит только от настроения президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Когда "султан" решит, что северяне достаточно унизились, а большего из них не выбить, тогда и будет ратифицирована заявка. Лоббистские усилия США, влиятельных стран ЕС и секретариата НАТО направлены на то, чтобы это произошло как можно скорее. Генсек альянса Йенс Столтенберг в четверг прилетел в Анкару, где пробудет два дня. Видимо, будет уговаривать.

Финны и шведы, со своей стороны, тоже сильно спешили. Настолько спешили, что, как выяснилось, забыли обсудить с НАТО и с собственным населением несколько важных вопросов – буквально вопросов жизни и смерти.

Например, появятся ли на территории Финляндии и Швеции базы НАТО вдобавок к уже существующим базам их национальных армий? Будет ли там размещен дополнительный натовский воинский контингент, а если да, то с какими вооружениями?

И наконец, самый главный вопрос: будут ли среди этих вооружений ракеты с ядерными боеголовками, поставленные из США и Британии (французы свои не отдадут, можно даже не спрашивать). Ответ на этот вопрос интересует Россию как государство, но простых финских и шведских граждан он тоже должен интересовать.

При вступлении в альянс можно выторговать для себя особый режим. Например, в Исландии даже армии нет – только береговая охрана, но она полноправный член НАТО. Греки и турки тоже полноправные члены, но их военное взаимодействие сильно ограничено взаимным недоверием и взаимной ненавистью. Франция больше 40 лет не состояла в военных структурах альянса, числясь только в политических. В Дании законодательно запрещено использование атомной энергии и в мирных, и в военных целях.

Есть много других примеров. В принципе, членство в НАТО не означает того, что после последней ратификации ты автоматически предоставляешь американцам всю свою военную инфраструктуру, а они что хотят, то и делают. Формально устав альянса не отменяет принципа национального суверенитета, пусть даже в итоге национальным суверенитетом и приходится пожертвовать.

Но финны торговаться не стали. Как выяснила местная газета Iltalehti, о каких-либо исключениях для себя официальный Хельсинки не позаботился. По информации источников из канцелярии президента Ниинистё, законопроект, регламентирующий отношения с НАТО, почти готов и очень скоро поступит в парламент. Он позволит размещать в Финляндии военные базы и контингенты сил альянса и не предусматривает исключений для ядерного оружия.

Авторы законопроекта – МИД, МВД и министерство обороны Финляндии. Шансы на то, что он может быть отклонен, чисто теоретические. Финны и шведы как будто закусили удила и рвутся к цели, а там хоть потоп. Мало кто ожидал от них такой прыти.

На вопрос о том, примет ли Финляндия к себе какие-нибудь ядерные ракеты, премьер-министр Санна Марин отвечает уклончиво. Признает, что этот вопрос в стране почти не обсуждается, но финны, по ее глубокому убеждению, не должны ставить предварительных условий для членства в альянсе.

Это тоже как будто бы элемент спешки. Будто можно опоздать – и вместо Хельсинки опять будет Гельсингфорс (кириллицей).

Что же касается Стокгольма, то там взяли за правило во всем ссылаться на Хельсинки – точнее, на плотную кооперацию с финнами в области обороны и ВПК, которая действительно существует и уже довольно давно. "Это очень естественно, что Финляндия и Швеция действуют совместно в этих вопросах и имеют одинаковое оформление", – заявил в среду премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, только недавно занявший свой пост, но уже пообещавший оказывать Украине "еще больше поддержки".

Четче всех высказался командующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден, рекомендовав воздержаться от оговорок о ядерном оружии и от прочерчивания перед Брюсселем других "красных линий", поскольку это может создать "дополнительные препятствия и трения".

Если чуть заострить, получается, при отказе от размещения ядерных ракет скандинавов в НАТО могли и не взять – или взять, но позднее, а призрак русского Гельсингфорса над Хельсинки виден даже из Стокгольма.

Стоит отметить, что руководство обеих стран, а также из соседних Дании, Исландии и Норвегии, уже состоящих в НАТО, в эти дни толпится в финской столице, где проходит Северный совет и кружат журналисты. И по тому, как старательно забалтывают тему ядерного оружия, становится понятно, что дело, наверное, все-таки не в Гельсингфорсе, не в ожидании скорой "русской агрессии".

Спешка связана с тем, что общественное мнение в обеих странах – прежде критичное к идее вступления в альянс, а ныне этот шаг поддерживающее – может и поменяться. А поменяться оно может как раз таки в связи с вопросом о ядерном оружии, который пытаются замести под ковер.

Если сказал "а", придется сказать и "б" – обсуждать возможный ответ России. Он может варьироваться в технических деталях (ядерное оружие под Калининградом? ядерное оружие в Белоруссии?), но суть одна – территория прежде нейтральных государств будет находиться на прицеле у российских ракет, в том числе, как мы теперь понимаем, ядерных.

Просто жизнь и жизнь в осажденной крепости, жизнь под дулом пистолета, жизнь в свете страха фатальной ошибки (в истории были случаи, когда сбой системы показывал ракетные пуски противника, которых на самом деле не было) – это разные по уровню эмоционального комфорта жизни. Что неизбежно наталкивается на уточняющий вопрос: а оно нам точно надо?

Северные страны Европы убедили многих в том, что они эталон демократии и благополучия, спокойная окраина бурлящего мира. Финны жили так десятилетиями, шведы – веками. Вряд ли многие осознают теперь, сколь резкие перемены их ждут.

Время между возникновением сугубо эмоционального желания "сбежать в НАТО от воюющей России" и пониманием того, к чему это может привести – это то время, за которое руководству Швеции и Финляндии нужно выполнить свои обязательства перед Брюсселем и Вашингтоном. Успеть уйти под зонтик атлантистов, пока граждане не одумались.

Впрочем, даже если б одумались, не факт, что это изменило бы расклад. Есть мнение, что демократичность северных демократий перехваливают.


Дмитрий Бавырин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Венгрия
Дания
Норвегия
Россия
США
Турция
Украина
Финляндия
Франция
Швеция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Евросоюз
Ядерный щит
Похожие новости
09.08.2022
Запад собирается разграбить послевоенную Украину
13.06.2022
НАТО устарела. Ей нечего противопоставить России
26.10.2021
Эрдоган идет к разрыву отношений с Западом
13.01.2021
НАТО против России: кто кого переиграет в 2021 году? (Polityka, Польша)
18.06.2019
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
18.09.2017
"Запад-2017" нацелен на защиту Востока
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 04:33
  • 1
"Скорее всего, наши войска будут выходить на левобережную часть Херсонской области"
  • 04.11 02:48
  • 2
Патрушев заявляет о возможном участии ВМС Британии в диверсиях на "Северных потоках"
  • 03.11 23:57
  • 36862
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.11 22:58
  • 2
В СФ сообщили, что МО РФ устранило все недостатки в обеспечении участников СВО экипировкой
  • 03.11 22:54
  • 21
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 03.11 19:01
  • 24
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 03.11 16:03
  • 0
Польские «псы войны» сорвались с цепи и грызутся с украинскими националистами
  • 03.11 12:13
  • 5
Подготовку атаки на Севастополь курировали британские специалисты
  • 03.11 12:07
  • 23
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 03.11 11:46
  • 1
РФ и Иран будут сотрудничать в строительстве крупнотоннажного флота на иранских верфях, грузового - на российских
  • 03.11 09:57
  • 4
Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта
  • 03.11 09:51
  • 0
Прорыв системы ПВО при помощи мотоцикла «Минск», 3D-принтера и скотча
  • 03.11 09:50
  • 1
Минобороны РФ опубликовало кадры боевых вылетов истребителей Су-34
  • 03.11 09:47
  • 1
Компания Baykar планирует через два года завершить строительство на Украине завода по производству БЛА
  • 03.11 09:42
  • 2
Минцифры выбрало три российские операционные системы для господдержки. Разработчиков обяжут оптимизировать ПО под эти системы