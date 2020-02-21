Турецкий политик признал Абхазию, а Украину назвал врагом

Позиции Эрдогана могут пошатнуться под ударами слева

Обострение обстановки в Турции находит выражение в военно-политических инициативах, альтернативных решениям Эрдогана. Ситуация в приграничье и внутри страны резко изменится, если в обществе найдут поддержку предложения партии «Ватан» по сирийскому урегулированию и курдскому вопросу. А это вполне реально, более того они могут быть позитивно восприняты турецкими военными.

Боевики «умеренной» протурецкой оппозиции начали наступление на позиции правительственных войск САР в провинции Идлиб. Информационные агентства сообщают с места событий, что «турецкая артиллерия обстреливает позиции сирийской армии для подготовки танковой атаки». По непроверенным данным, сбиты три боевых вертолета, принадлежащих Дамаску. Как сообщает телеканал Al Jazeera, атаки отрядов оппозиционеров, с которыми, как считают в Вашингтоне, «можно договариваться», активно поддерживаются подразделениями турецкой армии и спецназа. Информацию о ситуации на поле боя исламисты получают с турецких БЛА.

На данный момент правительственные войска сумели отбиться. В районе деревни Нейраб удары по боевикам наносила авиация.

“Турция вместе с Россией и Ираном должна помочь сирийской армии”

В минувшую среду, 19 февраля, президент Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара готова задействовать всю свою боевую мощь, и начало операции в сирийском Идлибе – лишь вопрос времени, для наступления все готово. И выбор был сделан. Однако в этой ситуации есть нюансы, которые могут серьезно изменить обстановку и в Идлибе, и в Турции.

Высокопоставленные представители курдских общин выступили с заявлением, что власти САР ныне являются для них скорее союзником, а противник – оккупационные силы Турции, протурецкие исламисты и американский военный контингент. В Дамаске предметно обсуждается вопрос о вхождении курдских подразделений в состав Сирийской арабской армии. Рассматривается предложение о передаче курдам тяжелого вооружения – в том числе крупнокалиберных пулеметов, ПТРК и ПЗРК для отражения атак турецких ВВС.

А в скором будущем в игру на идлибском ТВД, возможно, вступит еще одна сила, которую не стоит сбрасывать со счетов. В Анкаре пока немногие понимают, что курс Эрдогана и его Партии справедливости и развития ведет страну в лабиринт, из которого она может и не выйти, но уже есть люди, открыто говорящие об этом.

Генеральный председатель турецкой партии «Ватан» (Vatan Partisi) Догу Перинчек выступил с неординарным заявлением. Политик считает, что необходимо установление прямых отношений с Сирией. «Наше правительство должно перейти к стратегии уничтожения PKK (Рабочей партии Курдистана – И.Д.) вместо стратегии отдаления их от границ. Эта сепаратистская террористическая организация может быть ликвидирована и будет ликвидирована в первую очередь благодаря совместной работе с сирийским правительством и армией», – говорится в заявлении.

«Поэтому … мы вместе с Россией и Ираном должны помочь сирийской армии обеспечить целостность своей страны». В партии «Ватан» называют США и Израиль источниками угрозы, направленной «на нашу страну в нашем юго-восточном регионе, на севере Сирии и Ирака, в Восточном Средиземноморье, в Ливии и в Иерусалиме. В таком случае мы должны реализовать целостную стратегию на всех фронтах, простирающихся от Черного до Аравийского моря». Примечательно, что к врагам Турции Догу Перинчек отнес и Украину. «Саудовская Аравия, шейхи Персидского залива, Греция, греческая часть Южного Кипра, Украина и РКК, а также ДАИШ (террористическая организация, запрещенная в России – И.Д.) расположены на американо-израильском фронте, – говорится в заявлении. – Сирия, Ирак, Иран, Россия, Абхазия, Азербайджан и законное правительство Ливии – наши друзья в Западной Азии и составляют наш потенциал сотрудничества».

Турецкий политик считает необходимым продолжать Астанинский процесс и реализовывать достигнутые президентами Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом договоренности о создании в САР демилитаризованной зоны, которые Анкара сегодня не выполняет.

Иван ДРАГОМИРОВ

Газета "Военно-промышленный курьер",