"Роскосмос" заплатит за пуск ракеты "Протон-М" с космическим аппаратом ExoMars-2020 1,1 млрд рублей

Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Подготовка и пуск ракеты-носителя "Протон-М" и разгонного блока "Бриз-М" с космическим аппаратом миссии "ЭкзоМарс-2020" обойдутся в 1 млрд 113 млн рублей, следует из материалов системы "Спарк-маркетинг".

В эту сумму входит подготовка составных частей ракетно-космического комплекса ExoMars-2020 на космодроме Байконур к пуску и проведение самого пуска ракеты "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическим аппаратом для изучения Марса, а также послепусковые работы на стартовом комплексе и работы по очистке районов падения составных частей ракеты. Стоимость разработки и производства самого аппарата и носителя не входят в эту сумму.

Миссия ExoMars-2020 является вторым этапом проекта ExoMars. Она реализуется в тесной кооперации с ЕКА и головным предприятием с европейской стороны - итальянским подразделением Thales Alenia Space. Космический аппарат ExoMars-2020 включает в себя десантный модуль с посадочной платформой, разработанные российской стороной, перелетный модуль и марсоход европейского производства. Научная аппаратура будет располагаться как на борту европейского марсохода, так и на борту российской посадочной платформы.

Цель проекта - исследование поверхности и подповерхностного слоя Марса в непосредственной близости к месту посадки, проведение геологических исследований и поиск следов возможного существования жизни на планете.

В апреле глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что пуск состоится летом следующего года и не может быть сдвинут.

"Запуск запланирован на июль 2020 года, с учетом полетного окна, мы считаем, что не можем сдвигать эту машину на более поздний срок. Достижение поверхности Марса ожидается в марте 2021 года", - сказал Рогозин 11 апреля на пресс-конференции.

Подготовка аппарата к полету не обходится без проблем, в частности, технические проблемы возникли при испытаниях парашютной системы.

Как сообщал в октябре "Роскосмос", они связаны с повреждениями куполов двух основных парашютов и устраняются с расчетом соблюдения сроков его запуска в июле-августе 2020 года.

"Наблюдались повреждения куполов первого парашюта диаметром 15 метров и второго парашюта диаметром 35 метров. Несмотря на внесенные изменения в конструкцию парашютов, повреждения куполов вновь имели место", - говорилось в сообщении госкорпорации 15 октября.

Также в "Роскосмосе" отметили, что "было проведено тщательное обследование всей конструкции, что позволило разработчикам определить необходимые конструкционные изменения в первый и второй основные парашюты. Некоторые потенциальные изменения в конструкцию будут также внесены в парашютные сумки, чтобы облегчить выход строп и куполов из сумок, избежав повреждения трением".

Кроме того, Европейское космическое агентство (EКA) также запросило помощь NASA в части обмена опытом парашютостроения и использовании специального испытательного оборудования для многократной проверки вытяжки парашютов. Следующие высотные испытания планируется провести в январе-марте 2020 года на полигоне в штате Орегон (США).

Отмечается, что EКA рассчитывает завершить испытания 15-метрового и 35-метрового парашютов перед квалификационной приемкой проекта ExoMars, которая планируется на конец апреля 2020 года, чтобы соблюсти сроки запуска, планируемого на период с 26 июля до 11 августа 2020 года.