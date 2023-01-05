Эксперт: поход "Адмирала Горшкова" с "Цирконами" демонстрирует миру мощь русского оружия

Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин подчеркнул, что фрегат "Адмирал Горшков" - одно из достижений российской оборонной промышленности, это проявление российских технологических и научно-технических достижений

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Дальний морской поход фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю продемонстрирует всему миру мощь российского оружия и то, что Россия ведет свою национальную политику и готова защищать ее самыми современными средствами, такое мнение выразил военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

"Дальний морской поход фрегата "Адмирал Горшков" - это, во-первых, демонстрация флага, то есть демонстрация своего присутствия в мировом океане. Россия показывает, что она находится там, где это соответствует ее национальным интересам, не озираясь ни на кого: ни на США, ни на НАТО, ни на любых других недоброжелателей. Мы ведем свою национальную политику и демонстрируем, что готовы ее защищать самыми современными средствами", - сказал эксперт.

Литовкин подчеркнул, что фрегат "Адмирал Горшков" - одно из достижений российской оборонной промышленности, это проявление российских технологических и научно-технических достижений, тем более что "Адмирал Горшков" по набору вооружений почти равен крейсеру. На его вооружении не только гиперзвуковые ракеты "Циркон", в тех же "пусковых стаканах" находятся сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс", крылатые ракеты "Калибр".

"Самое главное, что эти "пусковые стаканы" универсальны, они могут запускать все три вида ракет, хотя они принципиально разные по назначению и классу. Это достижение наших кораблестроителей, наших ученых, наших инженеров", - подчеркнул Литовкин.

Дальний поход

Экипажу предстоит дальний поход по Атлантическому, Индийскому океанам, а также Средиземному морю. "Наш фрегат идет в Атлантический океан, он практически проходит у берегов всех стран НАТО, не только Великобритании, Дании, Франции, Португалии. Он идет вдоль берегов США, на расстоянии где-то 400 км. А если учесть, что наш "Циркон" летает на дальность 1 000 км с гиперзвуковой скоростью, то это демонстрация США, что при необходимости "Цирконы" могут отработать по территории", - отметил военный обозреватель ТАСС.

Он добавил, что этот маршрут призван еще раз показать, что "наша военно-морская мощь крепнет год от года. Россия - самодостаточное государство, которое имеет свои национальные интересы и умеет их защищать".

Из Атлантического океана фрегат перейдет через Гибралтарский пролив в Средиземное море, где соединится с пятой средиземноморской эскадрой ВМФ РФ, которая базируется в Тартусе (Сирия) под прикрытием самолетов ВСК РФ с авиабазы Хмеймим.

"Будем проводить учения в Средиземном море и опять же демонстрировать наш флаг и наши возможности. Потом мы пойдем через Суэцкий канал в Красное море, в Индийский океан, и там в Индийском океане, я не исключаю, будут учения с Индией, с другими дружественными нам государствами", - отметил эксперт.

Уникальное оружие

По словам Литовкина, поход "Адмирала Горшкова" показывает, что у России есть самое современное морское вооружение, которого нет ни у кого. И наша страна, несмотря на то, что проводит сегодня сложнейшую затратную специальную военную операцию на Украине, может себе позволить создавать такие корабли, вооруженные самыми современными ракетными комплексами.

Эксперт напомнил, что ракеты "Циркон" могут поражать как надводные, так и наземные цели. "Великое достоинство "Циркона", кроме того, что у него гиперзвуковая скорость, что он может только своим кинетическим ударом потопить как минимум фрегат или эсминец, нанести существенный ущерб авианосцу, тем более что засечь и перехватить его невозможно никакими современными средствами", - сказал военный обозреватель ТАСС.

Церемония выхода на боевую службу

В среду, 4 января, президент России Владимир Путин принял участие церемонии выхода фрегата "Адмирал Горшков" на боевую службу и дал команду экипажу приступить к выполнению задач. Он пожелал морякам всего хорошего и "семь футов под килем".

Путин подчеркнул, что "это большая совместная работа, которая завершилась хорошим, ожидаемым результатом".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что во время похода экипаж фрегата отработает применение гиперзвуковых ракет "Циркон" и крылатых ракет большой дальности в различных условиях. Основные усилия во время похода будут сосредоточены на противодействии угрозам России, совместном с дружественными странами поддержании регионального мира и стабильности.

О фрегате

"Адмирал флота Советского Союза Горшков" - головной многоцелевой фрегат проекта 22350 дальней морской и океанской зоны, построен на заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Пополнил состав ВМФ России в июле 2018 года. Вооружен ракетным комплексом "Калибр-НК". Корабль принимал активное участие в испытаниях новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение").

Ранее президент РФ анонсировал дальний поход корабля с ракетами "Циркон" в начале января 2023 года. В свою очередь источник ТАСС сообщил, что фрегат с гиперзвуковыми ракетами возглавит постоянную оперативную группировку Военно-морского флота России в Средиземном море.