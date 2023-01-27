Спущен на воду десантный вертолётный корабль-док Al Fulk для Катара

24 января 2023 года на предприятии итальянского судостроительного объединения Fincantieri в Палермо состоялась официальная церемония спуска на воду строящегося для военно-морских сил Катара десантного вертолетного корабля-дока L 141 Al Fulk. Передача корабля катарскому заказчику намечена на 2024 год.

Спущенный на воду на предприятии итальянского судостроительного объединения Fincantieri в Палермо строящийся для ВМС Катара десантный вертолетный корабль-док L 141 Al Fulk, 24.01.2023 (с) министерство обороны Катара

Напомним, что в июне 2016 года министром обороны Катара были подписаны и в августе 2017 года вступили в действие контракты с объединением Fincantieri на строительство для ВМС Катара в период до 2024 года семи боевых кораблей - десантного вертолетного корабля-дока, четырех больших корветов типа Doha и двух "патрульных кораблей" (фактически малых ракетных кораблей/корветов) типа Musherib. С европейским ракетным объединением MBDA были подписаны контракты на поставку вооружения для этих кораблей. По сути имеется в виду строительство для Катара нового флота, поскольку до последнего времени самыми крупными единицами ВМС Катара являлись семь ракетных катеров водоизмещением не более 500 тонн.

Общая стоимость контрактов оценивается в 5 млрд евро, из которых 3,9 млрд евро составила стоимость четырех корветов и десантного корабля-дока, а еще более 1 млрд евро - стоимость двух "патрульных кораблей" с ракетным вооружением. Это сделало данные контракты крупнейшими в истории итальянского экспортного кораблестроения. В стоимость контрактов входят строительство в Катаре наземной инфраструктуры для базирования кораблей, обучение личного состава (640 человек экипажей кораблей и 320 человек берегового технического состава) и техническая и сервисная поддержка кораблей на протяжении 10 лет. Основную часть вооружения и электронных систем для заказанных кораблей поставляет итальянская компания Leonardo, а ракетное вооружение - MBDA (в котором Leonardo контролирует 25%). Доля MBDA в контрактах оценивается примерно в 700 млн евро, а Leonardo - до 2 млрд евро.

Десантный вертолетный корабль-док (ДВКД) для ВМС Катара, заказанный по данному контракту, проектировался на основе ранее построенного Fincantieri для Алжира корабля Kalaat Beni Abbes. Фактическое строительство ДВКД L 141 Al Fulk для Катара было начато на верфи Fincantieri в Палермо в 2021 году, его официальная закладка состоялась там 17 мая 2022 года.

Согласно данным Fincantieri, корабль для Катара имеет полное водоизмещение около 9000 тонн, длину около 143 м и ширину 21,5 м (то есть по размерениям аналогичен Kalaat Beni Abbes) и сможет размещать на борту около 550 человек. Он будет оснащен двумя десантными рампами и доковой камерой, вмещающей десантный катер типа LCM. На корабле будут также размещаться спускаемые на воду шлюпбалками три малых десантных катера типа LCVP и несколько скоростных моторных лодок. Постоянное базирование авиационной техники не предусмотрено, верхняя полетная палуба рассчитана на размещение транспортного вертолета типа NH90.

Особенностью ДВКД Al Fulk для Катара является его назначение в качестве флагманского корабля флота и корабля обеспечения коллективной ПВО. Корабль оснащен интегрированным радиолокационным комплексом Leonardo Kronos Grand 3D с АФАР и новой мощной РЛС обнаружения воздушных и баллистических целей Leonardo Kronos Power Shield с АФАР L-диапазона, а также корабельным зенитным ракетным комплексом MBDA SAAM-ESD с 16 вертикальными пусковыми установками зенитных ракет Aster 30 Block 1. Также в состав вооружения ДВКД вошли 76-мм универсальная артиллерийская установка Leonardo Super Rapid и четыре 30-мм артиллерийские установки Leonardo Marlin WS-30.

Заказанные Катаром по тому же контракту четыре корвета типа Doha (в ВМС Катара классифицируются как фрегаты), основываются на разработанном Fincantieri экспортном проекте Multipurpose Corvette и представляют собой весьма крупные корабли полным водоизмещением 3250 тонн и длиной 107 м, шириной 14,7 и и осадкой 4,2 м, их постройка велась на судостроительном предприятии Fincantieri в Мудджиано близ Специи. Головной корвет F 101 Al Zubarah типа Doha из четырех заказанных по данному контракту был начат постройкой в Мудджиано 30 июля 2018 года, официально заложен 27 ноября 2018 года, спущен на воду 27 февраля 2020 года и начал морские испытания 18 ноября 2020 года. 28 октября 2021 года корвет F 101 Al Zubarah был официально передан ВМС Катара. Второй корвет F 102 Damsah был спущен в Мудджиано 13 февраля 2021 года, вышел на испытания в июне 2021 года и был передан ВМС Катара 28 апреля 2022 года. 12 сентября 2022 года оба первых корвета Al Zubarah и Damsah прибыли в Катар. Третий корвет F 103 Al Khor был спущен на воду 30 сентября 2021 года и был сдан заказчику 22 декабря 2022 года. Четвертый корвет F 104 Sumaysimah был официально заложен 13 февраля 2021 года и спущен на воду 29 марта 2022 года, его сдача намечена на 2023 год.

Оба "патрульных" (малых ракетных) корабля для Катара по данному контракту типа Musherib также были построены в Мудджиано. Эти корабли имеют полное водоизмещение 745 тонн, длину 63,8 метра, ширину 9,2 метра, осадку 5,65 метра, и являются по сути несколько увеличенным вариантом двух малых ракетных корветов типа Ghantoot (проект Falaj 2), построенных Fincantieri для ВМС ОАЭ и введенных в строй в 2013 году. Головной катарский корабль Q 61 Musherib был заложен в Мудджиано 27 февраля 2019 года, спущен на воду там 18 сентября 2020 года, вышел на ходовые испытания 25 марта 2021 года и был передан ВМС Катара 28 января 2022 года. Второй однотипный катарский корабль Q 62 Sheraouh был спущен на воду в Мудджиано 5 июня 2021 года и сдан катарскому флоту 8 июля 2022 года.

Спуcк на воду на предприятии итальянского судостроительного объединения Fincantieri в Палермо строящегося для ВМС Катара десантного вертолетного корабля-дока L 141 Al Fulk, 24.01.2023 (с) Fincantieri и министерство обороны Катара

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