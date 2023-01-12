Минобороны РФ: украинские националисты все чаще сдаются в плен в зоне работы ТОС-1А

В командовании ЦВО отмечают высокую эффективность применения тяжелых огнеметных систем

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Командование Центрального военного округа (ЦВО) отмечает частую добровольную сдачу в плен украинских националистов в зоне работы тяжелых огнеметных систем ТОС-1А в ходе спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.

"В командовании ЦВО отмечают высокую эффективность применения тяжелых огнеметных систем, а также что в зоне работы экипажей ТОС украинские националисты все чаще добровольно сдаются в плен, оставляя свои позиции и игнорируя приказы своих командиров", - сообщили в российском военном ведомстве.

В среду Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей тяжелых огнеметных систем. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты округа наносят удары по позициям Вооруженных сил Украины, выжигая их укрытия, наблюдательные пункты, схроны и позиции артиллерии.

"Эффективность тяжелых огнеметных систем достигается высокой обученностью личного состава, также его слаженностью. Наиболее эффективно применять тяжелые огнеметные системы против личного состава противника, который находится в укрытиях", - добавил в обнародованном видео командир расчета ТОС-1 Матвей.