СМИ: США все чаще отходят от своих слов в вопросе поставок вооружений Киеву

Обозреватель Newsweek Джейсон Филдс отметил, что боевые машины пехоты Bradley "подпадают под обывательское описание танка"

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты все дальше отодвигают те границы, которые ранее устанавливали в вопросе военной помощи Украине. Такое мнение выразил в своей статье для журнала Newsweek обозреватель Джейсон Филдс.

"Соединенные Штаты предпринимают все новые шаги, которые, как они раньше говорили, не будут предпринимать, для помощи Украине в борьбе против России", - пишет Филдс.

Как отмечает обозреватель, Запад на протяжении всего пути к конфликту киевских властей с Россией с 2014 года "сомневался в каждом шаге" в вопросе военной помощи, и "на то были веские причины", в том числе потому, что Украина представляет собой "невероятно коррумпированное место".

"Отправка системы [ПВО] Patriot была той чертой, которую мы [США] не хотели пересекать еще пару месяцев назад, однако подобная смена курса неудивительна, потому что мы в определенный момент не собирались поставлять и [системы залпового огня] HIMARS. Теперь новым рубежом стали танки", - указывает Филдс. При этом, отмечает обозреватель, фактически США переступили и эту черту, так как боевые машины пехоты (БМП) Bradley "подпадают под обывательское описание танка". "Мы посылаем по меньшей мере 50 таких [БМП], Германия направляет аналогичную технику, а французы поставят "убийц танков" AMX-10 RC", - констатировал автор.

6 января США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом свыше $3 млрд. В пакет, в частности, войдут БМП Bradley на гусеничном ходу и самоходные гаубицы. До этого Германия заявила, что намерена поставить киевским властям БМП Marder, а Франция собирается отправить Украине колесные танки AMX-10 RC.