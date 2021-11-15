The New York Times (США): SpaceX доставляет на МКС третий экипаж НАСА

На этой неделе на МКС прибыл третий экипаж НАСА на космическом корабле, построенном компанией Илона Маска SpaceX. Его прибытие стало кульминацией повышенной активности SpaceX и НАСА, отмечает автор. Космонавты пробудут на станции до апреля, после чего их сменит четвертый экипаж, в составе которого может оказаться россиянин.

Капсула космического корабля Crew Dragon пристыковалась в четверг к орбитальной станции, где четыре члена экипажа пробудут до апреля 2022 года.

Четыре астронавта прибыли в четверг на Международную космическую станцию после непродолжительного полета на борту космического корабля, построенного компанией Илона Маска SpaceX. С их прибытием общее количество побывавших в космосе людей превысило 600 человек. Это стало очередной знаковой вехой 2021 года, который поставил рекорд десятилетия по количеству пилотируемых полетов в космос.

Капсула SpaceX под названием Endurance осуществила стыковку с орбитальной лабораторией в 18 часов 32 минуты по Восточному времени, примерно на 40 минут раньше объявленного срока.

"Стыковка завершена, рады быть на МКС", - сказал находившийся в капсуле командир экипажа Раджа Чари (Raja Chari). Сидевшие рядом и пристегнутые ремнями астронавты радостно сцепили руки.

Спустя два часа открылся люк, и улыбающиеся астронавты в синих комбинезонах один за другим вплыли на борт МКС. Они будут находиться там до апреля 2022 года.

В состав экипажа кроме Чари вошли астронавты НАСА Кайла Баррон (Kayla Barron) и Том Маршберн (Tom Marshburn), а также немецкий астронавт Маттиас Маурер (Matthias Maurer), представляющий Европейское космическое агентство. Они присоединились к трем обитателям МКС - двум россиянам и одному астронавту НАСА, который пробыл на борту станции половину срока длиной почти в год.

Сразу после перехода на МКС Маршберн прикрепил на форму Чари, Баррон и Маурера официальные значки астронавтов НАСА. Сам он ветеран космоса, не раз побывавший на орбите, а вот для трех членов его экипажа это первый космический полет.

Прибытие нового экипажа на МКС стало кульминацией повышенной активности SpaceX и НАСА на этой неделе. В понедельник они руководили ночным возвращением на Землю второго экипажа в составе четырех астронавтов, которые провели на МКС более полугода. В пятницу компания SpaceX должна запустить на орбиту еще одну ракету со спутниками связи, которые войдут в состав группировки, обеспечивающей высокоскоростной интернет.

В 2021 году в космосе побывало самое большое с 2009 года количество людей. Данную тенденцию установила индустрия космического туризма, которую поддерживают миллиардеры, а также усиливающаяся космическая гонка между США, Китаем и Россией.

Во время пребывания на космической станции астронавты проведут свыше 200 научных экспериментов, начиная с печати оптоволокна и заканчивая исследованием свойств бетона, застывающего в условиях микрогравитации. Часть астронавтов сядет на "усиленную космическую диету" в рамках исследования, цель которого - определить самый здоровый рацион питания для астронавтов, находящихся в космосе длительное время. Это и другие научные исследования помогут ученым НАСА понять, как должны питаться астронавты во время продолжительных полетов на Луну, а затем и на Марс.

Некоторые астронавты будут выходить в открытый космос, чтобы подготовить силовые системы станции к установке новых солнечных батарей. Эти батареи придут на смену устаревшим солнечным панелям, которые обеспечивают станцию электричеством с 2000 года, хотя установленный срок их службы составляет 15 лет.

Запуск корабля откладывали несколько раз, перенося его с первоначальной даты, которая пришлась на Хэллоуин. Задержки были вызваны плохой погодой и "незначительными медицинскими проблемами" у одного из астронавтов.

"Полет на космическом корабле Dragon был чудесный", - сказал Маршберн во время видеоэкскурсии по капсуле. Запуск корабля состоялся в среду вечером из космического центра имени Кеннеди во Флориде. Астронавты фотографировали внутри капсулы, перекусывали и играли в игры, чтобы убить время. Одна из таких игр заключалась в том, кто сделает наибольшее количество оборотов, ничего не касаясь, рассказал Маршберн.

Во время следующего полета корабля Crew Dragon с капсулой на орбиту полетят тоже четыре астронавта, хотя пока названы имена только трех человек. Это Кьелл Линдгрен (Kjell Lindgren) и Боб Хайнс (Bob Hines) из НАСА и астронавт из Италии Саманта Кристофоретти (Samantha Cristoforetti). Они должны отправиться на МКС в апреле 2022 года, примерно тогда, когда вернется третий экипаж SpaceX.

Не исключено, что четвертым членом экипажа станет первый для SpaceX российский пассажир. Но переговоры об организации такого полета между НАСА и Россией, являющейся главным партнером США на МКС, зашли в тупик. Это значит, что свободное место скорее всего займет астронавт из другой страны.

"Мы работаем над соглашением уже довольно давно, и как я всегда говорю, любое партнерство или договоренность должны согласовывать обе стороны", - рассказала недавно во время интервью заместитель руководителя НАСА Пэм Мелрой (Pam Melroy). Во время недавних переговоров о полете россиянина на корабле SpaceX, которые состоялись между Мелрой и главой российского космического агентства Дмитрием Рогозиным, "был сделан очень позитивный шаг", заявила она. Проект соглашения предусматривает, что взамен астронавт НАСА полетит в будущем в космос на российском корабле "Союз".

"Остается еще несколько деталей, которые нам надо проработать", - сказала Мелрой.

Джоуи Рулетт (Joey Roulette)