Польша получила первые танки Abrams для учебных целей

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 19 июля 2022 года сообщил, что в Учебный центр сухопутных войск Польши (Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych) в Познани были доставлены первые американские танки M1A2 SEP v.2 Abrams, предоставленные Польше во временное пользование армией США для обучения. На фотографиях была запечатлена доставка трех танков. Всего армия США должна до конца года передать Польше для этой цели 28 танков M1A2 SEP v.2. В самое ближайшее время должна начаться подготовка на этих танках военнослужащих 18-й "Железной" механизированной дивизии Войска Польского.

Один из первых полученных Учебным центром сухопутных войск Польши американских танков M1A2 SEP v.2 Abrams, предоставленных Польше во временное пользование армией США для обучения. Познань, 19.07.2022 (с) министерство национальной обороны Польши

Данная передача 28 танков M1A2 SEP v.2 армии США для обучения польского личного состава является поготовкой к началу поставки Польше 250 заказанных ею танков M1A2 SEP v.3 Abrams. Напомним, что в апреле 2022 года было заключено межправительственное соглашение между США и Польшей о приобретении Польшей по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 250 танков М1А2 SEP v.3 Abrams с сопутствующей техникой и имуществом, в том числе 26 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88А2 Hercules, 17 танковых мостоукладчиков М1074 Joint Assault Bridge (JAB), а также учебного и логистического пакетов и боеприпасов. Стоимость соглашения составляет около 4,75 млрд долл (около 20 млрд польских злотых).

Поставки танков М1А2 SEP v.3 собственно Войску Польскому по данному соглашению должны быть начаты в конце 2024 года и завершены в 2026 году. Танки М1А2 SEP v.3 должны быть "нового производства" (фактически все танки М1А2 SEP v2/v.3 после 2000 года перестраиваются из наличных танков М1А1 с хранения).

Cогласно польским официальным источникам, танками M1A2 SEP v.3 Abrams должны быть оснащены четыре танковых батальона польской армии (штатный состав батальона 58 танков) - по два танковых батальона 1-й Варшавской бронетанковой бригады имени Тадеуша Костюшко и 19-й Люблинской механизированной бригады, входящих в состав свежесформированной на восточном направлении 18-й "Железной" механизированной дивизии. Сейчас оба танковых батальона 1-й Варшавской бронетанковой бригады оснащены танками Leopard 2A5. Единственный танковый батальон новосформированной 19-й Люблинской механизированной бригады был оснащен модернизированными танками Т-72М1R, а в 2022 году в состав этой бригады планировалось передать еще один танковый батальон из состава 21-й бригады Подгальских стрелков той же 18-й механизированной дивизии, также оснащенный танками Т-72М1. Однако сейчас в связи практически полной передачей Польше всех своих наличных танков Т-72М1/Т-72М1R Украине, фактическое оснащение танками 19-й Люблинской механизированной бригады неясно.

Кроме того, 15 июля 2022 года министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о достижении договоренностей о закупке в США для Войска Польского также 116 танков Abrams (двух батальонных комплектов) из наличия. Сообщается, что контракт должен быть подписан уже в ближайшее время, и поставки этих танков будут начаты Польше в 2023 году. По предположениям польских комментаторов, речь может идти о закупке танков М1А1 FEP из состава морской пехоты США, которая в настоящее время в процессе реорганизации избавляется от танковых частей c передачей всех танков на хранение армии США.

Первые полученные Учебным центром сухопутных войск Польши американские танкив M1A2 SEP v.2 Abrams, предоставленные Польше во временное пользование армией США для обучения. Познань, 19.07.2022 (с) министерство национальной обороны Польши