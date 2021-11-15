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ИноСМИ

The New York Times (США): SpaceX доставляет на МКС третий экипаж НАСА

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Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon.
Источник изображения: © NASA | Перейти в фотобанк

На этой неделе на МКС прибыл третий экипаж НАСА на космическом корабле, построенном компанией Илона Маска SpaceX. Его прибытие стало кульминацией повышенной активности SpaceX и НАСА, отмечает автор. Космонавты пробудут на станции до апреля, после чего их сменит четвертый экипаж, в составе которого может оказаться россиянин.

Капсула космического корабля Crew Dragon пристыковалась в четверг к орбитальной станции, где четыре члена экипажа пробудут до апреля 2022 года.

Четыре астронавта прибыли в четверг на Международную космическую станцию после непродолжительного полета на борту космического корабля, построенного компанией Илона Маска SpaceX. С их прибытием общее количество побывавших в космосе людей превысило 600 человек. Это стало очередной знаковой вехой 2021 года, который поставил рекорд десятилетия по количеству пилотируемых полетов в космос.

Капсула SpaceX под названием Endurance осуществила стыковку с орбитальной лабораторией в 18 часов 32 минуты по Восточному времени, примерно на 40 минут раньше объявленного срока.

"Стыковка завершена, рады быть на МКС", - сказал находившийся в капсуле командир экипажа Раджа Чари (Raja Chari). Сидевшие рядом и пристегнутые ремнями астронавты радостно сцепили руки.

Спустя два часа открылся люк, и улыбающиеся астронавты в синих комбинезонах один за другим вплыли на борт МКС. Они будут находиться там до апреля 2022 года.

В состав экипажа кроме Чари вошли астронавты НАСА Кайла Баррон (Kayla Barron) и Том Маршберн (Tom Marshburn), а также немецкий астронавт Маттиас Маурер (Matthias Maurer), представляющий Европейское космическое агентство. Они присоединились к трем обитателям МКС - двум россиянам и одному астронавту НАСА, который пробыл на борту станции половину срока длиной почти в год.

Сразу после перехода на МКС Маршберн прикрепил на форму Чари, Баррон и Маурера официальные значки астронавтов НАСА. Сам он ветеран космоса, не раз побывавший на орбите, а вот для трех членов его экипажа это первый космический полет.

Прибытие нового экипажа на МКС стало кульминацией повышенной активности SpaceX и НАСА на этой неделе. В понедельник они руководили ночным возвращением на Землю второго экипажа в составе четырех астронавтов, которые провели на МКС более полугода. В пятницу компания SpaceX должна запустить на орбиту еще одну ракету со спутниками связи, которые войдут в состав группировки, обеспечивающей высокоскоростной интернет.

В 2021 году в космосе побывало самое большое с 2009 года количество людей. Данную тенденцию установила индустрия космического туризма, которую поддерживают миллиардеры, а также усиливающаяся космическая гонка между США, Китаем и Россией.

Во время пребывания на космической станции астронавты проведут свыше 200 научных экспериментов, начиная с печати оптоволокна и заканчивая исследованием свойств бетона, застывающего в условиях микрогравитации. Часть астронавтов сядет на "усиленную космическую диету" в рамках исследования, цель которого - определить самый здоровый рацион питания для астронавтов, находящихся в космосе длительное время. Это и другие научные исследования помогут ученым НАСА понять, как должны питаться астронавты во время продолжительных полетов на Луну, а затем и на Марс.

Некоторые астронавты будут выходить в открытый космос, чтобы подготовить силовые системы станции к установке новых солнечных батарей. Эти батареи придут на смену устаревшим солнечным панелям, которые обеспечивают станцию электричеством с 2000 года, хотя установленный срок их службы составляет 15 лет.

Запуск корабля откладывали несколько раз, перенося его с первоначальной даты, которая пришлась на Хэллоуин. Задержки были вызваны плохой погодой и "незначительными медицинскими проблемами" у одного из астронавтов.

"Полет на космическом корабле Dragon был чудесный", - сказал Маршберн во время видеоэкскурсии по капсуле. Запуск корабля состоялся в среду вечером из космического центра имени Кеннеди во Флориде. Астронавты фотографировали внутри капсулы, перекусывали и играли в игры, чтобы убить время. Одна из таких игр заключалась в том, кто сделает наибольшее количество оборотов, ничего не касаясь, рассказал Маршберн.

Во время следующего полета корабля Crew Dragon с капсулой на орбиту полетят тоже четыре астронавта, хотя пока названы имена только трех человек. Это Кьелл Линдгрен (Kjell Lindgren) и Боб Хайнс (Bob Hines) из НАСА и астронавт из Италии Саманта Кристофоретти (Samantha Cristoforetti). Они должны отправиться на МКС в апреле 2022 года, примерно тогда, когда вернется третий экипаж SpaceX.

Не исключено, что четвертым членом экипажа станет первый для SpaceX российский пассажир. Но переговоры об организации такого полета между НАСА и Россией, являющейся главным партнером США на МКС, зашли в тупик. Это значит, что свободное место скорее всего займет астронавт из другой страны.

"Мы работаем над соглашением уже довольно давно, и как я всегда говорю, любое партнерство или договоренность должны согласовывать обе стороны", - рассказала недавно во время интервью заместитель руководителя НАСА Пэм Мелрой (Pam Melroy). Во время недавних переговоров о полете россиянина на корабле SpaceX, которые состоялись между Мелрой и главой российского космического агентства Дмитрием Рогозиным, "был сделан очень позитивный шаг", заявила она. Проект соглашения предусматривает, что взамен астронавт НАСА полетит в будущем в космос на российском корабле "Союз".

"Остается еще несколько деталей, которые нам надо проработать", - сказала Мелрой.


Джоуи Рулетт (Joey Roulette)

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