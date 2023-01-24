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ТАСС

Более 20 тыс. человек прошли подготовку в Российском университете спецназа в 2022 году

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Российский университет спецназа в Гудермесе
Российский университет спецназа в Гудермесе.
Источник изображения: © Илья Питалев

Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, подготовка проводилась по 40 программам

ГРОЗНЫЙ, 22 января./ТАСС/. Российский университет спецназа (РУС) в Чеченской Республике подготовил более 20 тыс. человек по 40 направлениям в 2022 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Университет спецназа вносит огромный вклад в проведение специальной военной операции в Донбассе и на Украине. <...> За 2022 год в сборах, [проводимых на территории университета], приняло участие свыше шести тыс. сотрудников силовых ведомств ЧР и военнослужащих подразделений МО РФ. Кроме того, с момента начала СВО на территории РУС прошли подготовку более 10 тыс. добровольцев из ЧР и других регионов РФ. Всего в прошлом году РУС подготовил более 20 тыс. человек по 40 программам", - написал Кадыров.

Он обратил внимание, что в университете разработано около 40 новых гражданских и военных программ обучения. За 2022 год около 3,5 тыс. человек воспользовались услугами центра парашютной подготовки "Гудскай" и стрелкового центра РУС в составе гражданских и туристических групп. В учреждении планируют реконструировать и достроить взлетно-посадочную полосу вместе с другими объектами центра.

"С каждым годом популярность РУС растет. Учебный центр занимает одну из самых ведущих тренировочных площадок в нашей стране. И я не побоюсь этого слова, он не имеет аналогов в мире. <...> Уверен, что РУС и дальше продолжит качественную подготовку добровольцев для отправки в зону проведения СВО", - отметил Кадыров. Он добавил, что назначил руководителя университета Байбетара Вайханова помощником главы Чеченской Республики, а его заместителя Дмитрия Пилипенко - советником главы региона. 

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