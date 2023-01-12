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Командир расчета ТОС-1 «Солнцепек» рассказал о секрете эффективности орудия

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Экипажи тяжелых огнеметных систем (ТОС-1) «Солнцепек» Центрального военного округа (ЦВО) выполняют боевые задачи с первых дней проведения специальной военной операции. Командир расчета Матвей 11 января рассказал, как достигается максимальная эффективность работы орудия.


«Эффективность тяжелых огнеметных систем достигается высокой обученностью и слаженностью личного состава. Наиболее эффективно применять ТОС против живой силы противника, которая находится в укрытии. Личный состав экипажа готов выполнять боевые задачи в любых условиях, днем и ночью», — объяснил военнослужащий.

В Минобороны добавили, что в составе боевой машины и экипажа топопривязки на многоцелевом бронетранспортере, военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты защиты ЦВО наносят противнику сокрушительные удары.

300-миллиметровые термобарические снаряды выжигают укрытия, наблюдательные пункты, схроны и позиции артиллерии Вооруженных сил Украины.

Минобороны России в декабре показывало боевую работу тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» в зоне проведения спецоперации. Боевая машина скрытно выдвигалась на позицию для поддержки наступающих подразделений российской армии.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.


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