Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной

Крупные подразделения ВСУ в Донбассе будут разрезаны на части, а потом уничтожены.

Российские войска, а также подразделения ДНР и ЛНР, двигаясь навстречу друг другу с севера, востока и юга, вскоре должны замкнуть огромный котел, в котором окажется 50-тысячная донбасская группировка ВСУ. Это наиболее подготовленные части украинской армии – они в зоне боевых действий с 2014 года, хорошо обучены и укреплены. Но только разгром ВСУ в Донбассе позволит решать другие военные и политические задачи на Украине. Как будет развиваться наступление?

Все основные задачи российских сил на киевском и черниговском направлениях выполнены, теперь целью перегруппировки наших войск становится, в первую очередь, завершение операции по полному освобождению Донбасса. Такое заявление в среду сделало Минобороны России. По итогам первого этапа спецоперации удалось заставить противника сконцентрировать силы вокруг Киева и Чернигова. Благодаря этому донбасская группировка ВСУ осталась без притока свежих ресурсов с Запада и из Центра Украины, передает РИА Новости сообщение оборонного ведомства.

Чуть ранее в тот же день глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире канала "Россия 1" – есть все основания полагать, что сейчас операция по освобождению Донбасса пойдет гораздо быстрее. Глава республики назвал несколько направлений, по которым войска ДНР продолжают развивать наступление, сообщил официальный сайт Пушилина.

Защитники Донбасса продвигаются в сторону Авдеевки – фактически северного пригорода Донецка и Марьинки, расположенной чуть западнее столицы республики. Пушилин упомянул еще две цели, расположенные в 30–40 километрах от Донецка. Это Новобахмутовка – к северу, близ трассы, ведущей на Краматорск, и Новомихайловка, находящаяся на юго-западе от столицы ДНР.

Пушилин оценил и обстановку в Мариуполе, который сейчас освобождают силы ДНР совместно с российскими военными и силами Росгвардии. По словам главы республики, сопротивление оказывают разрозненные группы нацбатов, проводится их зачистка. Напомним, что ранее группы "Азова" были вытеснены из жилой застройки, около 7 тысяч боевиков заблокированы в промзоне завода "Азовсталь".

Как сообщил источник газеты ВЗГЛЯД, есть данные, что на совещании в Мариуполе Рамзана Кадырова с командующим 8-й армией генерал-лейтенантом Андреем Мордвичевым (ранее украинская пропаганда объявила его погибшим) обсуждались сроки зачистки "Азовстали". Получилось около недели. Но изолированность территории завода на восточном берегу реки Кальмиус позволяет уже сейчас высвободить значительные силы для их переброски на другие направления.

ДНР отодвигает линию фронта

Таким образом, из слов Пушилина можно сделать вывод: по завершении мариупольской операции войска ДНР сосредоточат внимание на том, чтобы "отодвинуть" линию фронта (бывшую линию соприкосновения) от Донецка, Горловки, Ясиноватой и других городов Центральной Донецкой агломерации, которые продолжают страдать от обстрелов со стороны ВСУ. Так, в частности, в среду украинская артиллерия дважды наносила удары по Донецку из РСЗО "Град", выпустив в большей сложности не менее 25 ракет.

По всем перечисленным направлениям наступления у противника "серьезные укрепления, но тем не менее продвигаемся", констатировал донецкий руководитель. "Говорить о конечном сроке пока не представляется возможным: все сопряжено с множеством факторов. Но то, что операция ускоряется, – это уже факт", – вновь подчеркнул глава республики. По его оценке, освобождено порядка 55–60% территории ДНР в ее административных границах. Напомним, что до 24 февраля республика контролировала только около четверти заявленной территории.

Еще более масштабными (но следует учитывать меньшую концентрацию войск противника) были успехи на луганском направлении. На данный момент ЛНР контролирует не менее 90% заявленной территории, практически везде республика вышла на провозглашенные в 2014 году границы. Исключение составляет агломерация Северодонецк – Лисичанск – Рубежное на западе Луганщины близ границы с ДНР. Здесь продолжаются активные бои.

Направления удара

Одновременно с начала недели продолжались столкновения ВС России и ВСУ к югу и юго-западу от Изюма (Харьковская область, 44 километра по прямой до Славянска, 55 км до Краматорска). Шли бои и на южном направлении у Гуляйполя и упомянутой выше Новомихайловки.

Именно на эти участки в последние несколько дней перебрасывают и свежие подкрепления, и те части российской армии, ДНР и ЛНР, что высвобождаются в Мариуполе по мере зачистки города. Сюда же перебрасываются силы с направления Херсон – Николаев. Передислокация стала возможной после завершившегося в понедельник разгрома частей 28-й бригады ВСУ, которая пыталась атаковать на херсонском направлении.

По оценке аналитиков,

переброска войск свидетельствует о подготовке уже в ближайшие дни удара по сходящимся направлениям с юга и севера

с целью окончательного окружения крупнейшей донбасской группировки ВСУ с последующим ее уничтожением.

"Речь идет о разгроме группировки численностью 40–50 тысяч человек, – пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. – По сути для отечественной армии это самая крупная операция такого рода со времен Великой Отечественной войны. С этим связаны свои сложности. Но противник несет потери, обороняется. Дальше все ждут начала второй фазы, связанной именно с наступательной операцией с целью окружения этой группировки".

"Основная группировка разделена на две части фактически. Ее меньшая часть была окружена в Мариуполе и уже частично уничтожена, – добавил Рожин. – Есть большая группировка, которая обороняется в районе Донецка, Горловки, и есть еще такая связанная с ней группировка, обороняющаяся в Северодонецке и Лисичанске. Задача – их окружить и уничтожить".

Наступление с севера: штурмовать Славянск "в лоб" не будут

"В Донбассе будет развернута группировка российских войск в районе Изюма, чтобы обеспечить дальнейшее наступление в направлении Каменки и других населенных пунктов с целью окружения украинской группировки войск в Славянско-Краматорской и Лисичанско-Северодонецкой городских агломерациях", – говорит военный эксперт Андрей Прокаев.

Уже сейчас можно констатировать: после разгрома украинской группировки под Изюмом началось медленное, но постепенное продвижение ВС РФ на юг прямо на Славянск и на юго-запад на Барвенково. Это создает предпосылки для движения с севера на юг с целью закрытия котла вокруг донбасской группировки ВСУ. Сопротивление на этом участке было серьезным, но постепенно фронт стал сдвигаться. Сейчас российские войска закрепились на южном берегу Северского Донца и продолжают накапливать там силы.

В полуокружение попадает и Святогорский Свято-Успенский монастырь, удобно расположенный на высоком берегу реки и превращенный ВСУ и тербатами в оборонительную позицию. По прямой до Славянска осталось где-то около 10 километров, но, по оценке экспертов, скорее всего, штурмовать в лоб укрепленную агломерацию Славянск – Краматорск никто не будет.

"На линии боевого соприкосновения есть укрепрайоны, которые обозначены важными пунктами, – Авдеевка, Славянск, Северодонецк, Лисичанск и Краснознаменск", – напомнил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

По оценке Прокаева, российским войскам необходимо будет обеспечить защиту флангов для того, чтобы избежать ударов по ним при наступлении. "Нам противостоят в Донбассе опытные части ВСУ, они воюют там еще с 2014 года, имеют штабы, склады, укрепления. Кроме того, украинские подрывники будут взрывать оставшиеся мосты, и этот фактор тоже надо учитывать российским военным при наступлении", – отметил аналитик.

Наступление с юго-запада: ключевая роль Гуляйполя

Российские войска "ждут, пока завершится зачистка Мариуполя, чтобы перебросить дополнительные силы на запорожское направление", – полагает Рожин. В свою очередь, украинский Генеральный штаб принял решение усилить южный фланг донбасской группировки за счет штурмовых частей – 95-й житомирской и 25-й днепровской одшбр (отдельных десантно-штурмовых бригад).

В Генштабе ВСУ планировали отбить Волноваху, недавно освобожденную силами ДНР, – и "деблокировать" Мариуполь. Но расчеты Киева не оправдались. Упомянутые выше две десантно-штурмовые бригады, заброшенные в район от Гуляйполя до Угледара, постепенно откатываются севернее к Новомихайловке и далее на Курахово, сами себя загоняя в котел, считают аналитики.

Прорыв под Новомихайловкой и у Гуляйполя разрушит весь фронт ВСУ, и потому именно на эти направления перебрасываются высвобождающиеся части и подкрепления. Эксперты полагают: занятие российскими частями Новомихайловки приведет к прорыву фронта с выходом на Курахово – это уже в 50 км от Донецка. Части ДНР там же медленно продвигаются на запад через Марьинку. Бои сейчас идут уже в районе главного террикона, господствующего над степью, до Курахово. Все это грозит украинской группировке западнее Донецка котлом.

Как сомкнутся клещи

"Цель – выйти в тыл этой группировки, наступая по сходящимся направлениям севера и юга, – в свою очередь отметил Рожин. – В конечном итоге необходимо перерезать трассу Донецк – Павлоград, по которой идет основное снабжение ВСУ в Донбассе". Поясним, Павлоград – город на востоке Днепропетровской области, примерно в 150 километрах к северо-западу от Донецка.

Как сообщалось ранее, российская авиация и ракеты "Калибры" с моря разрушили ключевой объект ВСУ – железнодорожный узел в Павлограде, который украинские военные спешно пытаются восстанавливать. Российские войска "наступать могут через Славянск, Барвенково или через Луговое в направлении самого Павлограда", отметил Рожин. "Какой именно план выберет командование, никто раскрывать, конечно, не будет", – пояснил эксперт.

"Войска, которым сейчас предстоит "обнулять" 50-тысячную группировку ВСУ, будут действовать по принципу "разделяй и уничтожай"

– крупные соединения противника будут "разрезать" на отдельные очаги сопротивления, а затем тщательно уничтожать", – говорит эксперт. При этом, по словам собеседника, в ход пойдут все виды вооружения: артиллерия, минометы, системы залпового огня, высокоточное оружие и авиационные комплексы вооружений.

Что дальше?

"Когда вся донбасская группировка будет ликвидирована, мы высвободим значительное количество наших Вооруженных сил, а также сил ЛНР и ДНР, – высказал предположение Леонков. – Они продолжат наступление на запад, где соединятся с теми группами войск, которые зашли на территорию Украины с севера. А дальше они будут выполнять те задачи, которые перед ними стоят: демилитаризация и денацификация Украины".

По мнению экспертов, изначальный стратегический план, направленный на уничтожение крупнейших группировок ВСУ и нацбатов, разрушения военной инфраструктуры Украины и лишения ее военного потенциала, не изменился. Но только после разгрома донбасской группировки ВСУ и нацбатов будет решаться вопрос по другим направлениям, в том числе по Николаеву, Одессе, Кривому Рогу, Запорожью и Днепропетровску. При этом Россия на Украине имеет дело с самой большой армией Европы (если не считать турок) и стремится решить вопрос "малой кровью".

Евгений Крутиков, Дарья Волкова, Алена Задорожная