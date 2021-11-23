ТОС уполномочен: юг страны усиливают тяжелыми огнеметами

Минобороны планирует до 2027-го года сформировать в Южном военном округе три новых батальона с тяжелыми огнеметами. Как сообщили "Известиям" в военном ведомстве, на их вооружение поступят как проверенная временем система «Солнцепек» на базе танка, так и новейшая «Тосочка» на колесном шасси. Эти системы способны выжигать территорию в сотни и даже тысячи гектар. Огнеметы способны в несколько раз укрепить оборону на южном стратегическом направлении, считают военные эксперты.

Минобороны планирует до 2027-го года сформировать в Южном военном округе три новых батальона с тяжелыми огнеметами. Как сообщили "Известиям" в военном ведомстве, на их вооружение поступят как проверенная временем система «Солнцепек» на базе танка, так и новейшая «Тосочка» на колесном шасси. Эти системы способны выжигать территорию в сотни и даже тысячи гектар. Огнеметы способны в несколько раз укрепить оборону на южном стратегическом направлении, считают военные эксперты.

Знойный «Солнцепек»

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, в Южном военном округе сформируют три новых батальона, на вооружение которых поступят тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка». Они прикроют юг страны - Кавказ, Крым и границу с Украиной. По словам собеседников редакции, ТОСы также можно будет перебросить на западное стратегическое направление. Мобильность «Тосочки», установленной на колесном шасси, позволяет совершать марши по дорогам общего пользования на расстояния, измеряющиеся сотнями километров.

В российской армии ТОС-1 стоят на вооружении отдельных частей войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). По словам собеседников "Известий", поставка ТОС в ЮВО будет осуществляться поэтапно. На первом - до 2024 года - их количество в уже существующих частях доведут до 42 комплектов.

На втором этапе предполагается последовательное увеличение числа ТОС формированием дополнительных подразделений в полках РХБЗ общевойсковых армий. Всего до 2027 года предстоит создать три новых батальона с тяжелыми огнеметными системами, что повысит огневые возможности их группировки в шесть раз по сравнению с нынешним временем.

Действия ТОС регулярно отрабатываются в ходе учений. Ранее военное ведомство сообщало, что расчеты ТОС «Солнцепек» в конце лета удачно отстрелялись по учебным целям на полигоне Мулино в Нижегородской области. Действия огнеметных систем отрабатывались и осенью на учениях «Мирная миссия-2021» под Оренбургом. Тяжелые огнеметные системы наносили огневые налеты на укрепленные пункты и штабы. Также известно, что в апреле этого года ТОС удачно отстрелялись по морским целям на полигоне в Крыму.

Тяжелые огнеметные системы. Источник: iz.ru

В черноморском регионе на днях закончились масштабные учения с участием кораблей и авиции стран НАТО, неспокойно на Украине и на армяно-азербайджанской границе. В такой ситуации усиление южного стратегического направления напрашивается само собой, отметил военный историк Алексей Хлопотов.

- Во время боевых действия в Сирии и Ираке тяжелые огнеметные системы доказали свою эффективность, - рассказал «Известиям» эксперт. - Они незаменимы при уничтожении врага, закрепившегося на хорошо укрепленных позициях, в фортификационных сооружениях или в горах. «Солнцепек» и «Тосочка» будут дополнять друг друга. Танковая броня первой машины позволяет действовать системе на переднем крае и наносить удары с близкого расстояния. «Тосочка», установленная на колесное шасси, будет хороша при ведении маневренных боевых действий.

Колесное шасси дает ряд преимуществ, отметил Алексей Хлопотов. По скорости передвижения на марше ТОС-2 сопоставима с обычными автомобилями, что делает ее особенно эффективной на местности с развитой дорожной сетью, а также в степях, пустынях и в районах с каменистым грунтом.

- Система на колесном шасси дешевле в производстве, обслуживании и имеет больший ресурс - их дешевле содержать, - заключил эксперт.

Будет жарко

«Солнцепек» разработан на базе ТОС-1 «Буратино», которая прошли боевое крещение еще в конце 1980-х годов в Афганистане. С помощью тяжелых огнеметов советская армия уничтожала моджахедов, скрывающихся в пещерах и горных крепостях — эти укрытия не могли разрушить артиллерийские снаряды и авиационные бомбы.

Подразделение «Солнцепеков» участвовало в боевых действиях на территории Сирии. Известно, что ТОСы использовались в нескольких районах арабской республики, в том числе и для прикрытия авиабазы Хмеймим. В районе Пальмиры с их помощью уничтожались позиции террористов, расположенные за пределами жилой застройки. Ранее «Известия» писали, что использование «Солнцепеков» в Сирии было признано успешным.

Эта боевая машина монтируется на шасси танка Т-90, на котором установлен пакет из 24 трубчатых направляющих для реактивных снарядов. Экипаж — три человека. Огнеметный комплекс состоит из боевой и двух транспортно-заряжающих машин.

Удары по противнику наносятся 220-миллиметровыми реактивными снарядами с термобарической боевой частью. После попадании боеприпаса в цель около поверхности земли образуется аэрозольное облако из взрывчатого вещества, которое, смешавшись с воздухом, взрывается. Залп полным пакетом накрывает территорию в 40 тыс. квадратных метров.

После объемно-детонирующего взрыва огненный смерч распространяется по местности, проникая в любые укрытия. Основные поражающие факторы такого боеприпаса — высокая температура, ударная волна и резкий перепад давления. Система может дать залп на дальность до шести километров.

«Тосочку» впервые показали на параде на Параде Победы в 2020 году. На днях генеральный директор НПО "Сплав" им. А.Н. Ганичева Александр Смирнов (предприятие разработало систему) заявил, что испытания завершаются и в войсках ждут эти системы - НПО уже начало подготовку расчетов.

Пусковая установка ТОС-2 установлена на колесном шасси «Тайфун-У» и имеет лёгкое бронирование. Боевая машина оснащается современной автоматизированной системой управления огнем. В пакете - 18 направляющих для снарядов.

При подготовке к стрельбе «Тосочка» не нуждается в помощи транспортно-заряжающей машины. Боеприпасы перегружаются с транспорта при помощи собственного крана-манипулятора.

Экспорт тяжелых огнеметов был разрешен в 2008 году и «Солнцепек» сразу оказался востребованным. В настоящее время тяжелый огнемет состоит на вооружении армий Казахстана, Алжира, Азербайджана, Ирака, Саудовской Аравии и Сирии.

Алексей Рамм Богдан Степовой