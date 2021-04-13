Головной малый ракетный корабль итальянской постройки для Катара

Как сообщают, 25 марта 2021 года в Италии близ Специи без огласки были начаты заводские ходовые испытания головного построенного для военно-морских сил Катара "патрульного корабля" (фактически малого ракетного корвета) Q 61 Musherib. Корабль был построен итальянским судостроительным объединением Fincantieri на предприятии в Мудджиано и является первым в серии из двух единиц, заказанной Катаром по масштабному кораблестроительному контракту 2016 года. Передача Musherib катарскому флоту запланирована на 2022 год.

Головной построенный для ВМС Катара на верфи итальянского судостроительного объединения Fincantieri в Мудджиано "патрульный корабль" (малый ракетный корвет) Q 61 Musherib на заводских ходовых испытаниях, апрель 2021 года (с) Giorgio Arra

Напомним, что в июне 2016 года министром обороны Катара были подписаны (и в августе 2017 года вступили в действие) с объединением Fincantieri контракты на строительство для ВМС Катара в период до 2024 года семи боевых кораблей - четырех больших корветов типа Doha, десантного вертолетного корабля-дока и двух "патрульных кораблей" (фактически малых ракетных кораблей). С европейским ракетным объединением MBDA были подписаны контракты на поставку вооружения для этих кораблей. Фактически речь идет о строительстве для Катара нового флота, поскольку до настоящего времени самыми крупными единицами ВМС Катара являлись семь ракетных катеров водоизмещением не более 500 тонн.

Общая стоимость контрактов оценивается в 5 млрд евро, из которых 3,9 млрд евро составит стоимость четырех корветов и десантного корабля-дока, а еще более 1 млрд евро - стоимость двух "патрульных кораблей" с ракетным вооружением. Это делает данные контракты крупнейшими в истории итальянского экспортного кораблестроения. В стоимость контрактов входят строительство в Катаре наземной инфраструктуры для базирования кораблей, обучение личного состава (640 человек экипажей кораблей и 320 человек берегового технического состава) и техническая и сервисная поддержка кораблей на протяжении 10 лет. Основную часть вооружения и электронных систем для заказанных кораблей поставит итальянская компания Leonardo, а ракетное вооружение - MBDA (в котором Leonardo контролирует 25%). Доля MBDA в контрактах оценивается примерно в 700 млн евро, а Leonardo - до 2 млрд евро.

Два заказанным Катаром "патрульных корабля" типа Musherib имеют полное водоизмещение 725 тонн, длину 63,8 метра, ширину 9,2 метра, осадку 5,65 метра, и являются по сути несколько увеличенным вариантом двух малых ракетных корветов типа Ghantoot (проект Falaj 2), построенных Fincantieri для ВМС ОАЭ и введенных в строй в 2013 году. Головной катарский корабль Q 61 Musherib был спущен на воду в Мудджиано 18 сентября 2020 года.

Катарские "патрульные корабли" типа Musherib имеют четырехвальную дизельную энергетическую установку, заимствованную от итальянских больших сторожевых катеров типа Saettia (четыре дизельных двигателя MTU и четыре винта изменяемого шага) и скорость полного хода 30 узлов. Дальность плавания экономическим ходом 15 узлов составит всего 1500 миль, автономность 7 суток. Экипаж 38 человек. Вооружение катарских кораблей составят четыре противокорабельные ракеты MBDA Exocet MM40 Block III, восьмизарядная вертикальная пусковая установка зенитного ракетного комплекса MBDA VL MICA, 76-мм/62 универсальная артиллерийская установка Leonardo Super Rapid, две 30-мм артиллерийские установки Leonardo MARLIN-WS и два 12,7-мм пулемета. Корабль оснащен новой АСБУ Leonardo Athena, радиолокационным комплексом Leonardo Kronos 3-D новой модификации НР (в составе интегрированной мачты), комплексом РЭБ компании Elettronica и комплексом выстреливаемых помех Lacroix Sylena Mk 2.

Заказанные Катаром по тому же контракту четыре корвета типа Doha (в ВМС Катара будут классифицироваться как фрегаты), основываются на разработанном Fincantieri экспортном проекте Multipurpose Corvette и представляют собой весьма крупные корабли полным водоизмещением 3250 тонн и длиной 107 м, шириной 14,7 и и осадкой 4,2 м. Головной корвет F 101 Al Zubarah типа Doha из четырех заказанных по данному контракту был начат постройкой на том же предприятии Fincantieri в Мудджиано 30 июля 2018 года, официально заложен 27 ноября 2018 года и спущен на воду 27 февраля 2020 года. С ноября 2020 года корабль находится на испытаниях, c плановым сроком сдачи ВМС Катара к концу 2021 года. Второй корвет F 102 Damsah был спущен на воду в Мудджиано 13 февраля 2021 года, сдача всех четырех корветов должна быть произведена к концу 2023 года.

Десантный вертолетный корабль-док для ВМС Катара, заказанный по данному контракту, будет подобным ранее построенному Fincantieri для Алжира кораблю Kalaat Beni Abbes и сейчас находится в стадии строительства.

Головной построенный для ВМС Катара на верфи итальянского судостроительного объединения Fincantieri в Мудджиано "патрульный корабль" (малый ракетный корвет) Q 61 Musherib на заводских ходовых испытаниях, апрель 2021 года (с) Giorgio Arra