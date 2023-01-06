Польша подписала соглашение о закупке 116 американских танков М1А1 Abrams

4 января 2023 года на базе 1-й Варшавской бронетанковой бригады имени Тадеуша Костюшко Войска Польского в Весоле (Варшава) министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак утвердил заключение с правительством США соглашения в форме обмена письмами LOA (Letters of Offer and Acceptance) о закупке Польшей по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 116 танков M1A1 FEP Abrams из наличия министерства обороны США. В церемонии принял участие временный поверенный в делах США в Польше Дэниел Лоутон.

На церемонии заключения соглашения о приобретении Польшей 116 танков M1A1 FEP Abrams из наличия министерства обороны США. Варшава, 04.01.2023 (с) министерство национальной обороны Польши

Стоимость подписанного соглашения составляет 1,4 млрд долл (6,2 млрд польских злотых) нетто, из которых почти 200 млн долл (880 млн злотых) будут выделены в виде американской военной помощи. В поставку войдут 116 танков (два батальонных комплекта) М1А1 Abrams в версии FEP (Firepower Enhancement Package), а также 12 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88А2 Hercules, восемь танковых мостоукладчиков M1074 Joint Assault Bridge (JAB, на шасси танка Abrams), шесть бронированных командно-штабных машин M577A3, 26 подвижных ремонтных мастерских NG SECM на базе автомобилей M1152A1 HMMWV, а также пакеты обучения и материально-технического обеспечения. Танки M1A1 FEP являются бывшими танками морской пехоты США, переданными на хранение армии США ввиду недавней реорганизации американской морской пехоты с полным упразднением ее танковых частей.

Во время церемонии инспектор сухопутных войск Польши и полномочный представитель по внедрению танков Abrams генерал-майор Мацей Яблонский сообщил, что закупаемые танки M1A1 FEP являются подержанными машинами, находящимися на хранении на складе армии США в Энистоне в Алабаме, где они в настоящий момент начинают проходить подготовку и ремонт. После ремонта все танки будут иметь обнуленные пробег и ресурс агрегатов. Первые 20 танков были подготовлены в Энистоне уже в декабре.

Первый батальонный комплект M1A1 FEP (58 танков) должен быть поставлен в Польшу к концу 2023 года, а второй - к концу 2023 года. Оба батальонных комплекта должны поступить на вооружение двух танковых батальонов 1-й Варшавской бронетанковой бригады 18-й "Железной" механизированной дивизии польской армии.

Напомним, что в июле 2022 года Мариуш Блащак заявил о достижении договоренностей о закупке в США для Войска Польского 116 танков Abrams (двух батальонных комплектов) из наличия. 6 декабря 2022 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Польше по линии американской программы FMS 116 основных танков М1А1 Abrams из наличия армии США. При этом общая стоимость предполагаемой поставки была определена в 3,75 млрд долл, поскольку в нее было включено также более 300 тысяч 120-мм танковых выстрелов для планируемых к поставке Польше танков М1А1 и М1А2 SEP v.3 - в том числе 112 тысяч бронебойных подкалиберных снарядов (50 тысяч М829А2, 2 тысячи М829А3 и 60 тысяч М829А4), 10 тысяч кумулятивно-осколочных снарядов М830А1, 130 тысяч фугасных снарядов (60 тысяч М908 и 70 тысяч программируемых М1147 АМР), 51751 практический снаряд (30928 М865 и 20823 М1002).

Теперь же относительно закупки снарядов сообщается, что она будет произведена Польшей по отдельным соглашениям в два этапа. Сначала будут заказаны бронебойные подкалиберные, кумулятивно-осколочные и фугасные снаряды существующих типов из наличия армии США, затем - снаряды нового поколения М829А4 (бронебойный подкалиберный) и М1147 АМР (программируемый фугасный), которые будут изготавливаться специально по польскому заказу. Польша при этом станет первым иностранным получателем 120-мм бронебойных подкалиберных снарядов серии М829 с бронебойными сердечниками из обедненного урана.

Ранее в апреле 2022 года было заключено межправительственное соглашение между США и Польшей о приобретении Польшей по линии американской программы FMS 250 танков М1А2 SEP v.3 Abrams с сопутствующей техникой и имуществом, в том числе 26 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88А2 Hercules, 17 танковых мостоукладчиков М1074 (М1110) Joint Assault Bridge (JAB), а также учебного и логистического пакетов и боеприпасов. Стоимость соглашения составляет около 4,75 млрд долл (около 20 млрд злотых).

Поставки танков М1А2 SEP v.3 по данному соглашению должны быть начаты Польше в конце 2024 года и завершены в 2026 году. Танки М1А2 SEP v.3 должны быть "нового производства" (фактически все танки М1А2 SEP v2/v.3 после 2000 года перестраиваются из наличных танков М1А1 с хранения). Cогласно польским источникам, танками M1A2 SEP v.3 Abrams должны быть оснащены четыре танковых батальона из состава 18-й механизированной дивизии польской армии (штатный состав батальона 58 танков) - один танковый батальон 1-й Варшавской бронетанковой бригады, два танковых батальона 19-й Люблинской механизированной бригады и один танковый батальон планируемой к формированию в составе 18-й механизированной дивизии четвертой бригады.

В июле-октябре 2022 года в Учебный центр сухопутных войск Польши (Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych) в Познани были переданы 28 танков M1A2 SEP v.2 Abrams, предоставленных Польше во временное пользование армией США для обучения польского личного состава на приобретаемые танки Abrams.

Церемония заключения соглашения о приобретении Польшей 116 танков M1A1 FEP Abrams из наличия министерства обороны США. Варшава, 04.01.2023 (с) министерство национальной обороны Польши и Robert Suchi / Defence24.pl

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