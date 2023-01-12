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ТАСС

Эрдоган поддержал идею создания гумкоридоров для раненых в связи с обстановкой на Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

По словам президента Турции, "это является гуманитарным обязательством и обязательством совести" страны

АНКАРА, 11 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает идею организации гуманитарных коридоров для вывоза раненых из зоны боев на Украине и в других регионах. Об этом он сказал в среду, выступая на международной конференции омбудсменов "Будущее прав человека в XXI веке", проходящей в Анкаре.

"[Омбудсмен по правам человека Турции] господин Шереф [Малкоч] выступил с инициативой об организации гуманитарных коридоров для вывоза раненых, и мы поддерживаем это. Но не только лишь в контексте ситуации между Россией и Украиной, но также и в связи с происходящим в Сирии, Ливии, Азербайджане. Мы принимаем оттуда раненых, лечим их в своих больницах и отправляем обратно", - сказал он.

По словам Эрдогана, "это является гуманитарным обязательством и обязательством совести Турции". Анкара "и далее продолжит заниматься этой работой".

На полях проходящей в столице Турции 11-12 января международной конференции омбудсменов состоялись встречи между уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, турецким коллегой Шерефом Малкочем, а также уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцем. Малкоч ранее сообщал, что на переговорах планируется обсудить вопрос создания гуманитарного коридора для оказания помощи пострадавшим в результате украинского кризиса и воссоединения семей. 

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