Катар получил головной корвет итальянской постройки

Как сообщило итальянское судостроительное объединение Fincantieri, 28 октября 2021 года на его судостроительном предприятии в Мудджиано близ Специи состоялась официальная церемонии передача военно-морским силам Катара построенного там головного корвета F 101 Al Zubarah в серии из четырех единиц типа Doha, заказанных Катаром по контракту 2016 года.

Церемония ввода в состав ВМС Катара головного построенного на судостроительном предприятии итальянского объединения Fincantieri в Мудджиано близ Специи корвета F 101 Al Zubarah в серии из четырех единиц типа Doha, 28.10.2021 (с) министерство обороны Катара

На церемонии присутствовали начальник штаба вооруженных сил Катара генерал Салем Хамад ан-Набит и командующий ВМС Катара морской генерал-майор Абдулла Хасан аль-Сулайти.

Напомним, что 16 июня 2016 года министром обороны Катара были подписаны с объединением Fincantieri контракты на строительство для ВМС Катара семи боевых кораблей - четырех больших корветов типа Doha, десантного вертолетного корабля-дока и двух патрульных кораблей (фактически малых ракетных кораблей). С европейским ракетным объединением MBDA были подписаны контракты на поставку вооружения для этих кораблей. Фактически речь идет о строительстве для Катара нового флота, поскольку до настоящего времени самыми крупными единицами ВМС Катара являлись семь ракетных катеров водоизмещением не более 500 тонн.

Общая стоимость контрактов оценивается в 5 млрд евро, из которых 3,9 млрд евро составит стоимость четырех корветов и десантного корабля-дока, а еще более 1 млрд евро - стоимость двух патрульных кораблей с ракетным вооружением. Это делает данные контракты крупнейшими в истории итальянского экспортного кораблестроения. В стоимость контрактов входят обучение личного состава (640 человек экипажей кораблей и 320 человек берегового технического состава) и техническая и сервисная поддержка кораблей на протяжении 10 лет. Основную часть вооружения и электронных систем для заказанных кораблей поставит итальянская компания Leonardo (бывшая Finmeccanica), а ракетное вооружение - MBDA (в котором Leonardo контролирует 25%). Доля MBDA в контрактах оценивается примерно в 700 млн евро, а Leonardo - до 2 млрд евро.

Головной корвет F 101 Al Zubarah типа Doha из четырех заказанных по данному контракту был начат постройкой на предприятии Fincantieri в Мудджиано близ Специи 30 июля 2018 года и официально заложен 27 ноября 2018 года. Спуск на воду головного корвета был произведен 27 февраля 2020 года, а 18 ноября 2020 года корвет Al Zubarah вышел на ходовые испытания.

Второй корвет F 102 Damsah был спущен в Мудджиано 13 февраля 2021 года и в июне вышел на ходовые испытания. Третий корвет F 103 Al Khor был спущен 30 сентября 2021 года. Четвертый корвет F 104 Sumaysimah был официально заложен 13 февраля 2021 года и сейчас находится на стапельной стадии постройки. Сдача второго и третьего кораблей намечена на 2022 год, четвертого - на 2023 год.

Заказанные Катаром четыре корвета типа Doha, основываются на разработанном Fincantieri экспортном проекте Multipurpose Corvette и представляют собой весьма крупные корабли полным водоизмещением 3250 тонн и длиной 107 м, шириной 14,7 и и осадкой 4,2 м. Энергетическая установка дизельная двухвальная включает четыре дизеля MAN 22/38D общей мощностью 42913 л.с. Скорость полного хода 28 уз, дальность плавания 3500 миль на 15 уз, автономность 21 сутки. Экипаж 98 человек с возможностью размещения еще 14.

В состав вооружения этих кораблей вошли восемь противокорабельных ракет MBDA Exocet MM40 Block 3, зенитный ракетный комплекс с зенитными ракетами Aster 30 (16 вертикальных пусковых установок), зенитный ракетный комплекс ближнего действия Raytheon RAM Block 2 с 21-зарядной пусковой установкой Mk 49, 76-мм универсальная артиллерийская установка Leonardo Super Rapid, две 30-мм артиллерийские установки Leonardo Marlin WS-30. В ангаре обеспечено постоянное базирование вертолета NFH90.

Радиоэлектронное вооружение корвета включает многофункциональный радиолокационный комплекс Leonardo KRONOS Grand 3D с АФАР, АСБУ Leonardo Athena, систему управления огнем артиллерии Leonardo NA-30S Mk 2, электронно-оптические системы Leonardo Medusa и Leonardo SASS IRST, комплекс РЭБ Elettronica Virgilius, установки выстреливаемых помех Lacroix Sylena Mk 2, комплекс пртотивоторпедной защиты (ловушки), буксируемую ГАС противоторпедной защиты Leonardo Black Snake и противоминную ГАС Leonardo Thesan. Противолодочное вооружение на корабле, видимо, отсутствует (за исключением вертолета).

Десантный вертолетный корабль-док для ВМС Катара будет подобным ранее построенному Fincantieri для Алжира кораблю Kalaat Beni Abbes, сейчас он находится в начальной стадии строительства и будет сдан в 2024 году. Два заказанным Катаром "патрульных корабля" полным водоизмещением 670 тонн и длиной 63 м являются увеличенным вариантом малых ракетных корветов типа Ghantoot (проект Falaj 2), построенных Fincantieri для ВМС ОАЭ. Эти патрульные корабли для Катара также строятся в Мудджиано, где головной из них Q 61 Musherib был спущен на воду 18 сентября 2020 года и вышел на испытания 25 марта 2021 года. Второй корабль Q 62 Sheraouh был спущен 5 июня 2021 года. Сдача обеих этих кораблей намечена на 2022 год.

Церемония ввода в состав ВМС Катара головного построенного на судостроительном предприятии итальянского объединения Fincantieri в Мудджиано близ Специи корвета F 101 Al Zubarah в серии из четырех единиц типа Doha, 28.10.2021 (с) Lica Peruzzi