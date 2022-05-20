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Заложен десантный вертолетный корабль-док для Катара

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Итальянское судостроительное объединение Fincantieri сообщило, что 17 мая 2022 года в строительном доке его судостроительного предприятия в Палермо состоялась официальная церемония закладки строящегося для военно-морских сил Катара десантного вертолетного корабля-дока.

Модель строящегося итальянским судостроительным объединением Fincantieri для ВМС Катара десантного вертолетного корабля-дока в экспозиции выставки DIMDEX-2022. Доха (Катар), февраль 2022 года (с) www.navalnews.com

Напомним, что в июне 2016 года министром обороны Катара были подписаны (и в августе 2017 года вступили в действие) с объединением Fincantieri контракты на строительство для ВМС Катара в период до 2024 года семи боевых кораблей - десантного вертолетного корабля-дока, четырех больших корветов типа Doha и двух "патрульных кораблей" (фактически малых ракетных кораблей/корветов) типа Musherib. С европейским ракетным объединением MBDA были подписаны контракты на поставку вооружения для этих кораблей. По сути имеется в виду строительство для Катара нового флота, поскольку до последнего времени самыми крупными единицами ВМС Катара являлись семь ракетных катеров водоизмещением не более 500 тонн.

Общая стоимость контрактов оценивается в 5 млрд евро, из которых 3,9 млрд евро составит стоимость четырех корветов и десантного корабля-дока, а еще более 1 млрд евро - стоимость двух "патрульных кораблей" с ракетным вооружением. Это делает данные контракты крупнейшими в истории итальянского экспортного кораблестроения. В стоимость контрактов входят строительство в Катаре наземной инфраструктуры для базирования кораблей, обучение личного состава (640 человек экипажей кораблей и 320 человек берегового технического состава) и техническая и сервисная поддержка кораблей на протяжении 10 лет. Основную часть вооружения и электронных систем для заказанных кораблей поставляет итальянская компания Leonardo, а ракетное вооружение - MBDA (в котором Leonardo контролирует 25%). Доля MBDA в контрактах оценивается примерно в 700 млн евро, а Leonardo - до 2 млрд евро.

По известным данным, десантный вертолетный корабль-док (ДВКД) для ВМС Катара, заказанный по данному контракту, будет в основном подобен ранее построенному Fincantieri для Алжира кораблю Kalaat Beni Abbes. Фактическое строительство ДВКД для Катара было начато в 2021 году и теперь состоялась его официальная закладка на верфи в Палермо, его сдача намечена на 2024 год.

Согласно данным Fincantieri, корабль для Катара будет иметь полное водоизмещение около 9000 тонн, длину около 143 м, ширину 21,5 м (то есть по размерениям аналогичен Kalaat Beni Abbes) и сможет размещать на борту около 550 человек. Он будет оснащен двумя десантными рампами и доковой камерой, вмещающей десантный катер типа LCM. На корабле будут также размещаться спускаемые на воду шлюпбалками три малых десантных катера типа LCVP и несколько скоростных моторных лодок. Постоянное базирование авиационной техники не предусмотрено, верхняя полетная палуба рассчитана на размещение транспортного вертолета типа NH90.

Особенностью ДВКД для Катара является его назначение в качестве флагманского корабля флота и корабля обеспечения коллективной ПВО. Корабль будет оснащен интегрированным радиолокационным комплексом Leonardo Kronos Grand 3D с АФАР и новой мощной РЛС обнаружения воздушных и баллистических целей Leonardo Kronos Power Shield с АФАР L-диапазона, а также корабельным зенитным ракетным комплексом MBDA SAAM-ESD с 16 вертикальными пусковыми установками зенитных ракет Aster 30 Block 1. Также в состав вооружения ДВКД войдут 76-мм универсальная артиллерийская установка Leonardo Super Rapid и четыре 30-мм артиллерийские установки Leonardo Marlin WS-30.

Заказанные Катаром по тому же контракту четыре корвета типа Doha (в ВМС Катара классифицируются как фрегаты), основываются на разработанном Fincantieri экспортном проекте Multipurpose Corvette и представляют собой весьма крупные корабли полным водоизмещением 3250 тонн и длиной 107 м, шириной 14,7 и и осадкой 4,2 м, их постройка ведется на судостроительном предприятии Fincantieri в Мудджиано близ Специи. Головной корвет F 101 Al Zubarah типа Doha из четырех заказанных по данному контракту был начат постройкой в Мудджиано 30 июля 2018 года, официально заложен 27 ноября 2018 года, спущен на воду 27 февраля 2020 года и начал морские испытания 18 ноября 2020 года. 28 октября 2021 года корвет F 101 Al Zubarah был официально передан ВМС Катара, хотя до настоящего времени он остается в Мудджиано для обеспечения подготовки личного состава следующих однотипных кораблей. Второй корвет F 102 Damsah был спущен в Мудджиано 13 февраля 2021 года, вышел на испытания в июне 2021 года и был передан ВМС Катара 28 апреля 2022 года. Третий корвет F 103 Al Khor был спущен на воду 30 сентября 2021 года. Четвертый корвет F 104 Sumaysimah был официально заложен 13 февраля 2021 года и сейчас находится на стапельной стадии постройки. Сдача третьего корабля намечена на конец 2022 года, четвертого - на 2023 год.

Оба "патрульных" (малых ракетных) корабля для Катара по данному контракту типа Musherib также строятся в Мудджиано. Эти корабли имеют полное водоизмещение 745 тонн, длину 63,8 метра, ширину 9,2 метра, осадку 5,65 метра, и являются по сути несколько увеличенным вариантом двух малых ракетных корветов типа Ghantoot (проект Falaj 2), построенных Fincantieri для ВМС ОАЭ и введенных в строй в 2013 году. Головной катарский корабль Q 61 Musherib был заложен в Мудджиано 27 февраля 2019 года, спущен на воду там 18 сентября 2020 года, вышел на ходовые испытания 25 марта 2021 года и был передан ВМС Катара 28 января 2022 года. Второй однотипный катарский корабль Q 62 Sheraouh был спущен на воду в Мудджиано 5 июня 2021 года и с апреля 2022 года находится на испытаниях, его сдача запланирована к концу 2022 года.

Церемония официальной закладки строящегося для ВМС Катара десантного вертолетного корабля-дока на предприятии итальянского судостроительного объединения Fincantieri в Палермо, 17.05.2022 (с) Fincantieri

Видео с подробностями о новых кораблях ВМС Катара с выставки DIMDEX-2022 (c) www.navalnews.com

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Страны
Алжир
Италия
Катар
ОАЭ
Продукция
NH90
Компании
Fincantieri
Leonardo
MBDA
Проекты
2020-й год
Aster ЗУР
АФАР
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