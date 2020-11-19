«Тосочка» для выжигания: юг России защитят термобарические огнеметы

Юг России защитят колесные термобарические огнеметы. Южный военный округ (ЮВО) первым перевооружат на новейшие тяжёлые огнемётные системы ТОС-2 или «Тосочка», рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. Сейчас новые машины завершают государственные испытания. Более мобильные и точные установки на бронированных грузовых автомобилях вытеснят из войск модели предыдущего поколения, спроектированные на базе танков. ТОС-2 выполнена на базе бронированного тягача «Торнадо-У». Поэтому новинка способна совершать скоростные марши на сотни и тысячи километров. Её также можно легко перевозить на самолете. Отправка большого количества новейшей военной техники на юг позволит создать быстрый и маневренный резерв в этом регионе, считают эксперты.

Юг России защитят колесные термобарические огнеметы. Южный военный округ (ЮВО) первым перевооружат на новейшие тяжёлые огнемётные системы ТОС-2 или «Тосочка», рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. Сейчас новые машины завершают государственные испытания. Более мобильные и точные установки на бронированных грузовых автомобилях вытеснят из войск модели предыдущего поколения, спроектированные на базе танков. ТОС-2 выполнена на базе бронированного тягача «Торнадо-У». Поэтому новинка способна совершать скоростные марши на сотни и тысячи километров. Её также можно легко перевозить на самолете. Отправка большого количества новейшей военной техники на юг позволит создать быстрый и маневренный резерв в этом регионе, считают эксперты.

Южная модернизация

Все ТОС-2 нового производства будут поступать на юг России, где за 3-4 года полностью заменят гусеничные тяжёлые огнемётные системы ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепёк», рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. Сейчас батальон, вооружённый такими боевыми машинами, есть в составе бригады радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ЮВО. По роте ТОС имеется и в полку РХБЗ каждой из трёх общевойсковых армий округа.

В августе этого года глава Министерства обороны Сергей Шойгу пообещал начать поставки новой установки в войска до конца 2020 года. По его словам, «Тосочка» значительно повысит боевые возможности группировок войск на стратегических направлениях. По планам военных, к 2025 году техника РХБЗ будет обновлена на 85%.

Начало войсковых испытаний ТОС-2 было анонсировано после первой их публичной демонстрации в этом году на параде Победы в Москве 24 июня. По данным Минобороны, впервые их опробовали на стратегических учениях «Кавказ-2020», прошедших в сентябре.

Боеприпасы объёмного взрыва, или термобарические, применяемые тяжёлыми огнемётными системами, при взрыве создают мощную ударную волну и область очень высокой температуры. Против укреплений и сооружений, укрывшейся пехоты они более эффективны, чем обычные осколочно-фугасные снаряды и ракеты.

В зоне ответственности Южного военного округа находятся Черное море, Крым, Кавказ и другие важные территории. Сам факт того, что Россия поставляет в ЮВО новейшие виды вооружения — это сигнал, в том числе политический, всем тем, кто пытается создать России на проблемы на данном направлении, отметил экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

— Юг страны сейчас стратегически находится в состоянии напряжения, — сказал «Известиям» дипломат. — В Румынии американцы строят систему ПРО. В Черное море заходят то одни, то другие военные корабли с крылатыми ракетами на борту. На границе с Украиной сложная ситуация, на Кавказе проблемы. Я не удивлюсь, если в будущем они возникнут и со стороны Афганистана.

На передовой

Колёсного преемника уже привычным «Буратино» и «Солнцепёку» разработали в НПО «Сплав» по заказу Министерства обороны. Выпуском занимается ЗАО «Специальное конструкторское бюро», входящее в группу предприятий «Мотовилихинские заводы». Там же производят и другие современные образцы реактивных систем залпового огня: «Смерч», «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».

— ТОС — это система переднего края. Она должна находиться в боевых порядках, потому что дальность у нее небольшая, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов. — Отсюда возникает вопрос защиты. Но у танков ограничен ресурс — у двигателя он всего триста часов. Стоимость танковой базы гораздо больше, чем автомобильной. Максимальная скорость у него 60 км/ч, есть ограничения по передвижению по дорогам общего пользования. В прошлом веке в приоритете были танки и техника на их базе, потому что тогда не было развитой дорожной сети. Грунтовки размывались и превращались в грязь, кроме гусеничной техники по ним никто проехать не мог. Сегодня широкого, глобального бездорожья, где бы не пролез тот же «Урал», у нас очень мало. Поэтому для удешевления и увеличения оперативно-тактической мобильности новой техники было выбрано колесное шасси. Но поскольку эту машину нельзя защитить также надежно, как если бы она была на танковом шасси, было принято решение увеличить дальность стрельбы. «Тосочка» по сравнению с предыдущими системами имеет меньшую мощность, но большую дальность и площадь поражения.

Выбор для «Тосочки» трёхосного колесного шасси Урал-63706 «Торнадо-У» потребовал облегчить машину. Количество направляющих для ракет на них снижено с 24 у ТОС-1А до 18. Но ТОС-2 оборудована краном-манипулятором, который помогает быстро перезарядиться без помощи специальной транспортно-заряжающей машины. Общая скорострельность системы в итоге должна вырасти.

Первые образцы тяжёлых огнемётных систем могли вести огонь лишь на 3,5 км, что делало их уязвимыми для противотанковых средств. Сейчас «Тосочка» может стрелять на 6 км. Планируется разработать для неё и новые корректируемые ракеты, что сделает установку ещё точнее и смертоноснее.

Она уже имеет улучшенный баллистический вычислитель и интеграцию с автоматизированными системами управления огнём артиллерии. Это позволяет вести огонь, не покидая кабины. Необходимые расчёты для стрельбы производит компьютер.

Волны в горах

Первые тяжёлые огнемётные системы на шасси танков Т-72 в СССР начали разрабатывать ещё в 1970-е годы. В следующем десятилетии для них создали термобарические боеприпасы, радикально повысившие огневую мощь установок. С ними экспериментальные машины активно применялись в боях в Афганистане вплоть до вывода оттуда советских войск. Отмечалось, что в горах они оказались ещё более смертоносными, чем на равнине, из-за многократного сложения и переотражения ударных волн от разрывов ракет.

Официально на вооружение первую тяжёлую огнемётную систему приняли только в 1995 году. В начале нынешнего века была разработана её новая модификация ТОС-1А «Солнцепёк». За базу взяли танк Т-90, а новая версия ракет повысила дальность почти вдвое, до 6 км. Модернизированные машины закупили несколько стран, включая Азербайджан, Казахстан и Саудовскую Аравию.

Российские огнемётные системы с термобарическими боеприпасами активно использовали также в Ираке. Армия применила их в ходе решающих боёв с группировкой ИГИЛ (запрещена в России) за город Мосул. Сирийская правительственная армия применяла установки ТОС в боях за город Алеппо и при штурме укреплений боевиков в горных районах провинции Латакия.