Российский корабль с гиперзвуковыми "Цирконами" идет в поход в Атлантику и Индийский океан

Москва. 4 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что фрегат "Адмирал Горшков", который оснастили новыми гиперзвуковыми ракетами "Циркон", отправится в дальний поход в Атлантический и Индийский океаны, а также Средиземное море.

"Сегодня фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" на борту отправляется в дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю", - сказал Шойгу на церемонии под руководством президента РФ Владимира Путина.

Министр сообщил, что корабль способен наносить точечные и мощные удары по "противнику на море и на суше".

Он заявил, что ракеты "Циркон" могут развивать скорость до 9 Махов и преодолевать любую систему ПВО-ПРО.

"Основные усилия боевого похода будут сосредоточены на противодействие угрозам России, на совместном с дружественными странами поддержании регионального мира и стабильности", - сказал Шойгу. "В ходе учений, тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки",- сказал министр.

Командир корабля Игорь Крохмаль заявил, что перед походом фрегатом пройден полный цикл подготовки. "На корабль загружен боекомплект ракет "Циркон", "Калибр", средств противовоздушной обороны, торпедного вооружения и артиллерии. Экипаж корабля готов к выполнению задач боевой службы", - сказал Крохмаль на церемонии, кадры которой показал телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

11 декабря "Адмирал Горшков" прибыл на базу в Североморск после технического обслуживания на "Кронштадском морском заводе", сообщали военные.

21 декабря на заседании коллегии Минобороны РФ президент России Владимир Путин заявил: "В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" с новейшими, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования "Циркон".

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию Путин заявил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тыс. километров со скоростью около 9 Махов.

"Циркон" - новая российская гиперзвуковая ракета разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

По официальной информации, "Адмирал Горшков" участвовал в испытаниях "Циркона".

Также среди основного ударного вооружения фрегата "Адмирал Горшков" - крылатые ракеты "Калибр" ("Концерн ВКО "Алмаз-Антей").