Предстоящая поставка Польше 116 американских танков М1А1 Abrams из наличия

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 6 декабря 2022 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Польше по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 116 основных танков М1А1 Abrams из наличия армии США. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 3,75 млрд долл, включая дополнительную технику и имущество, боеприпасы, а также пакеты обучения и технической поддержки.

Танки М1А1 Abrams армии США (с) армия США

Согласно уведомлению, в поставку войдут, помимо 116 танков М1А1 Abrams, также 12 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88А2 Hercules, восемь танковых мостоукладчиков M1110 Joint Assault Bridge (JAB, на шасси танка Abrams), шесть бронированных командно-штабных машин M577A3, 26 автомобилей M1152A1 HMMWV и 26 легких колесных бронированных машин M1279A1 Joint Light Tactical Vehicles (JLTV). Из 120-мм танковых боеприпасов предполагается поставить 112 тысяч бронебойных подкалиберных снарядов (50 тысяч М829А2, 2 тысячи М829А3 и 60 тысяч М829А4), 10 тысяч кумулятивно-осколочных снарядов М830А1, 130 тысяч фугасных снарядов (60 тысяч М908 и 70 тысяч программируемых М1147 АМР), 51751 практический снаряд (30928 М865 и 20823 М1002).

Возможно, что фактически часть предполагаемых к поставке боеприпасов также предназначена для ранее заказанных Польшей 250 танков М1А2 SEP v.3 Abrams. Польша при этом станет первым иностранным получателем 120-мм бронебойных подкалиберных снарядов серии М829 с бронебойными сердечниками из обедненного урана.

Напомним, что в июле 2022 года министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о достижении договоренностей о закупке в США для Войска Польского 116 танков Abrams (двух батальонных комплектов) из наличия, сообщив, что контракт "должен быть подписан уже в ближайшее время", и поставки этих танков будут начаты Польше в 2023 году.

Ранее в апреле 2022 года было заключено межправительственное соглашение между США и Польшей о приобретении Польшей по линии американской программы FMS 250 танков М1А2 SEP v.3 Abrams с сопутствующей техникой и имуществом, в том числе 26 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88А2 Hercules, 17 танковых мостоукладчиков М1074 (М1110) Joint Assault Bridge (JAB), а также учебного и логистического пакетов и боеприпасов. Стоимость соглашения составляет около 4,75 млрд долл (около 20 млрд польских злотых).

Поставки танков М1А2 SEP v.3 по данному соглашению должны быть начаты Польше в конце 2024 года и завершены в 2026 году. Танки М1А2 SEP v.3 должны быть "нового производства" (фактически все танки М1А2 SEP v2/v.3 после 2000 года перестраиваются из наличных танков М1А1 с хранения). Cогласно польским официальным источникам, танками M1A2 SEP v.3 Abrams должны быть оснащены четыре танковых батальона польской армии (штатный состав батальона 58 танков) - по два танковых батальона 1-й Варшавской бронетанковой бригады имени Тадеуша Костюшко и 19-й Люблинской механизированной бригады, входящих в состав свежесформированной на восточном направлении 18-й "Железной" механизированной дивизии.

В июле-октябре 2022 года в Учебный центр сухопутных войск Польши (Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych) в Познани были переданы 28 танков M1A2 SEP v.2 Abrams, предоставленных Польше во временное пользование армией США для обучения польского личного состава на приобретаемые танки Abrams.