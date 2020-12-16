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Космонавтика: вот как США могут отменить международное право (Spektrum, Германия)

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8 января 2020. Ракета НАСА, на которой отправится на Луну первая миссия «Артемида»
8 января 2020. Ракета НАСА, на которой отправится на Луну первая миссия «Артемида».
Источник изображения: © AP Photo, Gerald Herbert

НАСА предлагает партнерам документ о Луне — «Соглашение Артемиды». На первый взгляд оно просто регулирует вопросы сотрудничества. Но если вчитаться повнимательнее, становится ясно, что речь идет о доминировании США и о внесении изменений в международное право. Россия от такого сотрудничества уже отказалась.

НАСА предлагает партнерам неприметный документ, призванный регулировать вопросы сотрудничества на Луне. Но «Соглашение Артемиды» содержит в том числе и напечатанные мелким шрифтом пассажи, которые нужно читать с особым вниманием

Текст договора на первый взгляд кажется вполне безобидным и непримечательным, а его положения представляются чем-то самим собой разумеющимся. Так, предполагается, что участники будут поддерживать астронавтов из других стран, если те вдруг попадут в опасную ситуацию в космосе. Также стороны обязуются представить друг другу транспарентные планы по освоению космического пространства и делиться друг с другом результатами научных исследований - во благо человечества, разумеется.

"Соглашение Артемиды" - договор, представленный НАСА в середине октября. Он содержит правила, которых должны придерживаться международные партнеры, если хотят участвовать в американской программе "Артемида" (Artemis) по подготовке пилотируемых полетов на Луну, на Марс и т.д. Документ к настоящему моменту подписали семь государств, в частности Италия и Великобритания. Германии среди них нет. Пока.

Те, кто не согласен с предложениями НАСА, участвовать в программе не могут, хотя подпись под соглашением в любом случае является простой формальностью. По крайней мере так считает глава американского космического агентства Джим Брайденстайн (Jim Bridenstine). "Каждая ответственная космическая держава должна быть в состоянии придерживаться принципов соглашения", - заявил он в середине октября на Международном конгрессе астронавтики - главной международной конференции по вопросам освоения космоса.

Договор о порабощении всех остальных?

Однако если вчитаться в "Соглашение Артемиды" (Artemis Accords) повнимательнее, то впечатление о нем изменится. В 13 параграфах документа говорится в первую очередь об использовании Луны, о доминировании США и о внесении изменений в международное право.

""Соглашение Артемиды" - это попытка американцев тихой сапой легитимировать свои действия по нарушению Договора о космосе", - уверен Штефан Хобе (Stephan Hobe), директор Института по воздушному, космическому и киберправу при Кельнском университете.

Сейчас правовой основой действий по освоению космоса является именно Договор о космосе от 1967 года, ратифицированный 110 государствами мира. Он, в частности, предусматривает, что государства должны "без какой бы то ни было дискриминации" иметь "свободный доступ во все районы небесных тел". Кроме того, Луна, согласно документу, "не подлежит национальному присвоению путем провозглашения суверенитета".

В "Соглашении Артемиды" говорится нечто иное, причем не в начале документа, а лишь в 11-м параграфе - кстати, самом длинном из всех. И, похоже, все остальные параграфы - про транспарентность, науку, спасение астронавтов - составлены лишь для отвода глаз. Под неприметным названием "Урегулирование конфликтов в процессе космической деятельности" значится следующее: государства-участники Договора намерены создать зоны безопасности, например, вокруг лунной базы или мест, где будет вестись добыча полезных ископаемых. Тем самым гарантируется, что между государствами не возникнет конфликтов.

"Компании и страны должны быть в состоянии пожинать плоды своей работы, они должны пользоваться космическими ресурсами и извлекать из этого выгоду", - сказал Брайденстайн на Международном конгрессе астронавтики. Но именно в этом месте и начинаются проблемы. "Зонами безопасности будут совершенно определенные области, и присвоение таких областей запрещено Договором о космосе", - сказал Штефан Хобе. Эксперт по космическому праву Франс фон дер Дунк (Frans von der Dunk) из американского университета Небраски также заявил на Международном конгрессе астронавтики: "Государства имеют право устанавливать на Луне свои флаги, но не имеют права аннексировать области или резервировать их под будущие поселения".

Правовой обычай, обходящий нынешнее право

Так что же получается - речь может зайти о нарушении международного права? Необязательно: "Цель этого соглашения - создать путем формулировки принципов, правовых норм и практик общее видение", - говорится в "Соглашении Артемиды". Таким образом, говорить о попытке создания нового права не приходится. Строго говоря, это соглашение и не может противоречить международному праву.

"У нас есть международное право, и есть также несколько государств, которым трактовка этого права не нравится. Так что они предлагают принять некие правовые нормы и надеются, что рано или поздно возникнет правовой обычай, который сумеет обойти нынешнее космическое право, - пояснил Хобе. - Это очень хитрый ход".

Франс фон дер Дунк также видит в "Соглашении Артемиды" скорее политическую, нежели правовую проблему, о чем он написал в аналитической статье для университета Окленда. По его словам, подписание "Соглашения Артемиды" как можно большим количеством государств, желающих принять участие в программе, должно показать, что американская трактовка Договора о космосе применительно к добыче полезных ископаемых на Луне все же правильна.

Хобе не нравится и сама процедура подготовки соглашения: оно не было согласовано неким международным органом в ходе обширной дискуссии, а навязывается американцами всем остальным странам. "Американцы всегда хотят установить правила игры, и лишь потом к работе должны подключиться как можно больше других стран, - объясняет эксперт-правовед. - А еще им важно как можно скорее ставить других перед свершившимися фактами".

Это старая игра: чем больше стран подпишут тот или иной договор, тем труднее потом будет остановить запущенный механизм. "Тем важнее, чтобы Германия подняла этот вопрос и заявила: мы не можем голосовать за такие вещи и считаем, что все, кто участвует в этом, занимаются выхолащиванием космического права", - подчеркнул Хобе.

Впрочем, непохоже, что Германия поступит именно так. Пока представители Немецкого центра авиации и космонавтики (DLR), а также федерального министерства экономики в ответ на наш вопрос отказались сформулировать позицию по "Соглашению Артемиды". В письменном ответе министерства говорится лишь: "Принципиально федеральное правительство заинтересовано в расширении нынешних правовых рамок на многостороннем уровне". Очень осторожная формулировка.

Критика со стороны России и Китая

Россия выразилась намного четче. Как сказал на Международном конгрессе астронавтики глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, в центре внимания программы "Артемида" стоят интересы США, и поэтому его страна не будет участвовать в реализации американских планов по освоению Луны. Еще в июле Рогозин, известный своей склонностью к резким высказываниям, раскритиковал "Артемиду" в интервью российской бульварной газете "Комсомольская правда": "Там говорится только об Америке, а все остальные должны помогать и платить. Честно говоря, нам участвовать в таком проекте неинтересно". Однако сообщение в Твиттере, в котором он сравнил "Соглашение Артемиды" с вторжением, Рогозин позднее удалил.

Теперь Россия хочет отправиться на Луну не вместе с американцами, а на своем собственном корабле, как было заявлено на Международном конгрессе астронавтики. Она намерена построить собственную научную базу - совместно с китайцами, которые также настроены скептически по отношению к "Артемиде". Недавно представитель китайского МИД заявил, что правила поведения в космосе должны определяться органами ООН, а не одной отдельно взятой страной. Впрочем, Поднебесная в любом случае не смогла бы участвовать в американском проекте: Конгресс США запретил любое сотрудничество с Китаем в космической сфере.

Уже около десяти лет говорят о создании космической станции на лунной орбите. Это могло бы даже стать частью давнишней "Дорожной карты по глобальным исследованиям" (Global Exploration Roadmap) от 2013 года. Впрочем, тогда многие космические инженеры и исследователи считали преждевременным всерьез говорить о лунной станции. По словам экспертов, следовало бы просто переместить МКС на лунную орбиту, но тогда люди могли бы работать там лишь несколько недель в году, потому что снабжение с Земли обходилось бы чрезвычайно дорого. Полеты к Луне пока остаются крайне дорогостоящими. И это несмотря на то, что только на одной поверхности Луны возможны значительные научные открытия - например, в области лунной геологии, строительства планетарных поселений или биологических экспериментов в условиях пониженной силой тяжести.

Европа, напротив, - желанный для Америки партнер в планах по освоению Луны. Европейское космическое агентство (ЕКА) подтвердило свои планы по строительству двух модулей для будущей окололунной орбитальной станции "Лунная орбитальная платформа-шлюз" (Lunar Gateway). Она должна будет стать преемницей МКС, но, по всей видимости, это произойдет только в конце 2020-х годов - намного позже запланированной администрацией Трампа высадки на Луне в 2024 году.

Что касается "Соглашения Артемиды", которое косвенно связано со станцией "Лунная орбитальная платформа", то в нем на данный момент участвуют только три европейские страны. Это Люксембург, который давно продвигает добычу ресурсов в космосе и даже выдает соответствующие лицензии - в нарушение международного права, как отмечает Штефан Хобе. Италия, которая за рамками членства в ЕКА регулярно заключала соглашения с НАСА по полетам итальянских астронавтов. И Великобритания, которая проводит зигзагообразный курс в пилотируемой космонавтике. В 2012 году британцы спасли участие Европы в МКС, оказав исключительную финансовую поддержку. В качестве вознаграждения британский астронавт Тим Пик через некоторое время смог отправиться на МКС.

Но с тех пор Пик уже отошел в сторону. Станет ли "Соглашение Артемиды" вторым шансом? Именно здесь начинаются практические проблемы, выходящие далеко за рамки международного права и Договора о космосе. Что именно означают американские слова, что в программе "Артемида" могут участвовать только подписавшие соглашение? Это касается добычи ресурсов, строительства лунных баз или полетов астронавтов тоже? "Интересный вопрос, но так далеко мы в беседах с НАСА еще не заходили", - говорит руководитель ЕКА Йоханн-Дитрих Вёрнер.

Германия в связи с этим указывает на то, что уже участвует в проекте "Артемида" - по крайней мере косвенно. В качестве ракетного двигателя лунного космического корабля "Орион" используется европейский сервисный модуль, который производится в основном в Германии. Но проблема сопоставима с ситуацией вокруг производителя двигателей для "Формулы 1": двигатель хотя и имеет невероятно большое значение, но славу приносят команда и пилоты.

Александр Герст и обещание Петера Альтмайера

Кроме того, производитель в крайне редких случаях принимает решение о том, кто будет сидеть в машине. Но именно это министр экономики Петер Альтмайер в 2019 году пообещал астронавту Александру Герсту: "Если мы с этим как-то справимся, тогда мы отправим вас на Луну", - сказал Альтмайер Герсту.

Маттиас Маурер, еще один немецкий астронавт, также возлагает большие надежды на полет на Луну. А если Германия не подпишет "Соглашение Артемиды"? Мы выступаем за "конкретное участие астронавтов в программе "Артемида"", кратко ответили на запрос в министерстве экономики. Важно, чтобы вначале была согласована единая европейская позиция.

Судя по инициативам Италии, Люксембурга и Великобритании, ее нет. И со стороны ЕКА не стоит ждать большой помощи. "Это дело правительств, - говорит генеральный директор ЕКА Йоханн-Дитрих Вёрнер. - Только страны могут подписывать "Соглашение Артемиды", а ЕКА не является страной".

Немцу, чей договор в должности руководителя ЕКА истекает в следующем году, текущие планы по освоению Луны могут все же с запозданием принести чувство удовлетворения. Пять лет Вернер выступал за проект "Лунной деревни" (Moon Village) - базы на Луне, в которую свой вклад должна внести каждая космическая нация. Вместе с тем, как регулярно подчеркивает директор ЕКА, мэра в этой "деревне" быть не должно.

Сейчас ситуация в отношении "лунной деревни" выглядит благоприятной. Но что, если в ней вместо мэра объявится шериф и начнет регулировать вопросы претензий и следить за порядком? Вёрнер отвечает дипломатично: "В "Соглашении Артемиды" лишь говорится, что должны быть соблюдены определенные границы - границы, которые пришлось принять и мне". Важно, чтобы Луна не принадлежала только американцам. Но НАСА действует очень умно, привлекая несколько партнеров и надеясь, что потом присоединятся и другие.

Коллега Вёрнера Джим Брайденстайн придерживается схожего мнения, но формулирует его более сдержанно. "Даже если сегодня соглашение подписали целый ряд стран, есть еще много пространства для других партнеров", - сказал глава НАСА. Прозвучало это в некоторой степени как угроза, даже если так не было задумано.


Александер Штирн (Alexander Stirn)

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