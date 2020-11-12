Раскрыты планы Байдена на освоение Луны

Администрация вероятного будущего президента США Джозефа Байдена планирует вместо освоения Луны уделять большее внимание наукам о Земле, в частности, вопросам климата, сообщает SpaceNews.

По данным издания, четырьмя главными приоритетами новой администрации станут COVID-19, восстановление экономики, борьба с расовым неравенством и изменением климата. «Любой упор на науку о Земле может происходить за счет [лунной] программы Artemis», — пишет SpaceNews.

Демократическая партия, представителем которой является Байден, одобрила «работу НАСА по возвращению американцев на Луну и выходу за пределы Марса, сделав следующий шаг в исследовании нашей Солнечной системы», однако не поддержала явным образом Республиканскую партию, представителем которой является действующий глава США Дональд Трамп, в возвращении людей на естественный спутник Земли в 2024 году.

В октябре НАСА и Европейское космическое агентство (ЕКА) подписали соглашения Artemis, предполагающие совместное создание окололунной орбитальной станции Gateway.

В том же месяце гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отказался подписывать с НАСА соглашения по совместному освоению Луны, заявив, что программа Artemis и связанная с ней окололунная станция Gateway являются «американоцентричными». К соответствующем документу присоединились США, Австралия, Канада, Япония, Люксембург, Италия, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания.

В январе 2019 года историк космонавтики Джим Оберг заявил, что российская космическая промышленность за последние три десятилетия на неопределенное время утратила способность изготавливать модули орбитальной станции, а также создавать и запускать научные миссии к Луне и планетам.