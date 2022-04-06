Украинские морпехи сдались в плен всем батальоном

В Минобороны РФ сообщили о новых мощных ударах по военным объектам Украины. Вопреки распространяемым киевским режимом и западными СМИ слухам, что у Российской армии заканчиваются запасы высокоточных средств поражения, применение такого оружия в ходе специальной военной операции только нарастает.

Во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что 4 апреля ракетами большой дальности морского базирования в районе города Очаков был уничтожен Центр подготовки украинских сил специальных операций. Эту базу руководство ВСУ также использовало для размещения иностранных наемников. Наше военное ведомство продемонстрировало видео запуска ракет - удар наносился в темное время суток и сразу несколькими морскими боеприпасами.

Конашенков также проинформировал, что высокоточные ракеты воздушного базирования были применены по четырем хранилищам топлива, которое шло на снабжение группировок украинских войск в районах населенных пунктов Кременец, Черкассы, Запорожье и Новомосковск.

А в течение ночи с понедельника на вторник оперативно-тактическая авиация ВКС России и ракетные войска поразили еще 134 военных объекта Украины. Список уничтоженных целей впечатляет - восемь командных пунктов и узлов связи, один радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, одна пусковая установка ракетного комплекса "Точка-У", шесть складов с боеприпасами и два склада горючего. По удары также попали 85 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ.

Российским средствам противовоздушной обороны удалось ликвидировать еще четыре украинских беспилотника. Их сбили в районах населенных пунктов Чернобаевка, Индустриальная, Гурты и Нижняя Крынка.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной операции украинские военные потеряли 125 самолетов, 91 вертолет, 398 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1969 танков и других боевых бронированных машин, 214 установок реактивных систем залпового огня, 852 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1873 военных автомобиля.

Однако есть и тревожные новости. Конашенков сказал, что по подтвержденной информации, вечером 4 апреля в населенном пункте Мощун в 23 километрах северо-западнее Киева военнослужащие 72-го украинского главного центра психологических операций провели очередную постановочную съемку. Они фиксировали на видео якобы погибших от насильственных действий российских Вооруженных сил мирных жителей. Понятно, что эти кадры предназначаются для последующего распространения через западные СМИ. "Подобные мероприятия украинскими спецслужбами сейчас организованы в Сумах, Конотопе и других городах", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

Также стало известно о том, что накануне в Мариуполе сложили оружие сразу несколько сотен украинских военнослужащих. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал: "267 морпехов из 503-го батальона (приписан к 36-й обрмп ВМСУ) сегодня в Мариуполе сдались в плен Российским вооруженным силам. Это очень правильный и осознанный выбор! Я всегда обращался к военным Украины с предложением сдаться и вместе с военными России навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа. 267 человек услышали этот призыв. Их родным больше не нужно переживать за них. Они в полной безопасности. Обращаюсь к тем, кто еще в раздумьях. Мы не воюем с мирным населением. Мы боремся с бандитами, нациками, азовцами и шайтанами, которые не принесут ничего хорошего ни россиянам, ни украинцам. Переходите на правильную сторону!". (Отряд "Азов" запрещен в РФ - прим. ред.)

Факт сдачи в плен украинских морпехов подтвердил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. Правда, по его словам, речь идет о более чем двух сотнях военнослужащих 501-го отдельного батальона морской пехоты Военно-морских сил Украины. По словам чиновника, это полный уцелевший численный состав подразделения.

Так или иначе, но событие очень значимое сразу по нескольким причинам. Прежде всего, оно позволит избежать потерь среди действующих в Мариуполе в зоне ответственности этого батальона российских военных, чеченских спецназовцев и бойцов ДНР. Ну и, конечно же, новых жертв среди мирного населения.

К тому же сдача в плен такого количества украинских морпехов свидетельствует, что даже профессионально подготовленные и морально "заточенные" военнослужащие ВСУ начинают понимать бессмысленность сопротивления и предпочитают жизнь статусу "мученика Мариуполя", обещанного киевским режимом погибшим защитникам города.

Наконец, решение украинских морпехов может подсказать выход тысячам солдат и офицеров ВСУ, которые могут скоро оказаться в "котле" на Донецком направлении. У окруженных войск большого выбора не будет. Выйти из "котла" им никто не позволит. Ждать подмогу бесполезно - это уже доказала ситуация в Мариуполе. Останется либо "героически" погибать, либо сдаваться в плен.

Похоже, что такой вопрос уже мучит даже самых отъявленных националистов из запрещенного в РФ и признанного экстремистским батальона "Азов". После того, как их главарей неудачно пытались эвакуировать из Мариуполя по воздуху (вертолеты, напомним, на обратном пути сбили), а самих "азовцев" загнали в подвалы промпредприятий, настроение у националистов, похоже, совсем испортилось. Они спят и видят, как бы скрыться из города под видом беженцев.

Это, в частности, подтверждают радиоперехваты их переговоров, которые накануне озвучил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он процитировал один такой диалог между боевиками с позывными Жнец и Силок. Опуская матерщину, разговор был следующим. "Жнец: Ты где? Силок: Я на Газовой, со мной двадцать три. Мне приказ завтра уходить с Красным Крестом. Жнец: А мы как? Силок: Никак, остаетесь до последнего. Жнец: Тогда х...тебе, а не выход! Расх… (ненормативная лексика - расстреляем) всех".

Комментировать тут нечего.

Юрий Гаврилов