Спущен первый корвет итальянской постройки для Катара

Как сообщило итальянское судостроительное объединение Fincantieri, 27 февраля 2020 года на его судостроительном предприятии в Мудджиано близ Специи состоялась формальная церемония спуска на воду строящегося для ВМС Катара головного корвета F 101 Al Zubarah типа Doha в серии из четырех единиц, заказанных Катаром по контракту 2016 года. Головной корвет должен быть сдан катарскому флоту к концу 2021 года, а все четыре корабля - к 2024 году.

Подготовленный к спуску на воду головной корвет F 101 Al Zubarah типа Doha, строящийся для ВМС Катара на судостроительном предприятии итальянского судостроительного объединения Fincantieri,в Мудджиано близ Специи, 27.02.2020 (с) www.edrmagazine.eu

Напомним, что 16 июня 2016 года министром обороны Катара были подписаны с объединением Fincantieri контракты на строительство для ВМС Катара семи боевых кораблей - четырех больших корветов типа Doha, десантного вертолетного корабля-дока и двух патрульных кораблей (фактически малых ракетных кораблей). С европейским ракетным объединением MBDA были подписаны контракты на поставку вооружения для этих кораблей. Фактически речь идет о строительстве для Катара нового флота, поскольку до настоящего времени самыми крупными единицами ВМС Катара являлись семь ракетных катеров водоизмещением не более 500 тонн.

Общая стоимость контрактов оценивается в 5 млрд евро, из которых 3,9 млрд евро составит стоимость четырех корветов и десантного корабля-дока, а еще более 1 млрд евро - стоимость двух патрульных кораблей с ракетным вооружением. Это делает данные контракты крупнейшими в истории итальянского экспортного кораблестроения. В стоимость контрактов входят обучение личного состава (640 человек экипажей кораблей и 320 человек берегового технического состава) и техническая и сервисная поддержка кораблей на протяжении 10 лет. Основную часть вооружения и электронных систем для заказанных кораблей поставит итальянская компания Leonardo (бывшая Finmeccanica), а ракетное вооружение - MBDA (в котором Leonardo контролирует 25%). Доля MBDA в контрактах оценивается примерно в 700 млн евро, а Leonardo - до 2 млрд евро.

Головной корвет F 101 Al Zubarah типа Doha из четырех заказанных по данному контракту был начат постройкой на предприятии Fincantieri в Мудджиано близ Специи 30 июля 2018 года и официально заложен 27 ноября 2018 года.

Заказанные Катаром четыре корвета типа Doha, основываются на разработанном Fincantieri экспортном проекте Multipurpose Corvette и представляют собой весьма крупные корабли полным водоизмещением 3250 тонн и длиной 107 м, шириной 14,7 и и осадкой 4,2 м. Энергетическая установка дизельная двухвальная включает четыре дизеля MAN 22/38D общей мощностью 42913 л.с. Скорость полного хода 28 уз, дальность плавания 3500 миль на 15 уз, автономность 21 сутки. Экипаж 98 человек с возможностью размещения еще 14.

В состав вооружения этих кораблей войдут восемь противокорабельных ракет MBDA Exocet MM40 Block 3, зенитный ракетный комплекс с зенитными ракетами Aster 30 (16 вертикальных пусковых установок), зенитный ракетный комплекс ближнего действия Raytheon RAM Block 2 с 21-зарядной пусковой установкой Mk 49, 76-мм универсальная артиллерийская установка Leonardo Оto Super Rapid, две 30-мм артиллерийские установки Leonardo Оto Marlin WS-30. В ангаре обеспечено постоянное базирование вертолета NFH90.

Радиоэлектронное вооружение корвета включает многофункциональный радиолокационный комплекс Leonardo KRONOS Grand 3D с АФАР, АСБУ Leonardo Athena, систему управления огнем артиллерии Leonardo NA-30S Mk 2, электронно-оптические системы Leonardo Medusa и Leonardo SASS IRST, комплекс РЭБ Elettronica Virgilius, установки выстреливаемых помех Lacroix Sylena Mk 2, комплекс пртотивоторпедной защиты (ловушки), буксируемую ГАС противоторпедной защиты Leonardo Black Snake и противоминную ГАС Leonardo Thesan. Противолодочное вооружение на корабле, видимо, отсутствует (за исключением вертолета).

Десантный вертолетный корабль-док для ВМС Катара будет подобным ранее построенному Fincantieri для Алжира кораблю Kalaat Beni Abbes. Два заказанным Катаром "патрульных корабля" полным водоизмещением 670 тонн и длиной 63 м являются увеличенным вариантом малых ракетных корветов типа Ghantoot (проект Falaj 2), построенных Fincantieri для ВМС ОАЭ.

Подготовленный к спуску на воду головной корвет F 101 Al Zubarah типа Doha, строящийся для ВМС Катара на судостроительном предприятии итальянского судостроительного объединения Fincantieri,в Мудджиано близ Специи, 27.02.2020 (с) министерство обороны Катара