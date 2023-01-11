Американцы жестко ответили на жалобы Украины о "просроченном" оружии

Посол Украины в Лондоне Пристайко пожаловался на качество оружия НАТО, поставляемого ВСУ

Запад направляет ВСУ оружие с "истекшим сроком годности", заявил посол Украины в Великобритании Пристайко в интервью Newsweek. При этом Киеву нужно больше вооружений. Но, по мнению читателей издания, ситуацию уже ничего не изменит – Украина обречена.

Дэвид Бреннан

В условиях, когда украинские лидеры твердят о победе над Россией в наступившем году, обилие новых западных вооружений, направляемых сейчас на Украину, создает важный прецедент для расширения поддержки Киева со стороны НАТО в 2023 году, заявил один из высокопоставленных послов страны.

Вадим Пристайко, посол Украины в Великобритании и бывший министр иностранных дел, заявил Newsweek в ходе интервью в украинском посольстве в Лондоне, что военная помощь Запада с включением в нее более современного оружия "необходима и жизненно важна, чтобы предотвратить замораживание конфликта".

"Давайте скоординируем все это и посмотрим, что может получиться", — сказал об иностранной помощи Пристайко, который также был главой миссии Украины при НАТО и послом в Канаде. Он предупредил, что "капельные" поставки военной техники для ВСУ окажутся менее эффективными.

"Может быть, начнется прорыв где-то на юге, или весь фронт придет в движение из-за дополнительных артиллерийских орудий, танков и всего прочего. Задвигается настолько, что русские, наконец, решат, что хватит", — сказал посол.

На этой неделе Украина заручилась обязательством США, Франции и Германии отправить десятки новых боевых машин пехоты — Bradley, AMX-10 RC и Marder соответственно — для помощи ВСУ.

Германия также объявила, что отправит зенитно-ракетную платформу Patriot американского производства, которая присоединится к первой аналогичной системе, которую поставили США и на которой украинские операторы уже проходят подготовку. Patriot является самой дорогой отдельной системой вооружения, отправленной к настоящему моменту на Украину.

По словам Пристайко, поставка ЗРК Patriot может помочь сдвинуть с мертвой точки вопрос об отправке на Украину и других важных боевых систем, таких как основные боевые танки и истребители, которые Запад до сих пор не решался предоставить Киеву.

"Мы никак не ожидали появления у нас системы Patriot, — сказал он. – Если говорить серьезно, то это первоклассная система борьбы с баллистическими ракетами, о направлении нам которой не могло быть и речи. Думаю, вопрос о танках, вертолетах и даже самолетах решится теперь намного проще".

Эта постепенная эволюция военной помощи, по его словам, "является естественной".

"В чем разница между самоходной артиллерией и танком? — спросил он. — В чем между ними такая уж непреодолимая разница? Ее нет. Вот танки и придут к нам".

Украина и ее партнеры по НАТО, продолжил посол, должны подготовиться к немедленному боевому внедрению этих систем вооружений. "Давайте уже сейчас обучать наших водителей, наводчиков и механиков. Люди нас слышат и понимают", — предложил Пристайко.

По его словам, подготовка украинских военных за рубежом очень ценна для Киева. Десятки тысяч украинских солдат проходят обучение в Европе и США.

"Во-первых, это позволяет снять часть нагрузки с наших плеч, поскольку нам не нужно отвлекать войска на подготовку новых бойцов, — сказал Пристайко. — Во-вторых, повышается безопасность такой подготовки, потому что россияне время от времени пытаются поражать наши учебные базы где-нибудь в глубине на западе страны, где мы обучали призывников".

"И в-третьих, мы все больше и больше знакомимся с культурой НАТО. Таким образом, мы становимся совместимыми, потому что мы учимся прямо на месте на базах альянса. И поэтому я уверен — будет политическое решение принято сейчас или позже — но мы будем частью НАТО. Люди просто должны к этому привыкнуть", — сказал он.

Западные партнеры еще не раскрыли свои военные запасы в той степени, в которой этого хотелось бы Украине. Киеву нужно гораздо больше платформ ПВО, основных боевых танков, истребителей и дальнобойных боеприпасов, совместимых с оружием НАТО, таким как высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS.

"На Западе есть любопытные тенденции чисто популистско-политического характера, что задерживает передачу нам таких вооружений. Некоторым людям очень сложно пережить опасения возможной эскалации боевых действий из-за этого оружия, — сказал Пристайко о некоторых зарубежных партнерах Киева. — Ведь русские все время грозят возможной эскалацией".

"Консенсуса пока нет. Есть очень много игроков с разными политическими взглядами на то, чем все это закончится. Но дело в том, что эти легкие танки или системы Patriot — это все очень интересно. Это уже что-то", — продолжил он.

В США как правые, так и левые политические деятели критикуют масштаб американской военной поддержки Украины, которая превысила 20 миллиардов долларов. Пристайко отверг эти опасения, заявив, что увеличение американской поддержки также означает увеличение доходов для американских корпораций и рабочих.

По его словам, большая часть той военной техники, что идет сейчас на Украину, является относительно старой. "У части этих вооружений вообще истек срок годности. Мы иногда шутим, что если наши партнеры хотят их просто утилизировать, то лучше пусть отдадут нам. Мы направим это оружие в нужное русло", — заявил он.

"В нормальное, мирное время никому бы не хотелось говорить об этом в таких выражениях. А сейчас, почему бы и нет?"

Комментарии читателей

Dan

Нам самим нужно поддерживать свои собственные запасы военного времени. У нас есть 363 пусковые установки HIMARS, и отдать кому-то 60 из них — это слишком много. Как и в случае со всеми нашими системами вооружения, многие из них всё время находятся на ремонте, техническом обслуживании или модернизации. Так что полностью боеготовых систем у нас не так и много. Производство ракет HIMARS уже увеличено, но потенциал производственных линий ограничен. То же самое и с артиллерийскими снарядами. Мы увеличили их производство и будем продолжать это делать. Но в одночасье результатов не будет.

Abu Rofiq

У нас не любят неприятные факты, даже если они правдивы, но кто-то должен это сказать. Легкие танки АМХ-10 и БМП Bradley не изменят ход конфликта. Неправильно смеяться над старыми русскими Т-62, а хвалить АМХ -10, обсуждать Bradley и делать вид, что у русских нет отличных БМП-3. Отмечу, что русские в последнее время начали использовать Т-90М на поле боя, и ничего подобного у Украины нет. Русские модернизируют старые модели и пересматривают свои боевые концепции. Сказать, что этого не происходит, было бы ложью. Если кто-то надеется победить русских, воюя с ограничениями, не атакуя их самым новейшим и супердорогим оружием и не задевая территорию России из-за страха эскалации — просто забудьте это и выбросьте эту ложную мысль. Легко русских не победить.

Creative_mind

БМП типа Bradley не имеет такой защиты, как основные боевые танки, и даже современные танки довольно легко уничтожить противотанковыми ракетами, как мы видели это в Ираке, Ливане, Сирии и на Украине. В современных конфликтах большинство армий вооружено мощными противотанковыми ракетами.

Легкобронированные машины типа Bradley этим ракетам не ровня.

Во время войны в Ираке иракские повстанцы использовали самодельные взрывные устройства, состоящие из старых артиллерийских снарядов советских времен, которыми они подорвали огромное количество БМП Bradley и убили множество американских солдат и контрактников.

Зачем обманывать себя, безосновательно заявляя, что Bradley вдруг переломит ситуацию?

Давая ложную надежду, как в этой статье, наши политики просто пытаются выдоить из американских налогоплательщиков как можно больше ценных долларов в виде налогов.

Your Other Left

Мы не продаем оружие Украине. Мы просто ОТДАЕМ ЕГО УКРАИНЕ БЕСПЛАТНО, а громадные счета выставляем американскому налогоплательщику.

И кстати, мы отправляем на Украину технику 40-летней давности. После этого нам придется пополнять собственные арсеналы оружия.

Люди, кажется, не понимают, что пограничная стычка, которую мы начали на Украине, — это просто гигантский подарок нашему военно-промышленному комплексу. Америка — мировой торговец оружием. Когда мы поддерживаем Талибан*, ИГИЛ** или батальон "Азов"**, мы хуже, чем Россия.

XFKJHGSOIUFiles

"США, Франция и Германия отправляют десятки новых боевых машин пехоты — Bradley, AMX-10 RC и Marder соответственно — для помощи ВСУ".

Это не что иное, как какой-то "оружейный винегрет". Ведь нужны будут люди с большим опытом эксплуатации всех этих разноплановых машин. А как их совместить на поле боя?

Такое впечатление, что все это больше используется в качестве "пиара"!

Fully Present

Не забывайте: у русских есть еще 340 000 войск Росгвардии. Как показал опыт, они в достаточной степени подготовлены. Путин вполне может послать их часть, чтобы попытаться переломить в свою пользу ситуацию на поле боя.

berny bernard

Украинская армия сегодня остро нуждается не столько в боевой технике, сколько в квалифицированной пехоте. Русские выбивают украинцев сотнями и тысячами. А что касается этого западного оружия, то оно будет перепродано украинским правительством в третьи страны, в том числе в Россию.

Slugmaster

Байден втянул Америку в прокси-войну с Россией в чистом виде. Теперь все поставщики и производители военных систем получат миллиарды прибыли. Этот военный цикл неоднократно повторялся на протяжении многих лет, но американцы прячут голову в песок, когда Байден вселяет страх и панику в связи с якобы возможным нападением России на Америку.

А вы все покупаете бросовые казначейские облигации, которые вам впаривает Байден.

AlexT

Ничего уже не сможет "изменить" этот конфликт. Украина обречена!

Timecop67

А вы не думаете, что, послав на Украину ЗРК Patriot, мы сразу же сделали их лакомыми целями для русских "Кинжалов" и "Цирконов"? Вот и появилась у них законная, причем супердорогая цель. Смогут украинцы отбиться?

*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

**террористическая организация, запрещенная в России