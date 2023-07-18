НАТО вернула мир во времена холодной войны

НАТО возвращает мир во времена холодной войны, пишет Almasry Alyoum. Принятие в альянс Финляндии и потенциально — Швеции, передача Киеву запрещенных кассетных боеприпасов приведут к ответным действиям со стороны России, что накаляет и без того напряженную ситуацию в мире.

Саммит НАТО, состоявшийся 11-12 июля в Вильнюсе, показал, что Североатлантический альянс окончательно вернулся к схемам холодной войны. Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

В МИД заверили, что Москва тщательно проанализирует результаты саммита и будет своевременно реагировать на угрозы безопасности всеми имеющимися средствами. Она также продолжит укреплять систему обороны страны и военную организацию в ответ на угрозы со стороны НАТО.

Президент России Владимир Путин рассчитывал, что в альянсе произойдет раскол, но вместо этого альянс "стал ещё более единым и сплоченным", заявил президент США Джо Байден.

"Наша поддержка Украины не ослабнет. Мы будем защищать свободу и независимость сегодня, завтра и столько, сколько потребуется. Мы собрали коалицию из более чем 50 стран для помощи Украине. Мы надеемся, что она сможет защитить себя сейчас, и сможет сделать это в будущем", — подчеркнул американский лидер.

Организация Североатлантического договора (НАТО) была основана в 1949 году, тогда в неё входили всего 12 стран, включая Соединенные Штаты Америки, Великобританию, Канаду и Францию. В настоящее время в состав альянса входит 31 государство после того, как Финляндия стала его официальным членом. Создание НАТО было ответом на изменение геополитической обстановки в Европе после Второй мировой войны и было призвано противостоять советской экспансии.

Советский Союз создал Организацию Варшавского договора (ОВД), чтобы противостоять Североатлантическому альянсу. Россия оказалась одна перед НАТО после развала СССР и распада Варшавского договора. Она была категорически против вступления Украины в альянс, опасаясь, что это приведет к переброске его инфраструктуры ещё ближе к российским границам. Но НАТО удалось добиться своих целей в апреле 2023 года, когда Финляндия стала пограничным с Россией членом альянса.

Швеция может стать 32-м членом НАТО после того, как Эрдоган даст своё согласие. Однако окончательное решение о ратификации заявки Швеции будет зависеть от голосования в турецком парламенте. Здесь стоит отметить, что на саммите в Вильнюсе было принято решение об отсрочке членства Украины в НАТО.

Согласно 5-ой статье Устава НАТО, нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех его членов. Если Украина сейчас присоединится к НАТО, то все члены организации (31 страна) должны немедленно вступить в прямое военное противостояние с Россией. И тогда начнется третья мировая война.

Поэтому на саммите в Вильнюсе было принято решение отложить обсуждение членства Киева до окончания военных действий. При этом многие страны НАТО предоставили Украине оружие и боеприпасы, чтобы помочь ей в борьбе с Россией.

Соединенные Штаты передадут Киеву кассетные боеприпасы, чтобы помочь ему прорвать оборону России в ходе контрнаступления. Многие резко осудили это решение, так как более 120 стран подписали Конвенцию, запрещающую их применение из-за опасности, которую они представляют для гражданского населения. Соединенные Штаты уже передали Украине 31 танк M1A1, боевые машины пехоты (БМП) Bradley, снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, имеющие дальность более 80 км, а также зенитно-ракетные комплексы Patriot и баллистические ракеты. Великобритания, в свою очередь, передала Киеву 14 танков Challenger 2, Германия — 14 танков Leopard 2, а Норвегия – 8 танков Leopard. Вашингтон также планирует передать Украине американские истребители F-16. Единственное условие — Киев не будет применять западное оружие для ударов по территории России.

Ещё одна проблема касается обучения украинских пилотов. Оно займет в лучшем случае несколько месяцев. Когда Украина начала контрнаступление, чтобы отвоевать территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, все эксперты в один голос утверждали, что оно не увенчается успехом.

И тому есть несколько причин, главная из которых состоит в отсутствии прикрытия с воздуха и численного превосходства. Украинским войскам будет сложно пробить линии обороны российской армии, над которыми она трудилась всю минувшую зиму. Им как минимум придется дождаться прибытия американских истребителей F-16.

Запад надеется, что Украина сможет добиться крупных успехов в ходе своего контрнаступления, которые позволят ей твердо отстаивать свои позиции в случае начала мирных переговоров с Россией. Несмотря на то, что Москва угрожает использованием тактического ядерного оружия, все прекрасно понимают, что этот вариант ввергнет мир в новое глобальное противостояние.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес осадил украинского лидера на саммите НАТО: "Знаете, мы не Amazon. Нравится вам это или нет, но люди хотят увидеть немного признательности".

Его слова отражают мнение многих европейских стран, жители которых жалуются на то, что их правительства оказывают неограниченную поддержку Украине в ущерб собственным экономикам.

Европа не сможет долго поддерживать Киев, несмотря на все заявления НАТО, поскольку европейцы продолжают оказывать давление на свои правительства. Саммит в Вильнюсе завершился. Однако все по-прежнему ищут способ урегулировать конфликт между Россией и Украиной.

Автор статьи: د. سمير فرج / д-р Самир Фарадж