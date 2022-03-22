«Самое мощное неядерное оружие России»: на что способен «Солнцепек»

Как работает тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек»

Во время проведения специальной военной операции на Украине российская армия применила тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек». Соответствующие кадры опубликовало Минобороны России. «Газета.Ru» рассказывает об этом оружии.

Оценить полную эффективность поражающего действия ТОС-1А «Солнцепек» с большого расстояния достаточно трудно - видны лишь всполохи пламени и клубы дыма.

В эпицентре взрывов нет разлетающихся осколков, свойственных артиллерийским снарядам и ракетам разных типов. 220-мм боеприпас системы создает в месте падения облако взрывоопасной смеси и затем подрывает его. Мгновенная детонация вызывает зону повышенного давления, которое выжигает весь кислород. Укрыться от поражения невозможно ни в окопе, ни в бронированной технике.

«Солнцепек» является оружием ближнего боя, дальность его поражения - до 10 километров. Высокая точность залповой стрельбы достигается прямым прицеливанием пусковой установки и автоматизированным наведением на цель, что исключает попадание во второстепенные или невоенные объекты. С помощью лазерного дальномера расстояние до цели определяется с точностью до 4-5 метров.

«У системы «Солнцепек» был предшественник - ТОС-1 «Буратино», который успешно применялся еще в Афганистане, а потом и в Чечне. Наибольшая его эффективность достигалась в горных районах, в узких ущельях, где подрыв боезапаса обеспечивал более плотное облако перепада давления, - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, ветеран боевых действий, полковник запаса Геннадий Алехин. - Сложность заключалась в доставке самой огнеметной системы в труднопроходимые районы, ведь у «Буратино» в качестве боевой машины использовалась база танка Т-72, а заряжающая машина на базе автомобиля КрАЗ. В горах они не всюду проходили».

Незадолго до начала специальной военной операции на Украине влиятельный американский экспертный портал 19FortyFive назвал тяжелую ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» «самым мощным неядерным оружием России, способным нанести урон ужасным образом».

«Они выпускают химическое облако, которое буквально высасывает жизнь из всего, что находится в зоне поражения. В случае конфликта ТОС должны стать целью номер один для противника», - отмечало издание.

«Российские тяжелые огнеметные системы «Буратино» и «Солнцепек» неслучайно созданы на базе танков. Связано это не только с дальностью поражения их боезарядов, но и с необходимостью огневой поддержки войск в передовых порядках, на расстоянии прямого выстрела, - объяснил «Газете.Ru» военный эксперт Владислав Шурыгин. - Соответственно, они сами попадают в зону обстрела противником и должны иметь бронированную защиту, как минимум противопульную и противоосколочную, чтобы выйти на рубеж открытия огня. Сейчас мы это и увидели при применении «Солнцепеков» на Украине».

В российской армии тяжелые огнеметные системы стоят на вооружении частей РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты), что связано с использованием термобарических боеприпасов. Таких частей в ВС РФ - три бригады окружного подчинения и два полка армейского подчинения, а также отдельный огнеметный батальон.

Поставляются ТОС-1А в экспортном исполнении и в другие страны. Наибольшей популярностью эта система пользуется в Азербайджане, Алжире и Саудовской Аравии. В Сирии «Солнцепеки» стоят на вооружении российского контингента, а также правительственной армии, которая использовала их при освобождении Пальмиры.

К тяжелым огнеметным системам советского и российского производства ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» в конце прошлого года добавилась ТОС-2 «Тосочка». Эти системы поступили на вооружение частей Южного военного округа (ЮВО).

ТОС-2 выполнена на базе автомобиля «Урал» повышенной грузоподъемности и проходимости. Кроме того, в системе установили новый механизм управления огнем и используется «новый тип реактивных снарядов», отметили в пресс-релизе НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех»).

По мнению научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефановича, это обеспечит машине «повышенную оперативную мобильность».

«Практика использования тяжелых огнеметных систем признана успешной, их применяли во многих конфликтах и достаточно эффективно. Колесный вариант системы может улучшить условия работы операторов, повысить транспортабельность. По поводу новых ракет - очевидно, это общее направление, тренд развития систем залпового огня - повышение дальности и точности», - заключил эксперт.

Виктор Сокирко