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ТАСС

ЕКА сообщило, что находится в контакте с РФ по вопросу возврата модуля "Казачок"

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Посадочная платформа «Казачок»
Посадочная платформа «Казачок».
Источник изображения: Роскосмос

Десантный марсианский модуль готовился для миссии по исследованию Марса ExoMars

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) обсуждает с Роскосмосом вопрос возвращения из Италии в РФ российского десантного марсианского модуля "Казачок", который готовился для миссии по исследованию Марса ExoMars. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Париже заявил глава отдела пилотируемых и автоматизированных полетов ЕКА Дэвид Паркер.

"Что касается сотрудничества по ExoMars и посадочной платформы "Казачок", которая находится в Турине, то ведутся дискуссии на рабочем уровне с Россией и Роскосмосом. Роскосмосу были представлены предложения, и мы ждем решения по поводу их реализации", - отметил Паркер.

В июле 2022 года генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер сообщил у себя в Twitter, что совет управляющих агентства принял решение о прекращении сотрудничества с Роскосмосом по программе "ЭкзоМарс". В Роскосмосе тогда заявили, что Россия может реализовать свою часть проекта на национальном уровне либо с привлечением партнеров из дружественных стран. Также Дмитрий Рогозин, который на тот момент возглавлял Роскосмос, подчеркнул, что госкорпорация предпримет все усилия для возвращения из Италии российского десантного марсианского модуля "Казачок", подготовленного для миссии. 

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Страны
Италия
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Марс
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