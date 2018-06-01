Дебют российского боевого багги в Арктике



Зимняя версия "Чаборза М-3".

Источник: http://www.thedrive.com Зимняя версия "Чаборза М-3".Источник: http://www.thedrive.com

В зимней версии "Чаборза М-3" колеса заменены сочетанием гусениц и лыж, что помогает войскам преодолевать снежные преграды.

Элитные войска России задумались о модификации боевого багги чеченского производства "Чаборз М-3" для арктических условий. Этот вездеход как будто вышел из голливудского блокбастера и больше подходит для перевозки актеров из боевиков. Но на самом деле, данная машина четко указывает на намерение России настойчиво расширять свое присутствие в стратегически важном арктическом регионе.

Арктический, или северный вариант М-3 впервые показали на учениях, которые прошли в марте 2018 года на Земле Франца-Иосифа. Это цепочка островов на Крайнем Севере России, находящаяся за Полярным кругом. Учения проводила национальная гвардия России, и в них приняли участие подразделения спецназа из Федеральной службы безопасности и из наполовину автономного региона Чечня. В учениях также участвовали регулярные войска российской армии, а впоследствии боевые багги появились и на других учениях Росгвардии в этом регионе.

"Тренировки, проводимые в особых географических и климатических условиях, позволяют нам отрабатывать новые формы боевых действий, согласовывать работу систем управления и испытывать перспективные образцы военной техники и оружия, - заявил в апреле после одного из таких мероприятий командующий войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов. - Несомненно, тот опыт, который приобрели войска, будет использован и в подготовке других частей и подразделений".

Учения на Земле Франца-Иосифа проводились по нескольким контртеррористическим сценариям, включая освобождение атомного ледокола "Советский Союз", захваченного террористами. Наряду с модификацией "Чаборза" на учениях показали многое другое новое и самое современное оборудование, в том числе, костюм-крыло и усовершенствованные навигационные приборы.

Эти учения, состоявшиеся в марте 2018 года, стали первым мероприятием, на котором открыто показали арктический вариант М-3. Пока информации об этом вездеходе очень мало, но похоже, что это просто небольшая переделка оригинальной конструкции, в которой задние приводные колеса поменяли на треугольные траки, а передние на пару лыж.

Базовый вариант М-3 представляет собой багги с задним приводом, в котором есть место для водителя, для стрелка с установленным на машине 7,62-мм пулеметом и для третьего человека, который сидит сзади чуть выше остальных и может вести стрельбу из других видов оружия. На кронштейнах сзади может крепиться 7,62-мм пулемет или 30-мм автоматический гранатомет.

Изначальный вариант "Чаборза" является плодом сотрудничества между чеченской компанией "Ф-Моторспорт" и частным Российским университетом спецназа. Слово "спезназ" это сокращение, и означает оно войска специального назначения.

Затем чеченское автомобилестроительное предприятие "Чеченавто" в 2017 году приступило к серийному производству М-3, и в том же году представило более крупную машину М-6 на шестерых человек. "Чаборз М-3" весит около 1 270 килограммов, то есть, значительно меньше специальных боевых полноприводных внедорожников. Максимальная скорость на дороге с покрытием у него составляет свыше 130 километров в час. Сообщается также, что он обладает хорошей проходимостью.

Неизвестно, обладает ли такими характеристиками северный вариант. На видеозаписи учений с Земли Франца-Иосифа видно, что он не отстает от снегоходов и демонстрирует хорошую маневренность в снежных условиях.

Если у арктической версии аналогичные характеристики, то она будет иметь существенные преимущества над существующими снегоходами, собачьими упряжками и прочими транспортными средствами, которые в настоящее время в этом регионе используют военные. М-3 с установленным на нем оружием совершенно точно обладает большей огневой мощью, чем любое из перечисленных транспортных средств.

Арктический вариант наверняка можно перебрасывать по воздуху точно так же, как и стандартный багги М-3, что еще больше увеличивает его универсальность. Машину на колесах можно разместить в вертолете типа М-17, а также в транспортном самолете большего размера, таком как Ил-76, Ан-32 или Ан-74.

Все эти характеристики как нельзя лучше подходят для подразделений поддержки в ходе наступления, когда они проводят рекогносцировку местности и разведку, или оказывают поддержку спецназу во время боевых действий. В этом плане М-3 гораздо лучше, чем другой снегоход "Беркут-2", который Россия недавно начала приобретать для действий в Арктике. У этой машины закрытая и отапливаемая кабина, но она намного медленнее, и у нее всего один пулемет в задней части.

Однако те военные, которые будут пользоваться "Чаборзом", никак не защищены от воздействий внешней среды, а поэтому они не смогут вести боевые действия длительное время. Кроме того, на этих машинах не видно никакой броневой защиты для личного состава. А еще не совсем понятно, как ее открытая в основном трансмиссия и прочие компоненты выдержат минусовые температуры. Конечно, стрелок "Беркута-2" тоже сидит снаружи снегохода, и кроме того, его автомобильный корпус вряд обеспечит серьезную защиту.

Тем не менее, северный вариант М-3 в конечном итоге может оказаться самым привлекательным для Росгвардии и прочих сил государственной безопасности по политическим причинам. Согласно имеющейся информации, предприятие "Чеченавто" разработало эту машину специально по указанию властного руководителя это полуавтономной республики Рамзана Кадырова. Этот экстравагантный и хорошо разбирающийся в социальных сетях человек является одним из главных союзников российского президента Владимира Путина.

Кадыров также принимал непосредственное участие в создании Российского университета спецназа в чеченском городе Гудермесе в 2013 году, и о нем подробно пишет вебсайт этого учебного заведения. С момента своего основания данный университет поддерживает тесные связи с национальной гвардией.

Федеральную службу Росгвардия в 2016 году создал Путин, и она подчиняется непосредственно президенту. Отдельным президентским указом ее руководитель Золотов получил место в Совете безопасности РФ, что стало показателем политического веса этой организации.

Росгвардия номинально отвечает за внутреннюю безопасность, и ей передали различные формирования специального назначения, в том числе, ранее подчинявшиеся МВД. Но согласно имеющейся информации, она играет роль своеобразной преторианской гвардии, защищая правительство Путина. Есть также информация о том, что ее войска обеспечивают проведение тайных операций, скажем, по взаимодействию с силами сепаратистов на востоке Украины.

Действуя в соответствии с указаниями Путина, стремящегося усилить российское присутствие в Арктике, Росгвардия и чеченский спецназ все чаще проводят учения, боевую подготовку и прочие мероприятия в этом регионе. В 2016 году элитные силы Чечни и росгвардейцы участвовали в совместных учениях на Северном полюсе.

Каковы бы ни были реальные характеристики северного варианта "Чаборза", и кто бы ни использовал эту машину, она определенно указывает на то, что Арктика приобретает все большее значение в российских внутри- и внешнеполитических планах. Этот снегоход военного назначения, скорее всего, станет одной из многих специализированных северных машин для армии, которые появятся в ближайшем будущем.

Джозеф Тревитик (Joseph Trevithick)

The Drive, США